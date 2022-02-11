Пушилин о возможном сценарии войны в Донбассе: "Хватит сил или нет - непонятно"

Глава ДНР Денис Пушилин высказался о возможном сценарии войны в Донбассе. "Хватит сил или нет - непонятно", - сказал он во время пресс-конференции.

Говоря о вероятном нападении украинских войск на народные республики Донбасса, Денис Пушилин не исключил помощи России ДНР и ЛНР. По его словам, сейчас в Донбассе "ситуация накалена до предела". Из вероятных сценариев войны в Донбассе власти и военные ведомства республик рассматривают один из вариантов, в случае которого "Украина переходит в наступление и использует всё оружие, которое завозилось".

"Первое, наши военнослужащие, мы сделаем всё возможное, чтобы защитить наших граждан", - сказал он, отметив при этом, что "хватит сил или нет - непонятно".

В то же время он отметил, что в случае полномасштабного наступления со стороны ВСУ Россия может помочь Донбассу.

"Но если такие решения будут, то будут приняты Россией, я такого не исключаю", - уточнил он.

Ранее Пушилин предупредил, что оружие, которое передают страны Запада Украине, может быть использовано украинскими радикалами против самой же Европы. Он не исключил вероятности терактов в европейских странах, которые могут осуществлять украинские неонацисты и прочие экстремисты с использованием европейского же оружия.