Пуля в лоб киевскому режиму

Савченко назвала военный переворот на Украине «ожидаемым» и «очень правильным»

«Пуля в лоб, так пуля в лоб!» – это пожелание самому себе от бывшего оппозиционера бывшему режиму Арсения Яценюка украинская общественность ещё неплохо помнит.

Через четыре с лишним года после «революции гидности» эти слова чудесным образом материализовались. «Пуля в лоб» действительно прилетела. В образе Надежды Савченко, в своей армейской биографии имевшей то ли позывной, то ли кличку Пуля. Лбом же выступает украинская власть. По её же версии, Пуля собиралась устроить кровавую бойню в парламенте: забросать гранатами ложи (прессы? иностранных делегаций? о ужас – правительственную?), миномётами обрушить купол здания Верховной рады вместе с люстрой, обеспечивая тем самым эффектную картинку для телевизора, а оставшихся после всего этого в живых добить из автоматов.

Автоматы и гранаты Пуля сама пронесла бы в сессионный зал как неприкосновенный народный депутат, а с минами и миномётами должен был пособить арестованный на днях в Донбассе руководитель Центра освобождения пленных генерал Владимир Рубан, которому, вообще-то, был запрещён въезд в ДНР и ЛНР, но ради такого случая заговорщику дали разрешение загрузиться под завязку оружием и боеприпасами под видом «мебели».

Странная схема, хмыкнет слабо знакомый с украинской жизнью читатель. Однако в СБУ неувязок не видят: шутка ли, уже арестованный Рубан планировал утопить правительственный квартал Киева в крови и ликвидировать верхушку украинской власти, пока Пуля косила автоматными очередями депутатов и их ногастых референток.

Говорят, в четверг (15 марта) Пуля явилась в парламент с допроса СБУ с пистолетами и гранатами, припрятанными в сумке через плечо, но депутаты от «Народного фронта», рискуя жизнью, убедили террористку №1 (Рубан теперь – №2) не устраивать кровавых сцен и покинуть зал. Предусмотрительно Пулю исключили из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, а генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что «у следствия есть бесспорные доказательства, что Савченко лично планировала и давала указания, как провести теракт здесь, в зале Верховной рады, миномётами обрушив купол и добивая нардепов автоматами».

Отправляясь на допрос, Пуля обратилась к народу: «Украинцы, задайтесь вопросом, кто хоть раз не думал уничтожить эту власть, снести эту власть, как призывал майдан? Кто не думал взорвать Банковую или Верховную раду? Мы что, живем в 37 году, в сталинских временах, когда мысль является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляет запись, что 98% украинцев помогли бы Рубану «разгружать мебель»!»

И действительно, после живописания Юрием Луценко атаки Пули на украинских законодателей с применением мин, гранат и автоматов социальные сети в подтверждение правоты Савченко одобрительно загудели: мол, такое устранение действующей власти – мечта миллионов украинцев, и теперь многие из них недоумевают, почему их не позвали в расстрельную команду.

«Военный переворот в Украине – это ожидаемое и, наверное, очень правильное событие», – продолжила тем временем сыпать заявлениями Пуля, выйдя с допроса. И призналась, что ей как офицеру украинской армии не стыдно быть обвинённой в подготовке переворота.

В общем, наговорила на тридцать бочек арестантов. Например, о том, что к расстрелу участников «революции гидности» прямо причастен депутат Сергей Пашинский, который лично заводил снайперов в гостиницу «Украина». Интересно, что сперва Пуля указала на главу ВР Андрея Парубия, но после извинилась, сославшись на оговорку. Впрочем, все СМИ уже успели тиснуть новость про участие Парубия в убийстве «небесной сотни», и никто даже не удивился «оговорке».

Нынешний украинский генпрокурор Луценко, по словам Пули, скрывает преступления, совершённые во время майдана. А в 2014-м он призывал к перевороту и обещал оружие. Сообщила она также, что в Европе давала показания о том, что подрыв военных складов не был террористическим актом, его организовали власти Украины. В Харькове, Мариуполе и Виннице местные жители в этом и не сомневались. И о том, что «оружие врага» вывозят из ДНР и ЛНР для спецопераций. «Его покупают, чтобы взрывать наши склады», – заявила Пуля. И о том, что «ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира». Это, конечно, не новость, но в устах Пули звучит интересно.

А ещё она требует испытания на детекторе лжи и обещает в прямом эфире телеканалов рассказать всю известную ей правду.

К слову, у Пули сейчас – масса эфиров, она занимает на Украине весь вечерний прайм-тайм на телевидении. Пусть её выступления транслируют не самые массовые телеканалы, но нетрудно догадаться, что звездой эфиров для украинского зрителя будет именно Пуля, так внезапно прилетевшая «в лоб» властям.

Она снова стала героиней. Потому что мысли о свержении власти действительно близки если не всем украинцам, то подавляющему большинству. «И это не абстрактная злость», – говорит Савченко.

Порошенко и его камарилья попали в глупейшее положение: стремление бросить Пулю в СИЗО и обвинить в терроризме выглядит полным бредом как для жителей Украины, так и для европейцев. Ведь только недавно, затаив дыхание, в Брюсселе, Киеве, Жмеринке и Конотопе следили за каждым днём Пули, проведённым в «кремлёвских застенках», требовали её освобождения и безудержно радовались возвращению, а теперь, выходит, Героя Украины Надежду Савченко решили упечь в каталажку как террористку №1 на украинской земле?

«Всё политическое дело готовилось под меня. Меня предупреждали, кто и как будет исполнять это дело. Я позволила им это исполнить», – утверждает Пуля.

В этой истории, похожей на крутой, но дешёвый боевик, жители Украины, судя по реакции соцсетей, в подавляющем большинстве поддерживают Пулю и смеются над попытками власти вылепить из неё местный вариант Усамы бен Ладена.