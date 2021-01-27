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«Пуля на войне не взяла, а мажоры убивают»: под Киевом в ДТП погиб ветеран АТО

27 января 2021, 15:55  •  124 • Украина

Украинские СМИ сообщают, что под Киевом «страшной смертью» погиб ветеран АТО Руслан Сивирский (позывной Абдула).

В селе Новые Петровцы Киевской области его сбил автомобиль, и травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Вышгородской районной организации ВО «Свобода» Валентина Парчук.

По ее словам, трагедия произошла в ночь на вторник, 26 января, автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.

«Пуля на войне не взяла, а мажоры убивают», - написала она.



В то же время сельский голова Новых Петровцев Родион Старенький заявил, что ДТП произошло ночью, а за рулем авто, который сбил ветерана АТО, была девушка. Она утверждает, что не увидела мужчину, так как было темно.

Погибший был родом из Кропивницкого (бывший Кировоград). В 2015-2016 годах служил в батальоне особого назначения «Сич» на Донбассе. Последние годы жизни работал в Киевской области. У него осталась пожилая мать.

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