«Пуля на войне не взяла, а мажоры убивают»: под Киевом в ДТП погиб ветеран АТО





Украинские СМИ сообщают, что под Киевом «страшной смертью» погиб ветеран АТО Руслан Сивирский (позывной Абдула).В селе Новые Петровцы Киевской области его сбил автомобиль, и травмы оказались несовместимыми с жизнью.Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Вышгородской районной организации ВО «Свобода» Валентина Парчук.По ее словам, трагедия произошла в ночь на вторник, 26 января, автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.«Пуля на войне не взяла, а мажоры убивают», - написала она.В то же время сельский голова Новых Петровцев Родион Старенький заявил, что ДТП произошло ночью, а за рулем авто, который сбил ветерана АТО, была девушка. Она утверждает, что не увидела мужчину, так как было темно.Погибший был родом из Кропивницкого (бывший Кировоград). В 2015-2016 годах служил в батальоне особого назначения «Сич» на Донбассе. Последние годы жизни работал в Киевской области. У него осталась пожилая мать.