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Пугает врагов России: Экс-помощник министра обороны Украины назвал новую страшилку Запада о русских

02 ноября 2020, 09:00  •  181 • Политика
Бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов назвал новую страшилку Запада о русских. Чем Россия сегодня пугает своих врагов.
По его словам, сегодня неолевые в Европе и США борются против русского возрождения. Именно этот процесс больше всего пугает западных врагов России, уверен экс-помощник министра обороны Украины, представитель организации "Верное Казачество" Алексей Селиванов. Так он прокомментировал отказ от советских названий улиц в Тарусе.
Селиванов отметил, что двигать левую повестку сегодня можно только среди молодёжи. Старшее поколение, воспитанное на советской идеологии, к ней останется невосприимчивым, а вот на детей она прекрасно работает - с помощью певицы Монеточки, американской певицы Билли Айлиш и пропаганды ЛГБТ-сообщества.
Совершенно очевидно, что сегодня силы наших врагов вброшены в левое движение. Они понимают, что недостаточно иметь прикормленных депутатов, партийцев. Они работают на уровне месседжей, идентичности, - отметил Селиванов.
Говоря о переименовании в Тарусе, представитель организации "Верное Казачество" обратил внимание, что до революции все топонимы имели отношения к улицам, которые их носят. Базарная улица всегда вела к рынку, Садовая - к городскому парку. А название Роза Люксембург не говорит человеку абсолютно ничего. Поэтому он поддерживает возвращение улицам их нормальных русских названий.

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