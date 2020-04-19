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Пушистая "ведущая" ворвалась в эфир прогноза погоды и прославила хозяина на весь мир

19 апреля 2020, 14:10  •  57 • В мире
Ведущий прогноза погоды на одном из американских телеканалов Джефф Лайонс стал вести передачи вместе с кошкой. Новая партнёрша принесла ему поистине мировую известность. Она случайно ворвалась в эфир и стала любимицей зрителей.
Прогнозы погоды по ТВ с появлением различных онлайн-сервисов утратили популярность, но Джефф Лайонс изменил это. Как всегда, помогла случайность. Из-за эпидемии коронавируса телеведущему приходится находиться в самоизоляции и записывать выпуски дома. Однажды, когда он стоял перед камерой на фоне хромакея, в кадре появилась его кошка Бетти. Чтобы питомица не мешала, Джефф взял её в руки.
Бетти сначала изворачивалась и вырывалась, но синоптик сумел это обыграть. Эфир так понравился зрителям, что они стали требовать повторения. Теперь Джефф многие выпуски ведёт вместе с Бетти, а также охотно отвечает на вопросы журналистов и подписчиков на своей странице в Facebook.
"Я попросил её поработать. 10 лет кормил, теперь она может зарабатывать сама", - рассказал телеведущий.
Он признался, что часто вспоминает расхожее выражение, что нельзя появляться в кадре с детьми или животными. Да, перед их обаянием меркнет всё остальное, говорит Джефф. Но он решил: пан или пропал, сделал свой выбор в пользу Бетти и не прогадал.

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