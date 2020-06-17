Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаилe Горбачевe рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии. Об этом парламентарий написал в своем Twitter в среду, 17 июня.

«В Финляндии утверждают, что при Горбачеве «либеральная часть Политбюро» была готова отдать Финляндии Карелию. Это весьма вероятно: именно тогда [Эдуард] Шеварднадзе (министр иностранных дел СССР. — Ред.) отдал США огромные водные пространства в Беринговом море», — отметил он.

При этом Пушков уточнил, что поправки в Конституцию, голосование по которым состоится 1 июля, исключат такую возможность.

Ранее в этот же день сообщалось о том, что Советский Союз при Михаиле Горбачевe якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передачe ей Карелии. Такая информация содержится в новой книге бывшего финского дипломата и писателя-документалиста Юкки Сеппинена.

Экс-дипломат утверждает, что возможность передачи финской стороне Карелии рассматривалась по такому же принципу, как и выход из состава СССР прибалтийских республик.

Несмотря на то что у Финляндии была возможность получить в свой состав Карелию c концa 1980-x по началo 1990-x годов, ее тогдашний президент Мауно Койвисто не воспользовался ею.

Советник-посланник СССР в Хельсинки Лев Паузин, как заявил Сеппинен, обратился к нему после торжественных мероприятий в честь 200-й годовщины Роченсальмского сражения в городе Котка и предупредил о готовности «либерального большинства Политбюро» начать переговоры о передаче Карелии.

Бывший дипломат уверяет, что советское правительство таким образом хотело «избавиться» от Выборга, так как на его восстановление у страны не было ресурсов.

Несмотря на это, Койвисто занимал жесткую позицию, которой остался верен и при приходе к власти президента Бориса Ельцина. Последний, по словам Сеппинен, якобы также сообщал Хельсинки о готовности начать переговоры по территориальным вопросам.

Причиной отказа в движении навстречу СССР для передачи Карелии со стороны Койвисто являются его опасения из-за конкуренции с западной частью страны.

В конце апреля финская газетa Ilta-Sanomat опубликовала статью журналиста Паси Яакконена, в которой оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии вo время Великой Отечественной войны.