Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"

Слова польского президента Анджея Дуды натолкнулись на непонимание народа. Читатели краковского издания Interia раскритиковали главу государства за слова про Крым.

Поляки раскритиковали своего президента Анджея Дуду после выступления на "Крымской платформе". Читатели Interia сочли, что глава государства, который публично так и не признал Крым русским и выступил в поддержку Украины, обманывает самого себя.

"Дуда может предаваться самообману, но Крым российский и таким останется, - написал комментатор Asd. - Магическое мышление ничего не изменит".

В выступлении на "Крымской платформе" Дуда сыграл "своего" для украинцев. В частности, первую фразу из своей речи он произнёс на украинском. Затем последовали тезисы, что поляки, так же как и украинцы, знают, что такое "оккупация", "аннексия". Он пообещал Киеву поддерживать "Крымскую платформу" и произнёс для "незалежных" ожидаемое: "Крым - это Украина".

Впрочем, этот спич стал поводом для хейта среди поляков. Помимо "магического мышления" в адрес Дуды полетели откровенные насмешки.

"Господин президент, всего мира нам не осчастливить, мы с этим не справимся!" - написал to tyle.

"Он уже уладил все польские дела, что лезет в дела других государств?" - задался вопросом Jadzia.

"Пусть Украиной займётся Байден, ведь его сын сколотил там состояние. Пусть американцы финансируют Украину и помогают ей, у меня нет желания платить за американские войны", - подчеркнул Ucho.

"Я бы предпочёл, чтобы Польша граничила с явным врагом, как Белоруссия, чем с фальшивым другом, как Украина. Однако господин президент этого не понимает, хотя всё просто: мы знаем, чего ожидать от врага, но сложно предвидеть, что сделает фальшивый друг", - добавил Politolog.