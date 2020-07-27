"Пушкин — работорговец". Почему Зеленский тоже стал украинизатором • 87 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко пригрозила массовыми акциями протеста, "если власть все-таки пойдет на поводу у реваншистских пророссийских сил и допустит внеочередную сессию по языковому вопросу". Возмущение националистов вызвала попытка немного отложить украинизацию русскоязычных школ. В результате Верховная рада так и не решилась принять этот законопроект. Можно ли считать, что улица перекричала парламент и заставляет Зеленского делать то же самое, что и его предшественник, — разбиралось РИА Новости. Вопрос о дискриминации Националисты с лозунгами "Не дадим наступать на украинский язык", "Не нравится язык — вон в Ростов" митинговали у стен Верховной рады. Они негодовали из-за документа, внесенного на рассмотрение парламента депутатом фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским. Он хотел всего лишь скорректировать законодательство, согласно которому с 1 сентября всех русскоязычных учеников 5-11 классов переводят на "мову". Хотя школы, где преподают на языках Евросоюза, украинизируют постепенно и только с 2023 года. А "коренные народы", например крымские татары, могут учиться на родном языке до аттестата. Закон об украинизации школ приняли в январе. Рада была уже пропрезидентской, Зеленский возглавлял государство восемь месяцев. Но новые власти продолжают курс Порошенко. © РИА Новости / Стрингер Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины Еще в 2017-м, комментируя этот закон, Венецианская комиссия Совета Европы (консультативный орган по конституционному праву) отметила "менее благосклонное отношение к русскому", что "трудно оправдать, и это поднимает вопрос о дискриминации". Возмутились и соседи Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит давить на Киев из-за украинизации образования. Будапешт готов использовать право вето в НАТО, так как это "единственный инструмент, способный защитить закарпатских венгров". Не выдавайте себя за другого Весной 2019-го Зеленский победил на выборах президента, но до его инаугурации у власти оставался Порошенко. В качестве "подарка" преемнику он подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного". К слову, 15 лет назад Порошенко, будучи секретарем Совета национальной безопасности и обороны, наоборот, выступал за русский язык. Об этом вспомнили в издании "Страна.ua". Тогда будущий украинизатор утверждал, что обеспечение права на родной язык — "проблема в том числе и национальной безопасности". © AFP 2020 / Sergei Supinsky Учебники в классе школы в Киеве А в ходе предвыборной кампании 2014-го Порошенко обещал "руководствоваться статьей 10 Конституции, которая особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков". Уже став президентом, он назвал ошибочным решение Верховной рады о лишении русского языка статуса регионального. Но к выборам 2019-го Порошенко пришел как ярый и непримиримый националист с лозунгом "Армия. Мова. Вера". Зеленский же накануне второго тура выборов комментировал языковой вопрос очень сдержанно: "Во-первых, его надо глубоко изучить. Потом я хочу узнать мнение общества по поводу этого закона". Но надежды многих избирателей на то, что Зеленский и его партия отменят курс на украинизацию, не оправдались. Новая власть практически ничего не изменила. Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук даже обратился к главе государства с открытым письмом: "Вы же русскоязычный человек — не делайте над собой усилий, выдавая себя за другого". Из сторонников Зеленского против украинизации выступил только спикер Рады Дмитрий Разумков, заявив, что законодательство надо менять. Фактически он признал, что "мовный закон" раскалывает страну. "Любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать, объединит это украинское общество или нет", — полагает Разумков. © РИА Новости / Стрингер Участники акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины Но в Раде его не услышали и поправку Бужанского прокатили. "Я свою позицию менять не буду. Все законы должны работать на пользу всего украинского народа. Слушать надо не голос улицы, а голос народа", — снова высказался Разумков. "Так ты, ***** (стерва. — Прим. ред.), успокоишься или нет?" — бросил ему в ответ депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Вообще, Вятрович объяснял, что надо бороться с русским как с наследием прошлого. В социальной сети он, например, опубликовал статью под названием "Русский язык, Пушкин и Екатерина II — наши памятники работорговцам". На Майдан за небольшие деньги Украинский политтехнолог Андрей Золотарев констатирует, что "политика нынешней власти в гуманитарной области — это такой косплей Порошенко". "Напоминает Румынию межвоенного периода, которая на захваченной территории Бессарабии действовала под лозунгом "Там все румыны, просто забывшие свой язык". В Бухаресте это считали достаточным оправданием насильственной румынизации. К сожалению, Владимиру Александровичу Зеленскому не могут объяснить, что вопрос о языке — это о правах человека. А игнорирование прав рано или поздно приводит к неприятным последствиям", — предупреждает собеседник. © AP Photo / Mykola Tys Посетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове На такой благодатной теме, как сопротивление украинизации, может сыграть кто-то из политиков в ходе местных выборов, назначенных на осень. "А Порошенко видит себя "гетьманом", он хочет консолидировать националистический электорат и таким образом отбить все обвинения в коррупции. Русскоязычный Порошенко, семья которого говорит по-русски, мобилизует вокруг себя "патриотичное" меньшинство в угоду политической целесообразности. Все помнят, как он защищал русский язык. Лицемерие в политике — норма, но Порошенко, если бы проводился конкурс по этому качеству, заседал бы в жюри", — рассуждает политтехнолог. Депутат Рады пятого и шестого созывов Алексей Журавко объясняет поведение Порошенко так: "Он не хочет терять свой устойчивый электорат, который, если говорить прямо, состоит из нацистов и русофобов. Это те люди, которые поддержат его за небольшие деньги на любом Майдане". По мнению Журавко, в политике Киева на этом направлении ничего не изменится, так как Зеленский попал под влияние националистов. Еще один фактор — события в США. Возможная победа Демократической партии, которая поддерживала украинизатора Порошенко, не мотивирует новые власти что-то корректировать. Поэтому отношения официального Киева с Россией и со своими русскоязычными гражданами не улучшатся и перемирие в Донбассе тоже наступит не скоро. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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