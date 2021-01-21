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Пушкина пошла против всей России и мира. Депутата спустили на землю: "Это просто безграмотно"
21 января 2021, 17:50 • 384 • Политика
Оксана Пушкина пошла против всей России и мира в вопросе суррогатного материнства. Депутата спустили на землю: "Это просто безграмотно". Ей посоветовали лучше сконцентрироваться на поддержке многодетных семей.
Пресс-секретарь Гиппократовского медицинского форума Инна Ямбулатова оценила реакцию депутата Госдумы и телеведущей Оксаны Пушкиной на законопроект о запрете на участие в процедуре суррогатного материнства для иностранцев.
Согласно предложению Государственной думы, этот способ деторождения должен быть доступен исключительно российским гражданам, находящимся в законном браке более года и не имеющим возможности самостоятельно завести детей по медицинским причинам. Кроме того, возраст супругов должен быть в пределах 25-55 лет.
Пушкина между тем назвала данный законопроект "неконституционным". Ямбулатова подчеркнула в интервью для Царьграда, что категорически не согласна с ней, указав, в частности, на позицию ООН по этому вопросу.
Он добавила, что европейские страны в настоящее время строго регулируют суррогатное материнство или даже запрещают. В США сегодня не рассматривают данный способ воспроизведения потомства как инструмент демографической политики.
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