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Пуховик с носками и трусами: В Нью-Йорке показали коллекцию одежды "без пола"

07 февраля 2019, 13:54  •  77 • В мире
В Нью-Йорке прошёл показ мод от известного дизайнера, который набирает популярность благодаря своему слогану — "без пола". Речь идёт о гендерной принадлежности. Однако в пропаганде западных современных ценностей модельеры словно запутались в своих же идеях, и вместо "свободного человека и личности" показали мужчин в трусах, носках и пуховиках.
Американский бренд крикливо заявил о себе с подиумов. Публика, впрочем, приняла его с распростёртыми объятиями. Ещё бы, ведь западные зрители несутся к громким слоганам, уже не разбирая дороги.
Надо быть "без пола" — кричат модельеры. И публика восторженно аплодирует: да-да, мы не хотим быть мужчинами и женщинами, мы хотим быть Личностями.
И тут дизайнеры распахивают всё своё воображение и показывают, что значит быть свободным человеком на демократичном Западе.
И судя по последнему показу коллекции одежды в Нью-Йорке, свободный человек — это мужчина в пуховике, трусах и носках.
Вот как описывают коллекцию в одном из модных журналов:
"Она яркая и жёсткая. Это союз высокой моды и смелого современного искусства. Замысел проходит через одежду маргиналов, которые не стремятся "быть на высоте". Одежда подходит для всех полов. Она вызывает чувство гармонии между природным и городским миром. И вызывает чувство духовности".
Примечательно, что модельеры стремились настолько показать гендерно-равную одежду, в ход пошли: платья - для мужчин и оголённая грудь - для женщин. Некоторые фотографии с показа мы по понятным причинам показать не можем. Но в общем и целом вы можете оценить "чувство духовности" в "одежде для маргиналов haute couture". Вот такие ценности показывают на Западе.
Все фото: www.globallookpress.com

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