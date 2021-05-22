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Пушкина опровергла своё неучастие в выборах в Госдуму. Собчак показала нецензурный ответ
22 мая 2021, 19:40 • 21 • Политика
Депутат Оксана Пушкина опровергла информацию об отказе от участия в выборах в Госдуму. "Это "(нецензурно) и вброс", - передаёт её слова Ксения Собчак.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина опровергла информацию о своём отказе от участия в предстоящих выборах в нижнюю палату парламента России. Об этом сообщает её знакомая - телеведущая и блогер Ксения Собчак.
Сведения об отказе Пушкиной от участия в выборах появились в ряде Telegram-каналов, включая канал Собчак. Однако спустя примерно 40 минут она опровергла собственные заявления.
- написала Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".
- сообщила Собчак чуть позже.
Напомним, что Оксана Пушкина известна своими антисемейными позициями. Она была одной из тех, кто поддерживал скандальный закон о "семейном насилии", куда закрались мягко говоря неприемлемые формулировки и пункты. Также Оксана Пушкина является ярой сторонницей абортов.
Фото: скриншот Telegram-канала "Кровавая барыня"
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