Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись

Устроенная в Донецкой Народной Республике спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) провалилась, едва лишь начавшись. Однако подавляющее большинство украинских пропагандистов успели задаться вопросом - Пушилин бежит в Россию?СБУ снова воспользовалась давним приёмом, который уже неоднократно Киев пытался применять в ДНР и ЛНР и каждый раз с треском разоблачался. Речь идёт о взломе аккаунтов в соцсетях первых лиц ДНР, действующих и бывших чиновников. На этот раз жертвой взлома стала бывший депутат народного совета и член Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.От её имени в Facebook написали "тревожную новость" о том, что якобы глава ДНР Денис Пушилин и глава МИД Республики Наталья Никонорова состоят в близких отношениях и намерены в ближайшее время бежать на ПМЖ в Россию.Следом похожее сообщение появилось и у бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко во "ВКонтакте". От его имени призывали "спасти Новороссию" и объявили Пушилина с Никаноровой "врагами народа".Украинские СМИ ожидаемо подхватили эти вбросы и с удовольствием понесли их в массы. Однако интрига сохранялась недолго и уже в скором времени Екатерина Мартьянова сообщила во "ВКонтакте" о том, что её страница в Facebook взломана и публикуемая там информация ничего общего с реальностью не имеет.