Пугает врагов России: Экс-помощник министра обороны Украины назвал новую страшилку Запада о русских

По его словам, сегодня неолевые в Европе и США борются против русского возрождения. Именно этот процесс больше всего пугает западных врагов России, уверен экс-помощник министра обороны Украины, представитель организации "Верное Казачество" Алексей Селиванов. Так он прокомментировал отказ от советских названий улиц в Тарусе.

Селиванов отметил, что двигать левую повестку сегодня можно только среди молодёжи. Старшее поколение, воспитанное на советской идеологии, к ней останется невосприимчивым, а вот на детей она прекрасно работает - с помощью певицы Монеточки, американской певицы Билли Айлиш и пропаганды ЛГБТ-сообщества.

Совершенно очевидно, что сегодня силы наших врагов вброшены в левое движение. Они понимают, что недостаточно иметь прикормленных депутатов, партийцев. Они работают на уровне месседжей, идентичности, - отметил Селиванов.

Говоря о переименовании в Тарусе, представитель организации "Верное Казачество" обратил внимание, что до революции все топонимы имели отношения к улицам, которые их носят. Базарная улица всегда вела к рынку, Садовая - к городскому парку. А название Роза Люксембург не говорит человеку абсолютно ничего. Поэтому он поддерживает возвращение улицам их нормальных русских названий.