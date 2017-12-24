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Пугая российскими подводными лодками по всей Атлантике, НАТО наращивает военную инфраструктуру

24 декабря 2017, 17:09  •  217 • Война
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об обеспокоенности альянса в связи с наращиванием Россией подводного флота и активизацией его в бассейнах Атлантики и Средиземного моря. «НАТО – это трансатлантический союз, который должен иметь возможность в любое время транспортировать войска и вооружения морским путем. Для этого нам нужны надежные и открытые морские пути», – заявил Столтенберг. Он посетовал на недостаточный уровень боеготовности подводного флота стран НАТО, тогда как российские лодки, сказал он, действуют по всей Атлантике, в том числе «вблизи наших береговых линий».
Незадолго до заявлений Столтенберга предостережения об опасности, исходящей от российского подводного флота, прозвучали из уст начальника Генерального штаба британских вооружённых сил Стюарта Пича, который заявил о необходимости усилить защиту подводных кабелей «в ответ на модернизацию российского военно-морского флота». В сентябре 2017 г. Пич был выдвинут на пост председателя Военного комитета НАТО.
А в начале декабря британская пресса подняла шумиху, пугая британцев возможным отключением от Интернета из-за повреждения подводных кабелей российскими подлодками. О такой угрозе со страниц Times возвестил бывший глава британского Центра правительственной связи Роберт Ханниган. Затем эстафету от британской прессы приняла американская: в интервью The Washington Post адмирал Эндрю Леннон заявил о «явном интересе» России к подводной инфраструктуре НАТО.
Любопытны комментарии на этот счёт в Германии: «Как хорошо, что наши американские друзья перестанут нас подслушивать», – написала газета Zeit, напоминая о скандале, который разразился летом 2014 г. из-за прослушивания телефона канцлера Ангелы Меркель Агентством национальной безопасности США (АНБ). Год спустя немецкая Генпрокуратура прекратила расследование этого дела, мотивируя такое решение отсутствием подтверждений обвинений в адрес АНБ. Бундестаг, взявшийся проводить собственное расследование, помощь от американской стороны не получил.
Шум о российских подводных лодках «по всей Атлантике» стал оправданием решения учредить в 2018 году новые командные штабы НАТО по Атлантике и европейской логистике. Интервью Столтенберга было напечатано одновременно в американской The Washington Post, британской The Financial Times и немецкой Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. При этом ключевую роль в развитии военной логистики на европейском театре играет Германия. Действует соглашение о создании объединённого германо-польского штаба подводного флота Submarine Operating Authority. Берлин планирует резко нарастить боеготовность германского подводного флота.
Соб. корр. ФСК

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