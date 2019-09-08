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«Публично нагнетать и держать лицо»: Как я работала наблюдателем на выборах
08 сентября 2019, 23:09 • 55 • В России
Сильнее, чем выборы, я люблю только поесть, но сейчас не об этом. Я уже трижды наблюдатель на выборах. Мое кодовое имя — Маша-наблюдаша. И 8 сентября блюла за законностью и порядком на выборах в Мосгордуму. Округ просила дать поинтереснее, с интригой и разборками.
Достался округ 43, центр Москвы — Арбат, Пресня, Хамовники. Пожалуй, самый скандальный. Сначала тут за место под политическим солнцем боролись «активистка-навальнистка» Любовь Соболь и создатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. На обе дамы оказались за бортом. Федермессер сняла свою кандидатуру, а Соболь не допустили из-за нарушений в подписях в ее поддержку.
Сюда же пытались пробиться актёр Андрей Соколов и экс-футболист Дмитрий Булыкин. Но тщетно. В итоге тут избирались кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»: Роман Климентьев, Дмитрий Кошлаков-Крестовский и Евгений Боровик. Здесь же и Сергей Митрохин из «Яблока» — единственный, кому сначала отказали в регистрации, а потом-таки дали добро.
Да, день обещал быть интересным.
На этих выборах люди наконец-то стали понимать, зачем им в воскресенье идти в ближайшую школу и ставить галочки напротив незнакомых фамилий.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
«Как в военное время»
Перед днём «В» мне прислали целую памятку наблюдателя, дорожную карту и инструкцию, как себя вести. Например, если выключится КОИБ, нужно «публично нагнетать обстановку», чтобы голоса пересчитали вручную. Из помещения для голосования выходить нежелательно, только в случае «острой необходимости». В целом главное — держать лицо, даже если вас провоцируют.
По методичке на участок прийти надо аж в 6:40, убедиться, что за ночь списки избирателей не подтасовали, а КОИБы не «подкрутили». Приходиться сдирать себя с кровати.
Кстати, тест КОИБа в 7:00 так и не начался, его запланировали на 7:30. Хотя многие хотели начать пораньше.
— Нельзя. У нас демократия, все по закону. Как в военное время, — отшучивался Леонид, член комиссии с правом решающего голоса.
Захотели выбирать
Выборы - праздник. Избирателей моего участка №74 встречали: супермен, шоу мыльных шаров и киоск с вареной кукурузой. В общем, все, чтобы увеличить явку. Но на 18:00 на моем участке проголосовали 19% избирателей. Ниже среднего. Но если учесть, что большинство электората уехало на дачу, то очень даже неплохо.
Зато пришло много молодых. Шумиха акций протеста сыграла на руку: молодежь узнала про голосование.
— У нас одногруппники почти все пошли. Никто не заставлял, сами. Может, стареем потихоньку, — шутит третьекурсник МГУ Сережа.
На этих выборах люди наконец-то стали понимать, зачем им в воскресенье идти в ближайшую школу и ставить галочки напротив незнакомых фамилий.Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
«Рад, что дочь голосует за папу»
Удивлением стало, что на участок пришёл один из кандидатов — Дмитрий Кошлаков-Крестовский, от ЛДПР. В кабину для голосования он зашёл вместе с дочкой и помощником.
А выйдя, останавливается посередине зала и вдруг начинает речь.
- Моя дочь сегодня голосует первый раз. И я рад, что она голосует за отца. Покажи, дочь! — дочь нервно смеётся и пытается отвернуться.
Но папа настойчив. И они показывают всему участку свои заполненные бюллетени.
Не с первого раза
Не меньше внимания - продюсеру Бари Алибасову.
- Всем здравствуйте, — громко заходит Бари Каримович на участок.
- Ах, ё-моё! — а это Алибасов услышал, что его бюллетень «недействителен». Его надо класть текстом вниз, а Бари пытался сделать наоборот.
— Спасибо, вы проголосовали, — в итоге ответила машина.
— Это вам спасибо, — ответил Бари Каримович.
Говорящий КОИБ на этих выборах — вообще главная «звезда». В какой-то момент начался скандал, почему левый комплекс сказал «Спасибо», а правый — нет. Соскучились люди по живому общению.
Говорящий КОИБ на этих выборах — вообще главная «звезда».Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
Вместо P.S.
Самое приятное на этих выборах — люди наконец-то стали понимать, зачем им в воскресенье идти в ближайшую школу и ставить галочки напротив незнакомых фамилий. Днём пришла молодая женщина и стала вчитываться в список кандидатов.
— А кто у нас тут вообще избирается-то? Ни разу не слышала про этих людей. Вот подумаю и вернусь, — и женщина ушла.
Ну, думала, с концами. Нет. Часа через три вернулась, проголосовала.
Все бы так.
Собянин призвал москвичей прийти на выборы.Сам мэр Москвы проголосовал на избирательном участке, который расположен в школе № 1241 на улице Николаева
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