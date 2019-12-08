Пушкина рассказала о «защитном предписании» в законопроекте о домашнем насилии

Защитное предписание в адрес агрессора, предусмотренное в законопроекте о домашнем насилии, не нарушает его права. Об этом 8 декабря заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«Тут нужно четко понимать, что само по себе оно не нарушает права агрессора. Применяемая временная мера направлена на предотвращение возможного рецидива акта агрессии и на спасение жизни и здоровья лица, подвергающегося семейно-бытовому насилию», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее 8 декабря стало известно о поправках, подготовленных депутатами Госдумы и правозащитниками к законопроекту о домашнем насилии. Сообщается, что в них говорится о расстоянии (50 м), на которое насильнику должно быть запрещено приближаться к жертве.

29 ноября законопроект о домашнем насилии был опубликован на сайте Совета Федерации. В соответствии с текстом документа насильнику могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также его могут заставить покинуть жилье, которое он делил с жертвой.

7 ноября Пушкина выразила надежду, что законопроект будет внесен в Государственную думу до конца 2019 года.

Впервые законопроект о домашнем насилии был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. В июле того же года был принят закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семьи и близких лиц, однако в 2017 году президент России Владимир Путин утвердил закон о декриминализации семейных побоев, инициированный группой депутатов Госдумы и сенаторов, включая Елену Мизулину.

В настоящий момент за первичное совершение побоев в семье виновников штрафуют на суммы от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, им предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток либо обязательные исправительные работы на срок от 60 до 120 часов.