Сенатор Алексей Пушков весьма лаконично, но убедительно доказал, что Украина не учится на своих ошибках. В 2014-м году Киев тоже "не интересовало" мнение России, но закончилось это печально.

Украину не интересует мнение России относительно её вступления в НАТО, заявил глава украинского МИД Кулеба. "У России нет права голоса", - добавил он.

Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал эту ситуацию, назвав подобные заявления напрасными, и привёл два аргумента.

Мнение России очень интересно многим членам НАТО. Они не собираются "из-за Украины и её взбалмошной политики оказаться перед лицом опасного конфликта с Россией", написал сенатор.

"Во-вторых, вспомним, как в 2014-м году авторов госпереворота в Киеве тоже "не интересовало" мнение России о судьбе Донбасса", - добавил политик.

Потом позиция Москвы их всё-таки заинтересовала, но было поздно. Пушков отметил, что интерес был настолько сильным, что Киеву пришлось согласиться с условиями минских договорённостей.

Ранее жители Болгарии оценили перспективы Украины в НАТО, а точнее - их полное отсутствие. По мнению народа, в скором времени возможно существенное изменение политической карты мира. "Воевать с Россией? Кому это надо!" - отметили люди.