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Пушкина пошла против всей России и мира. Депутата спустили на землю: "Это просто безграмотно"

21 января 2021, 17:50  •  384 • Политика
Оксана Пушкина пошла против всей России и мира в вопросе суррогатного материнства. Депутата спустили на землю: "Это просто безграмотно". Ей посоветовали лучше сконцентрироваться на поддержке многодетных семей.
Пресс-секретарь Гиппократовского медицинского форума Инна Ямбулатова оценила реакцию депутата Госдумы и телеведущей Оксаны Пушкиной на законопроект о запрете на участие в процедуре суррогатного материнства для иностранцев.
Согласно предложению Государственной думы, этот способ деторождения должен быть доступен исключительно российским гражданам, находящимся в законном браке более года и не имеющим возможности самостоятельно завести детей по медицинским причинам. Кроме того, возраст супругов должен быть в пределах 25-55 лет.
Пушкина между тем назвала данный законопроект "неконституционным". Ямбулатова подчеркнула в интервью для Царьграда, что категорически не согласна с ней, указав, в частности, на позицию ООН по этому вопросу.
Многие говорят, что суррогатное материнство - это метод преодоления бесплодия, решения проблемы отдельно взятой семьи. Специальный докладчик ООН по вопросу торговли детьми Мод де Бур-Букуиккио, однако, говорит о другом: суррогатное материнство - своего рода инструмент торговли детьми. Она подчёркивала, что государство должно жёстко регулировать законодательство в этой сфере. Мы последовательно двигаемся по этому пути. А Оксана Пушкина, заявляя подобное, противостоит не только государственной политике РФ, но и международной, - отметила собеседница "Первого русского".
Он добавила, что европейские страны в настоящее время строго регулируют суррогатное материнство или даже запрещают. В США сегодня не рассматривают данный способ воспроизведения потомства как инструмент демографической политики.
Почему? Потом что эти вспомогательные репродуктивные технологии не являются действенным инструментом. Это сегодня составляет не более 2% от общего числа рождаемости населения. Более того, есть вопросы к самой методике: она довольно опасна, серьёзно воздействует на здоровье граждан, поэтому пропагандировать этот метод, говорить о его необходимости как единственного действенного инструмента демографической политики - это просто безграмотно. Почему бы Оксане Пушкиной не сосредоточиться сегодня на законопроекте о поддержке многодетных семей. На наш взгляд, это было бы более в тренде. Тем более, если учитывать те задачи, которые стоят перед комитетом, в котором она работает, - комитете по семейной политике, - подытожила Ямбулатова.

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