Публицист Мельников призвал заставить Путина и всех присоединявших Крым заплатить. И получил ответ в Сети

На "Эхе Москвы" публицист Алексей Мельников высказался по поводу решения Федерального суда Швейцарии взыскать с России более чем 80 млн долларов в качестве компенсации ущерба 12 украинским компаниям, которые признаны потерпевшими в результате "присоединения Крыма" к России.

По мнению Мельникова, эти деньги должны быть изъяты не из бюджета, а из карманов тех, кто лично присоединял Крым, пишет публицист.

Он уточнил, что заплатить эту сумму должны те, кто принимал решение о вводе войск, проводил "референдум" и голосовал за "присоединение".

"По крайней мере, это президент Путин, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. То, что они причастны, известно документально. Раз так - пусть платят", - говорит Мельников, добавив, что можно оформить долг в рассрочку.

В комментариях к посту многие не согласились с мнением публициста, ответив ему довольно жёстко.

"Может, пусть вначале заплатят России те, кто отдал русский Крым с советским Севастополем? И в 1950-х, и в "святые 1990-е", - выдвинул встречное предложение andycomm.

"Не понимаешь или не хочешь понять, что народ Крыма все годы был за возвращение в Россию и только силовые действия Киева жёстко пресекали это стремление", - пишет permskii.

"А может, законодательство прописать, что за всех должно платить "Яблоко" и все те, кто против присоединения Крыма к России?" - предложил unprejudiced.

"Гнида яблочная, власовец, который обворовал Россию на суммы в 100 раз большие. Пусть ответит, на что он живёт и содержит свою семью - у него нет работы, нет бизнеса, но не бедствует. Кто его содержит? Благодарные западные партнёры "Яблока", обворовавшие Россию на миллиарды" - не сдержал эмоций prof57.