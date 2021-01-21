Пушкина пошла против всей России и мира. Депутата спустили на землю: "Это просто безграмотно"

Пресс-секретарь Гиппократовского медицинского форума Инна Ямбулатова оценила реакцию депутата Госдумы и телеведущей Оксаны Пушкиной на законопроект о запрете на участие в процедуре суррогатного материнства для иностранцев.

Согласно предложению Государственной думы, этот способ деторождения должен быть доступен исключительно российским гражданам, находящимся в законном браке более года и не имеющим возможности самостоятельно завести детей по медицинским причинам. Кроме того, возраст супругов должен быть в пределах 25-55 лет.

Пушкина между тем назвала данный законопроект "неконституционным". Ямбулатова подчеркнула в интервью для Царьграда, что категорически не согласна с ней, указав, в частности, на позицию ООН по этому вопросу.

Многие говорят, что суррогатное материнство - это метод преодоления бесплодия, решения проблемы отдельно взятой семьи. Специальный докладчик ООН по вопросу торговли детьми Мод де Бур-Букуиккио, однако, говорит о другом: суррогатное материнство - своего рода инструмент торговли детьми. Она подчёркивала, что государство должно жёстко регулировать законодательство в этой сфере. Мы последовательно двигаемся по этому пути. А Оксана Пушкина, заявляя подобное, противостоит не только государственной политике РФ, но и международной, - отметила собеседница "Первого русского".

Он добавила, что европейские страны в настоящее время строго регулируют суррогатное материнство или даже запрещают. В США сегодня не рассматривают данный способ воспроизведения потомства как инструмент демографической политики.