«Публично призывает к насильственному свержению российской власти»: RT получил экспертизу высказывания Навального

Алексей Навальный «публично призывал аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом». Таковы результаты лингвистической экспертизы высказывания оппозиционера в прямом эфире «Эха Москвы». Её проводил экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» по запросу бывшего вице-губернатора Кировской области Сергея Карнаухова. Результатами экспертизы он поделился с RT и намерен также отправить её в правоохранительные органы.

Речь идёт о передаче радиостанции «Эхо Москвы» «Утренний разворот» от 27 апреля 2020 года. Тогда в прямом эфире Навальный, в частности, заявил следующее:

«Если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хотят оставить голодными 60 миллионов человек — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом».

«Если они сейчас говорят о том, что вот Навальный приобретёт себе какие-то политические очки, потому что он предлагал, поэтому чёрт с ним, пусть они сидят голодными, — ну, тогда такая власть заслуживает самого худшего обращения просто», — добавил Навальный.

Текст прямого эфира опубликован на сайте «Эха Москвы».

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В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.

Он попросил установить, присутствуют ли в высказывании Алексея Навального «лингвистические признаки побуждения к совершению каких-либо действий (в том числе насильственных, разрушительных)».

Он также задал экспертам вопрос, к чему побуждает Навальный, о каких именно действиях и их объекте идёт речь и к кому обращены данные побудительные высказывания.

Экспертиза длилась 10 дней — с 18-го по 28 июля.

Критика властей в СМИ «сама по себе не должна рассматриваться во всех случаях как действие, направленное на унижение достоинства человека или группы лиц, поскольку в отношении указанных лиц пределы допустимой критики шире, чем в отношении частных лиц», оговаривается в своём заключении эксперт.

Однако «замысел исследуемых фраз [Навального] состоял в призыве кого-либо к каким-либо действиям, а не в выражении собственных чувств», подчёркивается в исследовании.

По мнению эксперта, высказывания Навального в эфире радиостанции выражены «в форме утверждения», не являются «оценочным видением ситуации», в них нет «отсылки на источник информации» и они «не выражены через образно-переносное значение».

«В тексте исследуемых высказываний присутствуют лингвистические признаки побуждения, в том числе в форме призыва, к совершению каких-либо действий, в том числе насильственных, разрушительных, — гласит заключение судебного эксперта с десятилетним стажем Эллы Баргояковой. — Автор исследуемых высказываний (А.Навальный) публично призывает аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом».

Сергей Карнаухов считает, что независимая экспертиза официально подтвердила его мнение: Алексей Навальный «мог нарушить статью 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Он намерен обратиться в правоохранительные органы.

«В ближайшее время направлю результаты экспертизы на адрес генерального прокурора России, — сказал Сергей Карнаухов RT. — Полагаю, что уровень компетенции прокурорского состава достаточен, чтобы принять законное решение по результатам экспертизы и представленных материалов».

Максимальное наказание, предусмотренное статьёй 280 УК РФ, составляет пять лет лишения свободы. Кроме того, санкция предполагает лишение осуждённого права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Ранее Сергей Карнаухов уже обращался с аналогичным заявлением в ФСБ.

«Рассчитываю, что по этому заявлению будет дана правовая оценка и будет возбуждено уголовное дело, — сказал тогда он RT. — При этом я не желаю Алексею Навальному длительных сроков. Я считаю, что Алексей Навальный должен понять, что политическая деятельность в России должна осуществляться свободно и беспрепятственно, но исключительно в рамках действующих правовых норм».