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Пушкина опровергла своё неучастие в выборах в Госдуму. Собчак показала нецензурный ответ

22 мая 2021, 19:40  •  21 • Политика
Депутат Оксана Пушкина опровергла информацию об отказе от участия в выборах в Госдуму. "Это "(нецензурно) и вброс", - передаёт её слова Ксения Собчак.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина опровергла информацию о своём отказе от участия в предстоящих выборах в нижнюю палату парламента России. Об этом сообщает её знакомая - телеведущая и блогер Ксения Собчак.
Сведения об отказе Пушкиной от участия в выборах появились в ряде Telegram-каналов, включая канал Собчак. Однако спустя примерно 40 минут она опровергла собственные заявления.
Оксана Пушкина отказалась от участия в думских выборах. Не договорились(((?
- написала Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".
Оксана Пушкина написала в личку, что это "... (нецензурно) и вброс". Лаконично и понятно!
- сообщила Собчак чуть позже.
Напомним, что Оксана Пушкина известна своими антисемейными позициями. Она была одной из тех, кто поддерживал скандальный закон о "семейном насилии", куда закрались мягко говоря неприемлемые формулировки и пункты. Также Оксана Пушкина является ярой сторонницей абортов.
Фото: скриншот Telegram-канала "Кровавая барыня"

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