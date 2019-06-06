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Пуганая Америка самолёта боится

06 июня 2019, 22:09  •  98 • В мире
Над Средиземным морем был в очередной раз перехвачен русским самолётом американский шпион. Судя по воплям, которые раздались из США, американцы густо… испугались
Автор:
Покровский Александр
Все были вправе, война стала неизбежной. Так можно перефразировать известное выражение после очередного инцидента с перехватом российским истребителем американского шпиона.
Конечно, хочется надеяться, что до вооружённого конфликта не дойдёт, но уже сегодня американские самолёты ведут себя возле русских границ с тою же наглостью, что фашисты перед нападением на СССР в июне 1941 года. И ничего в этом не меняет то, что новый эпизод случился возле границ Сирии. Ведь американский «Посейдон» откровенно провоцировал русских военных на жёсткий ответ, совершая манёвры с выключенным транспондером непосредственно возле наших военных баз в этой стране.
По ходу вылета
Итак, американский военный самолёт-шпион Boeing P-8A Poseidon совершал полёт в непосредственной – полтора-два километра – близости от воздушного пространства Сирии на траверзе пункта материально-технического снабжения ВМФ в Тартусе, а также авиабазы «Хмеймим». Полёт при этом был ломанным, хаотичным, причём несколько раз американский самолёт словно бы нацеливался на русские базы, давая повод думать, что может однажды не свернуть и полететь прямо на них.
Это известный провокативный приём, так как в таких случаях могут включаться уже не «дежурные» РЛС, а боевые средства слежения. Что, в свою очередь, даёт полезную информацию шпиону о режимах и частотах работы средств ПВО в боевой обстановке.
Кроме того, американцы вполне могут в этих условиях опробовать и отрабатывать средства постановки помех русским локаторам. Не могут военные – не имеют права – исключать и возможность обстрела своих баз чужим самолётом, случайного или списанного впоследствии на случай.
Авиабаза «Хмеймим». Фото: www.globallookpress.com
В этих условиях на перехват «Посейдона» был отправлен российский истребитель Су-35. Он трижды (как заявляют американцы) или дважды (как заявляют в русском военном ведомстве) сближался с американским самолётом-шпионом и в итоге вынудил его отвалить в сторону.
Как нередко в таких случаях бывает, в США тут же возопили, что маневрирование Су-35 было опасным и даже «безответственным». В Минобороны России это опровергают, утверждают, что российский самолёт вылетал дважды и дважды же приближался к американскому воздушному судну исключительно на безопасное расстояние.
Согласно официальному сообщению министерства, американский самолёт-разведчик дважды приближался к базе ВМФ России в сирийском порту Тартус. В первый раз он обнаружился примерно в 12:30 мск, после чего с российской военной авиабазы «Хмеймим» был поднят в воздух истребитель Су-35. Русский самолёт подлетел к цели на безопасное расстояние, распознал её как американский противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon и вернулся на аэродром после того как американский шпион сменил курс.
Boeing P-8A Poseidon. Фото: Ryan Fletcher / Shutterstock.com
Вторичное приближение «Посейдона» было зафиксировано в 15:41. Вновь был поднят российский истребитель, который «приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолёт, пока Р-8А не изменил направление полёта и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства».
«Безответственный» перехват
У американцев версия другая. Согласно заявлению пресс-службы Шестого флота США, Су-35 «небезопасно» трижды за три часа перехватывал американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon над Средиземным морем. Причём во второй раз русский самолёт пролетел непосредственно перед P-8A на высокой скорости, что, оказывается, представляло угрозу для американского экипажа. При этом американцы утверждают, их самолёт русских не провоцировал, летал строго над нейтральными водами и вообще действовал в соответствии с международным правом.
Вообще, история показывает, что когда в США называют перехват небезопасным, это означает, что русский пилот вызвал у американского коллеги (или коллег) обильное потовыделение. Например, разойдясь с ним на пересекающихся курсах в полутора метрах друг от друга, как это было не так давно над Балтикой, а также над Чёрным морем. И трудно даже представить себе, что должно было выделиться у экипажа «Посейдона» сейчас, раз сближение русского самолёта с ним было оценено ещё и как «безответственное»…
Су-35. Фото: www.globallookpress.com
Забавно, правда, что и в тех случаях российское Минобороны называло действия своих перехватчиков безопасными. И вообще там, похоже, не сильно заморачиваются американскими протестами, отписываясь как по образцу:
На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолёт радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США…
Надевайте в полёт памперсы, американцы!
Перехваченный шпионаж
На деле шпионская практика американцев, англичан, других стран НАТО напоминает действительно предвоенную. Полёты с разведывательными целями к русским границам идут часто, густо и, даже можно сказать, с определённым нахрапом. Этими действиями американцы явно пытаются заживить самим себе тяжёлую рану, нанесённую русскими военными во время операции по освобождению Крыма в 2014 году. Тогда они полностью «зевнули» как сосредоточение российского спецназа, так и вообще всю подготовку к делу. Трёпка, которую задал тогдашний президент Барак Обама всем 14 спецслужбам США, была, говорят, грандиозной. Вот теперь американские разведсообщества на воду и дуют.
Но это было бы полбеды. Основная проблема в том, что западные самолёты-шпионы пытаются снять «боевую» информацию непосредственно у наших границ. А чужая наглость возле собственных границ всегда вызывает обострённое внимание. Которое однажды может закончиться обострённой реакцией. А ведь подобное в истории уже бывало, и не один западный самолёт оказывался в море или на земле в виде кучи обломков. Тогда подобные инциденты удавалось разрешать миром. А сегодня, когда в тех же США царит совершенно больная истерия по адресу России, такая же провокация может послужить спусковым крючком к самым серьёзным столкновениям.

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