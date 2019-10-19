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Пучдемон сам пришел в прокуратуру Бельгии. Сдался добровольно - СМИ

19 октября 2019, 09:26  •  77 • В мире
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии. СМИ сообщают, что он пришел в местную прокуратуру вместе со своими адвокатами.
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон сам пришел в бельгийскую прокуратуру. Associated Press сообщает, что в это время его сопровождали адвокаты.
"В компании своих адвокатов добровольно предстал перед бельгийскими властями", - цитирует СМИ официальное сообщение офиса опального политика.
Ранее напомним, сообщалось, что судья Верховного суда Испании разрешил выдать новый европейский ордер на арест каталонского политика. Не исключено, что Пучдемон решил не усугублять свое положение и потому добровольно, но хорошо подготовленным пришел сдаваться властям Бельгии.
Агентство также уточняет, что Пучдемон "отклоняет ордер и выступает против любой попытки отправить его обратно в Испанию".

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