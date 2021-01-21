Пушкину уличили в лицемерии и лжи: "Пытается обосновать иностранное финансирование"

Оксана Пушкина и Кристина Потупчик пожаловались на нехватку президентских грантов для НКО, которые помогают жертвам домашнего насилия. Ложь вскрылась при первой же проверке.

Речь идёт о конкурсе Фонда президентских грантов. По словам Пушкиной, для социальных НКО это чуть ли не единственная возможность получить государственное финансирование и поддержку.

Среди победителей нового потока конкурса нет НКО, которые помогают жертвам домашнего насилия, хотя такие организации из года в год подаются на президентские гранты,

- написала Пушкина в Telegram, а Потупчик перепостила у себя на канале.

Вот только если зайти на сайт конкурса и воспользоваться функцией поиска, то можно узнать, что всё вышесказанное - ложь. Даже беглое ознакомление показывает, что гранты на помощь жертвам домашнего насилия выделяют.

Фото: скриншот Telegram-канала "Одинокая Коко"

Также Пушкина утверждает, что иностранное финансирование - единственная возможность для социальных НКО осуществлять свою работу в России. Учитывая ложь про президентские гранты, возникает подозрение, что так делается попытка оправдать получение денег из-за рубежа.

Прикрываясь ложью, эти бабы пытаются обосновать иностранное финансирование,

- комментирует Telegram-канал "Одинокая Коко".

Также возникает закономерный вопрос: как статус иноагента мешает НКО помогать женщинам? Возможно, дело вовсе не в помощи женщинам, а в чём-то совсем другом?

Пока вы, бешеные старухи и молодухи, не будете считать аборты за домашнее насилие, это самое домашнее насилие никогда не прекратится. По-вашему, обидеть в семье никого нельзя, а убить - можно. Лицемерки,

- комментирует жалобы Пушкиной и Потупчик автор Telegram-канала "Одинокая Коко".