Публичный диалог: как Москва усаживает за стол переговоров власти Афганистана и «Талибан»

Во вторник несколько районов Кабула подверглись миномётному обстрелу. Пострадали шесть человек, двое террористов были ликвидированы. Между тем «Талибан» отрицает свою причастность к этому инциденту. На данный момент оппозиционное движение нацелено на ведение переговоров с правительством. В частности, представители талибов и руководства республики намерены 4 сентября принять участие в консультациях, которые пройдут в Москве. На встречу также были приглашены 12 стран, в том числе США, однако в Вашингтоне на это предложение ответили отказом.

В Кабуле завершилась антитеррористическая операция после массированного обстрела афганской столицы. Как передаёт AFP со ссылкой на командующего ВС в Кабуле генерала Мурада Али Мурада, были ликвидированы двое боевиков.

«Шесть гражданских лиц и военнослужащих пострадали. Двое боевиков ликвидированы. Противник использовал для обстрела миномётные снаряды», — приводит слова генерала агентство.

В момент выступления лидера Афганистана Ашрафа Гани по случаю празднования Курбан-байрама президентский дворец и правительственный квартал Кабула, а также ряд других районов столицы подверглись ракетному и миномётному обстрелу. По сведениям телеканала ToloNews, снаряды были выпущены из района, где находится одна из крупнейших мечетей столицы «Идгах». При этом представили движения «Талибан»* отрицают причастность к инциденту.

Накануне в провинции Кундуз (север Афганистана) талибы взяли в заложники пассажиров трёх автобусов. Всего было похищено порядка 180 человек. Во вторник стало известно, что 160 мирных жителей были освобождены. Оставшиеся 20 человек — сотрудники силовых ведомств Афганистана, а потому талибы собираются их удерживать.

Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани

Reuters

© Mohammad Ismail/File Photo

При этом 19 августа президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в связи со священным месяцем Рамадан. Впрочем, «Талибан» согласился соблюдать его только в течение трёх праздничных дней.

В МИД РФ считают, что режим прекращения огня мог бы положить начало процессу мирного урегулирования в стране.

«Прекращение огня не только позволило бы афганцам отметить праздник без опасений за свою жизнь и жизнь близких, но и стало бы верным шагом на пути к миру и согласию в Афганистане. Хотелось бы также, чтобы перемирие приняло долгосрочный и устойчивый xaрактер», — заявили в ведомстве.

Аналогичной позиции придерживаются и в ЕС.

«Соблюдаемое всеми прекращение огня воздало бы должное стремлению всех афганцев к миру, как это ясно показало предыдущее перемирие. Освобождение талибами заключённых также стало бы важным шагом вперёд», — заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В свою очередь, миссия ООН в Афганистане (UNAMA) тоже приветствовала объявление правительством страны прекращения огня и призвала «Талибан» присоединиться к перемирию.

«Совместное прекращение огня будет способствовать дальнейшему развитию переговоров между сторонами в конфликте, чтобы найти политическое урегулирование», — сказал спецпредставитель генсека ООН по Афганистану Тадамичи Ямамото.

Талибы едут в Москву

Между тем Москва прилагает усилия по нормализации обстановки в исламской республике. Российская сторона организует 4 сентября заседание московского формата консультаций по Афганистану, приглашение на которое было направлено 12 странам, а также представителям движения «Талибан». В российском ведомстве отметили, что целью предстоящих консультаций в Москве является содействие сближению позиций Кабула и талибов по запуску прямого диалога.

При этом и руководство Афганистана, и движение «Талибан» намерены принять участие в заседании. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На заседание были приглашены и представители афганского руководства, и представители движения «Талибан»​​​. Первые реакции позитивные, они планируют принять участие в этой встрече. Надеюсь, что она будет продуктивной», — отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия никогда не скрывала, что поддерживает контакты с талибами, поскольку это часть афганского общества. Кроме того, это необходимо для обеспечения безопасности россиян, находящихся на территории Афганистана.

Сергей Лавров также отреагировал на недавнее заявление посла Исламской Республики Афганистан в Москве о том, что Российская Федерация якобы планирует использовать «Талибан» против «Исламского государства»** в Афганистане. «Я не могу себе представить, как даже гипотетически Россия может использовать «Талибан» для борьбы с ИГИЛ», — сказал руководитель российского МИД на пресс-конференции в Сочи.

В МИД РФ отметили, что отдельной встречи руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с представителями талибов в ходе предстоящей 4 сентября в Москве переговорной встречи по Афганистану не планируется.

В ведомстве также уточнили, что приглашение было также отправлено Соединённым Штатам. Впрочем, в Госдепартаменте уже заявили, что не намерены принимать участие в мероприятии.

«Учитывая предыдущие встречи в московском формате, мы считаем, что эта инициатива вряд ли будет способствовать какому-либо прогрессу на данном направлении», — заявил представитель ведомства.

Боевики движения «Талибан»

Reuters

Америка не хочет отдавать России пальму первенства

По мнению эксперта по Афганистану Василия Кравцова, американцам выгоден любой вариант мирного урегулирования. Тем не менее, считает аналитик, Вашингтон не позволит забрать у себя пальму первенства в этом вопросе.

«Они будут сейчас без особого удовлетворения отмечать, фиксировать то, что делегация может приехать в Москву, — считает эксперт. — 17 лет американцы там находятся, ситуация только усугубляется, им нужен вариант решения, они сами ищут, много сделали ставок на военную силу, на попытку военным путём решить проблемы, но 17 лет не принесли какого-то результата».

При этом глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что Россия на протяжении многих лет пытается реализовывать миротворческие инициативы.

«Россия долгое время была инициатором всевозможных миротворческих инициатив, призванных посадить официальные власти и вооружённую оппозицию за стол переговоров, — объяснил RT Мендкович. — К сожалению, в предыдущие годы к этому недостаточный интерес прежде всего проявлял сам официальный Кабул, который надеялся на то, что сможет решить проблему вооружённой оппозиции, опираясь на финансовую и военную поддержку США и НАТО».

Однако такой курс оказался ошибочным, отмечает эксперт. «В последние два-три года победы одерживает прежде всего вооружённая оппозиция. В этом плане, например, показательны недавние масштабные бои в районе Газни, в ходе которых региональный и административный центр талибы удерживали несколько дней, нанеся фактическое поражение военной и полицейской группировке властей», — сказал Мендкович.

Именно поэтому, по его мнению, проведение очередного этапа переговоров в Москве имеет столь большое значение. «В прошлом такие консультации в Москве действительно проходили, но без прямого и официального участия талибов — во многом потому, что Афганистан отказывался идти на подобный публичный диалог», — напомнил специалист по Афганистану.

Как полагает аналитик, в настоящий момент военная конъюнктура изменилась, что заставляет официальный Кабул регулярно обращаться с предложением перемирия к талибам через СМИ и более лояльно относиться к идее переговорного процесса, которую лоббирует Москва.

Мендкович убеждён, что у России в вопросе переговоров есть большой потенциал, потому что она пользуется определённым доверием и со стороны вооружённой оппозиции, и достаточно нейтральным отношением — со стороны афганского общества.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.