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Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И получил ответ в Сети
12 января 2020, 00:09 • 170 • Политика
Публицист Алексей Мельников считает, что компенсацию в более чем 80 млн долларов, которую по решению швейцарского суда должна выплатить Россия за присоединение Крыма, нужно взыскать с тех, кто "присоединял" полуостров. В Сети не согласились с таким мнением, предложив Мельникову иные варианты и напомнив о "грехах" либералов.
На "Эхе Москвы" публицист Алексей Мельников высказался по поводу решения Федерального суда Швейцарии взыскать с России более чем 80 млн долларов в качестве компенсации ущерба 12 украинским компаниям, которые признаны потерпевшими в результате "присоединения Крыма" к России.
По мнению Мельникова, эти деньги должны быть изъяты не из бюджета, а из карманов тех, кто лично присоединял Крым, пишет публицист.
Он уточнил, что заплатить эту сумму должны те, кто принимал решение о вводе войск, проводил "референдум" и голосовал за "присоединение".
"По крайней мере, это президент Путин, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. То, что они причастны, известно документально. Раз так - пусть платят", - говорит Мельников, добавив, что можно оформить долг в рассрочку.
В комментариях к посту многие не согласились с мнением публициста, ответив ему довольно жёстко.
"Может, пусть вначале заплатят России те, кто отдал русский Крым с советским Севастополем? И в 1950-х, и в "святые 1990-е", - выдвинул встречное предложение andycomm.
"Не понимаешь или не хочешь понять, что народ Крыма все годы был за возвращение в Россию и только силовые действия Киева жёстко пресекали это стремление", - пишет permskii.
"А может, законодательство прописать, что за всех должно платить "Яблоко" и все те, кто против присоединения Крыма к России?" - предложил unprejudiced.
"Гнида яблочная, власовец, который обворовал Россию на суммы в 100 раз большие. Пусть ответит, на что он живёт и содержит свою семью - у него нет работы, нет бизнеса, но не бедствует. Кто его содержит? Благодарные западные партнёры "Яблока", обворовавшие Россию на миллиарды" - не сдержал эмоций prof57.
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