Пушки для Украины. Чем ВСУ предлагают истреблять русских

Несколько дней военно-транспортные самолёты ВВС Британии доставляли на Украину вооружение. Было организовано не менее шести рейсов, общий вес вооружений – порядка 460 тонн. Всё это происходит на фоне спекуляций на тему скорого вторжения России на Украину.

Британское оборонное ведомство и не скрывало, что в Незалежную доставлено почти 2 тысячи единиц оружия, в том числе порядка тысячи противотанковых ракетных комплексов NLAW. Минобороны Украины уже назвало военные поставки "беспрецедентными".

Практически одновременно с этим о возможном вооружении Украины заговорили в Латвии, Литве, Эстонии и Чехии. А после визита госсекретаря Энтони Блинкена глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в довольно больших объёмах. Ради "усиления обороноспособности" Украины республиканцы внесли в Конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

Украине поставили ракеты, но срок хранения – ограничен

О том, чем и для чего Запад решил вооружить Украину, в беседе с Царьградом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов:

Противотанковые ракетные комплексы NLAW – это достаточно старая модель шведского концерна Saab, в разработке которой принимали участие и британцы. При этом комплексы и сейчас вполне дееспособны и представляют собой достаточно серьёзную угрозу для бронетехники. Дальность действия NLAW составляет примерно 600–800 метров.

Есть два режима поражения целей – настильная траектория либо траектория над целью, когда взрыватель срабатывает непосредственно в тот момент, когда ракета пролетает над башней либо двигательной установкой танка - то есть там, где броня самая тонкая. Таким образом, танк уничтожается.

Никаких сложных систем в комплексе нет, наведение – самое простое. Радиальную скорость и точку встречи с объектом вычисляет компьютер, стрелку достаточно перед запуском навести прицел на цель и визуально сопроводить её в течение 3-4 секунд. После запуска ракета движется точно в ту точку, где должен оказаться танк.

Кроме этого, комплекс может уничтожать окопы, блиндажи и небольшие заглублённые командные пункты. То есть оружие достаточно эффективное. Другое дело, что оно вообще не обслуживается. Его начали производить 20 лет назад, производили и позднее. Да, всё это находится в рабочем состоянии. Но у тех ракет, которые были произведены 17 лет назад, уже истекает срок годности. Велика вероятность того, что на Украину были поставлены именно такие ракеты, у которых срок хранения фактически на исходе.

Но это никак не снижает опасность применения этого оружия, скорее наоборот. Сейчас ВСУ насыщены такими средствами, как Javelin и те же NLAW. Кроме того, у них есть турецкий БПЛА Bayraktar, а с декабря прошлого года эти аппараты стали собирать и на Украине.

НАТО преподносит всё это вооружение как "оборонительное". На самом же деле у них двойное назначение, они вполне могут использоваться в качестве наступательного оружия.

Как перед "Бурей в пустыне" – много продуманной дезинформации

В целом же ситуация очень напоминает обстановку перед операцией "Буря в пустыне", которую американцы в 1991 году проводили вместе с коалицией против Ирака. Тогда тоже вбрасывали очень много дезинформации, причём всё было тщательно продуманно и организованно. Все фейки напрямуют передавали журналистам, которые через 5-10 минут выдавали полученное в эфир.

Руководство Ирака было полностью дезориентировано. Более того, за полтора дня до начала массированных бомбардировок иракских войск один из высокопоставленных чиновников из британской администрации выступил с заявлением о том, что войны с Ираком вообще не будет, потому что это связано с большими потерями. А спустя полтора дня начались бомбардировки.

Сейчас тоже отчётливо просматривается аналогичная ситуация, и НАТО, как и перед "Бурей в пустыне", тоже пытается ввести в заблуждение жителей Донбасса, а заодно обмануть западное население. Более того, можно провести аналогию с 2008 годом, когда Михаил Саакашвили напал сначала на наших миротворцев, а потом на Цхинвал, а западные СМИ моментально подняли истерику, что нападение совершила Россия. Они показывали грузинские "Грады", утверждая, что это установки нашей армии.

Я вижу много аналогий и с 1991 годом, и с 2008-м. Все эти обвинения, заявления президента США – всё это тоже может быть дезинформацией, которую используют ВСУ, чтобы попытаться захватить Донбасс по хорватскому сценарию.

Слишком много предупреждений идёт насчёт России. Прибавьте к этому анонсированные поставки американского оружия ещё на 600 миллионов долларов, о чём как раз и говорил Джо Байден.

Сейчас слишком велика вероятность того, что боевые действия всё-таки начнутся. И самое страшное – а это уже стало плохой традицией – для начала войны Запад использует Олимпиады. И сейчас такая вероятность существует.

Зеленский может использовать сценарий Саакашвили

В 2008 году спровоцированный Тбилиси конфликт был для Запада неожиданным, у них не было выработанного плана. Американцы были убеждены, что подготовленная ими грузинская армия может разбить русские войска. Но то, что Саакашвили начнёт боевые действия именно в этот момент, не знали даже заказчики.

Они предполагали, что война будет, но не тогда, когда напал Саакашвили. Со стороны Зеленского такой сценарий тоже вполне возможен. Но сейчас Запад уже совсем другой, не такой, каким он был в 2008 году. Это структура, настроенная крайне русофобски. НАТО ведёт себя крайне агрессивно и жестоко по целому ряду вопросов. Вокруг наших границ развёрнуты войска, постоянно проводятся масштабные учения, размещаются средства передового базирования на аэродромах. Которые в своё время строил Советский Союз. А теперь эти же базы используются против нас.

Ситуация другая, параллели есть – я их вижу со стороны западных лидеров. Но с точки зрения роли и реакции Запада всё видится иначе. Более того, я уверен, что даже если Украина нападёт на Донбасс, а мы ответим, то, как уже прокомментировала официальный представитель Белого дома Джейн Псаки, "любое пересечение украинской границы нашими войсками будет рассматриваться как нападение на Украину". И за этим последуют санкции в отношении России.

А тут всё зависит от двух вещей. Если российская экономика готова к практически полному разрыву отношений с Западом, то нам не надо ни на кого оглядываться, а надо действовать в интересах русскоязычного населения, проживающего на Восточной Украине.

Да, нередко звучат мнения, что можно было бы вообще разорвать дипломатические отношения с Западом, с США. Но так говорят люди, которые мыслят узко. Здесь надо рассматривать всю структуру наших контактов, экономических и, в первую очередь, торговых связей. Надо оценить зависимость нашей экономики от Запада.

Элиты продолжают ориентироваться на Запад

Нам давно надо было диверсифицировать нашу экономику, переориентировать, к примеру, на Восток – Китай, Южную Корею и другие страны. Это вполне можно было бы сделать.

Но, к сожалению, наши олигархи продолжают тесно сотрудничать с западным бизнесом. Более того, у них за рубежом хранятся крупные состояния, у них там недвижимость, активы. Они давят на правительство, а уже правительство давит на госструктуры. Вот из-за этого мы пока и не готовы к решительным действиям. Элита не даёт нам этого сделать.

Поэтому у нашего руководства есть два варианта. Первое – взять паузу. Второе – наплевать на элиту, пойти ва-банк, спровоцировать даже какой-то кризис, который позволит национализировать ряд ведущих отраслей промышленности, как это было в 2008 году, когда нам удалось воспользоваться международным кризисом и крупные олигархи за копейки отдавали государству компании. А государство отказывалось их брать. Вот если бы такая ситуация повторилась, можно было бы вернуть государству крупные предприятия, связанные с "оборонкой" и сырьевым сектором. И основные поставщики налогов в бюджет стали бы государственными. В этой ситуации у нас стало бы больше возможностей для манёвра. При этом малый и средний бизнес должен быть частным, тут вопросов нет.