Пушкина опровергла своё неучастие в выборах в Госдуму. Собчак показала нецензурный ответ

Депутат Оксана Пушкина опровергла информацию об отказе от участия в выборах в Госдуму. "Это "(нецензурно) и вброс", - передаёт её слова Ксения Собчак.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина опровергла информацию о своём отказе от участия в предстоящих выборах в нижнюю палату парламента России. Об этом сообщает её знакомая - телеведущая и блогер Ксения Собчак.

Сведения об отказе Пушкиной от участия в выборах появились в ряде Telegram-каналов, включая канал Собчак. Однако спустя примерно 40 минут она опровергла собственные заявления.

Оксана Пушкина отказалась от участия в думских выборах. Не договорились(((?

- написала Собчак в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Оксана Пушкина написала в личку, что это "... (нецензурно) и вброс". Лаконично и понятно!

- сообщила Собчак чуть позже.

Напомним, что Оксана Пушкина известна своими антисемейными позициями. Она была одной из тех, кто поддерживал скандальный закон о "семейном насилии", куда закрались мягко говоря неприемлемые формулировки и пункты. Также Оксана Пушкина является ярой сторонницей абортов.

Фото: скриншот Telegram-канала "Кровавая барыня"