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«Пулемёт выкопаю, всех порву!» Как правильно воспринимать Путина

21 июня 2018, 08:39  •  174 • Аналитика
Хорошо, написал я критическую статью. О президенте и его правительстве. Имею полное право вынести свое мнение под тухлые яйца и гнилые помидоры.



Да, с комментариями у нас полный швах последнее время, лучше не читать вообще. Достаточно того, что прилетает в письмах. Это интереснее, письма пишут люди в основном большинстве умные, не старающиеся насшибать «звездочек».


И тем не менее.

Естественно, из двух лагерей прилетает.

И именно поэтому очень хочется сказать «в дополнение» буквально пару слов. Этакое мнение о мнениях.


Господа, кричащие на тему того, что Путин — зло, и товарищи, орущие, что Путин — свет в конце тоннеля. Ну нельзя так жить. Мир, он, зараза, не черно-белый. Если у вас нет дальтонизма, это можно увидеть. Глазами. Если есть, спросите близких и поверьте им. Мне верить не призываю.

Зачастую наших посетителей воспринимаешь как детей. Не написал ожидаемого – все, слезы, топотание ножонками, стучание кулачками и все такое. Полные обидки и лужи слезок.

Дорогие дети и взрослые, которые недалеко от детей ушли.

Мы тут недавно наголосовали себе президента. Дружно и со вкусом это обсуждая. И вдруг что-то пошло не так. Точнее, все пошло не так.

Нет, кому-то нормально, кто-то, сотворив себе кумира (вопреки заветам своей церкви) и культивируя личность, считает, что все нормально. Кто-то взвыл. Кто-то пока молчит.

Есть те, кого устраивает игра в пенсии. Матвиенко, Миллер, Сечин, Греф — им нормально и не капает. Ну и высшим менеджерам в топ-компашках тоже.

А вот работягам почему-то не по кайфу. И ладно, белоручки типа меня, а вот на заводах почему-то мат-перемат. И в клиниках тоже. И в школах.

А начавшийся общенациональный грабеж? Нормально?

Дорогие мои, пока основное большинство приникло к экранам телевизоров, наслаждаясь зрелищами настоящего футбола (сам не смотрю, если что, поважнее дела есть), господа депутаты штампуют законы со скоростью электротостера. Каждый день. Вот свеженькое:

«Госдума приняла закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации с 3,5 тысяч до 5 тысяч рублей. При этом госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения ребенку в возрасте до 14 лет увеличивается с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.
Закон также устанавливает госпошлину за госрегистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения, изготовленного из материалов на пластиковой основе, в размере 1,5 тысяч рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения нового поколения в пластике устанавливается в размере 3 тысяч рублей».


Пока все смотрят чемпионат, периодически возмущаясь ростом пенсионного возраста, господа депутаты нам столько налогов нарисуют, что перспектива остаться без штанов, в одних труселях будет не самой плохой перспективой через год-другой.

Так как там с Путиным?

А никак.

Он не плохой и не хороший. Не черно-белый. И у него есть ходы, которые лично мне реально нравятся. Крым, Усть-Луга, плавучая атомная станция на Севере и всё, с Севером связанное, в комплексе. Если говорить о внешней политике, то разворот от Европы в сторону Китая тоже вполне.

А вот Сирия и Донбасс никак. Просто потому, что вина Донбасса в том, что там нет интересов Миллера и Сечина. Равно как категорически не нравится организованный разгул внутренней коррупции, вылизывание олигархов за счет нас, ну и последние грабежи тоже как-то «не заходят».

Вот против я такого тотального ограбления. Особенно когда грабят все население в пользу кучки олигархов. Всячески их поддерживая и возвеличивая. Ну, как медалька позорного ордена «За заслуги перед Отечеством» сыночку Сечина. В 24 года. Без уточнения, что он там успел заслужить. Не важно, этими медальками всех подряд награждают.
Проценты на проценты. Экономическая кузькина мать для Китая


Но вот к крикам "Надо было голосовать не за Путина!!!", «Навальный!» и прочее тоже отношусь так... Да, за Путина не голосовал, факт. Но кто сказал, что Зюганов (пардон, Грудинин) или Собчак – реальные альтернативы?

"Наверху" все мазаны одним миром. Капиталистическим. И якобы противница Путина Собчак (смех, конечно), которая прямо мечтает крестного на свалку истории отправить, и все остальные.

Капиталистическая элита капиталистической России. И за кого ни проголосуй, результат будет один и тот же. Плюс/минус плохо/совсем плохо.

Альтернативы нет и быть просто не может. Никто не бросится махать волшебной палочкой, дабы представить на следующие выборы клон Сталина. А даже если и альтернатива нарисуется, как полукапиталист-полуколхозник Грудинин, то те же господа капиталисты станут заливать его дерьмом, а толпы плебса (простите, электората) радостно завывать, любуясь на это шоу.

Сейчас наверняка вылезет очередной вопрошающий из этой толпы с вопросом: «Что, автор, мы все умрем, все пропало?»

Да, мы все умрем. Это факт. Вопрос только, как и когда. Насчет того, что все пропало и полимеры растащили – это каждому по мере своей глупости соображать.

Частично нарисованные рейтинги (это для Европы и США и самолюбования) и частично соответствующие действительности – палка о двух концах.

Сигнал потенциальным, что все усилия по развалу России изнутри оказались тщетными. Но есть и минус. Какая разница, каким концом этой палки из нас будут вышибать деньги? На борьбу с происками США или на восстановление порушенной Ельциным страны?

В общем, что первое дурь, что второе. Но пока работает.

А в итоге – разрешение на полный беспредел для элит. Этого особо не видно было, но оно есть. Не хочешь уйти на пенсию в 65? Иди в Росгвардию, на пенсию пойдешь в 45 и будешь от души лупить тех, кто не хочет на пенсию в 65.

Дорогие мои, снимайте уже розовые очки. Хватит их носить.
Попытка импичмента номер 6


Пора уже определяться, кто вы в самом деле: стадо баранов, которое ведут стричь, или стадо, которое ведут резать? Или все-таки люди, способные мыслить не кнопками «лайк/дизлайк»?

Комментарии пишете, возможно, даже от души. Авторам указываете, как надо писать, а политикам — как надо дела вести. Между тем большинство до сих пор реально считает Медведева плохим, а Путина хорошим.

Я вам тайну открою. Страшную. Путин и Медведев – это одна команда. Одно целое. Давно.

Так же, как Чубайс, Кириенко, Дерипаска, Греф, Миллер, Сечин, Ротенберг и другие. Одна семья. Не Путина. Бориса Николаевича.

Да-да-да, того самого, первого президента, которого 90% на этом сайте клянут и проклинают и которому Путин такой монумент отгрохал.

Это все одно целое.

Сложно понять, конечно, но когда-то, наверное, надо. Вообще – пора бы.

Я вам пример приведу. Свежайший.

Мы тут недовольны пенсионной реформой. Недовольны? Недовольны. Жаль, на митинги из-за ЧМ никак нельзя. Очень жаль, пошел бы, посмотрел бы кто что говорит, глядишь, новые имена нашлись бы.

И вот ответ уже «на мази», как говорится. Ответный ход администрации президента.

Из какой-то мусорной кучи откопали… правильно, Лешеньку Навального!

И, хомячки, сразу говорю, даже не пытайтесь тут верещать на тему «где протест, там Навальный». Все, дорогие мои, условных у него валом, так что либо сидеть вообще тихо и ждать пенсии, либо отрабатывать денежки.

Судя по тому, как завопили все федеральные СМИ дружно и в одной тональности, понятно, кто концерт заказал.

Парни из АП вообще молодцы, бьют сразу двух зайцев наповал:

1. Дискредитация протеста в целом.

Выборы были недавно. Да, те самые, после которых Навального вроде бы вывалили на свалку истории. Навалив на него столько, что КамАЗом не вывезти.

Навальный либерал, предатель и совратитель детей. Живет на грязные денежки Госдепа США/ЦРУ. Значит, все, кто пошел за Лешенькой, априори в дерьме, поскольку пошли вон за кем. Развиваем мысль для хомячков? Правильно, они все тоже предатели и провокаторы.
А напоследок натворю! Проект резолюции ООН от Молдавии


То, что там вполне окажутся преподаватели и врачи, никого не волнует. Равно как никого из хомячковой биомассы не будет волновать, что на протест вообще никто больше не поведет.

2. Контролируемый лидер протеста – залог контроля самого протеста.

Да, вполне так даже не намекаю, а открыто говорю. Приемчик старый, но ох какой эффективный и недорогой.

Почему так много людей орут о том, что Навальный на содержании у Штатов, и так мало задают себе вопрос, почему, несмотря на такое количество условных сроков (найдите еще одного такого в России), его мало того что не сажают, так еще и за границу регулярно отпускают.

Якобы на лечение. А может, на встречу с кураторами из Госдепа. Не важно, главное – выпускают. А то, что паспорт ему в АП оформляли, так это и приврать мог господин Навальный.

Главное, что, если внимательно так посмотреть – разницы между Алексеем Навальным и Георгием Гапоном почти нет.

Так что все эти лица – из одной колоды. Все. И Навальный очень нужен Путину. И мы все нужны Путину. За наш счет можно очень много чего сделать. И Путин нужен нам. Мы же за него проголосовали, значит, нужен. И вообще, без государя стране плохо. И без президента плохо. А когда олигархи будут править – вообще хуже некуда. Как типа на Украине.

Уважаемые читатели, нам надо умнеть. И умнеть срочно. Чтобы научиться смотреть по сторонам и видеть людей. Тех, на которых можно будет положиться и возложить обязанности.

Заканчивать с идиотскими выкриками типа «пулемёт выкопаю, всех порву». Или «вы все проданы».

Да, мы все здесь проданы. И проданы давно. Проданы капиталистической системе, которой глубоко плевать на все наши переживания. Но делать что-то надо. Пока есть выбор, как у того стада баранов: либо под нож, либо под ножницы.

Все равно и нож, и ножницы пока в руках у Путина. Как будет дальше – увидим. Хотелось бы увидеть.
Автор: Роман Скоморохов

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