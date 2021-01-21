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Пушкину уличили в лицемерии и лжи: "Пытается обосновать иностранное финансирование"
21 января 2021, 19:40 • 282 • Политика
Пушкиной и Потупчик не хватает президентских грантов на социальные НКО. Их ложь и лицемерие выявила первая же проверка. "Прикрываясь ложью, эти бабы пытаются обосновать иностранное финансирование", - комментируют в Сети.
Оксана Пушкина и Кристина Потупчик пожаловались на нехватку президентских грантов для НКО, которые помогают жертвам домашнего насилия. Ложь вскрылась при первой же проверке.
Речь идёт о конкурсе Фонда президентских грантов. По словам Пушкиной, для социальных НКО это чуть ли не единственная возможность получить государственное финансирование и поддержку.
- написала Пушкина в Telegram, а Потупчик перепостила у себя на канале.
Вот только если зайти на сайт конкурса и воспользоваться функцией поиска, то можно узнать, что всё вышесказанное - ложь. Даже беглое ознакомление показывает, что гранты на помощь жертвам домашнего насилия выделяют.
Фото: скриншот Telegram-канала "Одинокая Коко"
Также Пушкина утверждает, что иностранное финансирование - единственная возможность для социальных НКО осуществлять свою работу в России. Учитывая ложь про президентские гранты, возникает подозрение, что так делается попытка оправдать получение денег из-за рубежа.
- комментирует Telegram-канал "Одинокая Коко".
Также возникает закономерный вопрос: как статус иноагента мешает НКО помогать женщинам? Возможно, дело вовсе не в помощи женщинам, а в чём-то совсем другом?
- комментирует жалобы Пушкиной и Потупчик автор Telegram-канала "Одинокая Коко".
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