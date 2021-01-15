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Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись

15 января 2021, 09:40  •  215 • Украина

Устроенная в Донецкой Народной Республике спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) провалилась, едва лишь начавшись. Однако подавляющее большинство украинских пропагандистов успели задаться вопросом - Пушилин бежит в Россию?

СБУ снова воспользовалась давним приёмом, который уже неоднократно Киев пытался применять в ДНР и ЛНР и каждый раз с треском разоблачался. Речь идёт о взломе аккаунтов в соцсетях первых лиц ДНР, действующих и бывших чиновников. На этот раз жертвой взлома стала бывший депутат народного совета и член Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова.

От её имени в Facebook написали "тревожную новость" о том, что якобы глава ДНР Денис Пушилин и глава МИД Республики Наталья Никонорова состоят в близких отношениях и намерены в ближайшее время бежать на ПМЖ в Россию.

Следом похожее сообщение появилось и у бывшего депутата Верховной Рады Алексея Журавко во "ВКонтакте". От его имени призывали "спасти Новороссию" и объявили Пушилина с Никаноровой "врагами народа".

Украинские СМИ ожидаемо подхватили эти вбросы и с удовольствием понесли их в массы. Однако интрига сохранялась недолго и уже в скором времени Екатерина Мартьянова сообщила во "ВКонтакте" о том, что её страница в Facebook взломана и публикуемая там информация ничего общего с реальностью не имеет.

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