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Пушилин: действия Зеленского по прекращению огня отличаются от заявлений на инаугурации

29 мая 2019, 07:24  •  94 • Украина

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Действия президента Украины Владимира Зеленского по улучшению ситуации в Донбассе отличаются от его заявлений во время инаугурационной речи. Об этом заявил во вторник глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Как мы видим, его действия, конкретные шаги уже отличаются от того, что он заявлял во время инаугурации. И сейчас мы видим, что чтобы действительно речь зашла о прекращении огня, боевых действий, нужно делать что-то другое", - сказал он.

Пушилин отметил, что для прекращения огня в Донбассе со стороны президента нужны жесткие меры в отношении украинских радикалов, но, по его мнению, "таких возможностей у Зеленского нет".

При этом глава республики констатировал, что никаких контактов с действующей властью у ДНР нет, а улучшений в плане выполнения минских соглашения не наблюдается. "К сожалению, прослеживаются некие шаги, очень похожие на манипуляции, которые совершал [экс-президент Петр] Порошенко", - добавил Пушилин.

20 мая во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для реализации которой он готов "пойти на все". 28 мая он посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Президент Украины отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих и заслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

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