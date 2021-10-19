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Пушков доказал, что Украина не учится на ошибках: В 2014-м Киев тоже "не интересовало" мнение России

19 октября 2021, 04:45  •  59 • Политика
Сенатор Алексей Пушков весьма лаконично, но убедительно доказал, что Украина не учится на своих ошибках. В 2014-м году Киев тоже "не интересовало" мнение России, но закончилось это печально.
Украину не интересует мнение России относительно её вступления в НАТО, заявил глава украинского МИД Кулеба. "У России нет права голоса", - добавил он.
Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал эту ситуацию, назвав подобные заявления напрасными, и привёл два аргумента.
Мнение России очень интересно многим членам НАТО. Они не собираются "из-за Украины и её взбалмошной политики оказаться перед лицом опасного конфликта с Россией", написал сенатор.
"Во-вторых, вспомним, как в 2014-м году авторов госпереворота в Киеве тоже "не интересовало" мнение России о судьбе Донбасса", - добавил политик.
Потом позиция Москвы их всё-таки заинтересовала, но было поздно. Пушков отметил, что интерес был настолько сильным, что Киеву пришлось согласиться с условиями минских договорённостей.
Ранее жители Болгарии оценили перспективы Украины в НАТО, а точнее - их полное отсутствие. По мнению народа, в скором времени возможно существенное изменение политической карты мира. "Воевать с Россией? Кому это надо!" - отметили люди.

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