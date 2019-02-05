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ПЦУ провела первое заседание Синода

05 февраля 2019, 22:39  •  105 • Украина
Православная церковь Украины (ПЦУ) во вторник, 5 февраля, провела первое заседание Синода. Об этом сообщается на сайте неканонической церковной структуры.
 
© Reuters
 

«Священный синод Православной церкви Украины провёл своё заседание и принял ряд решений», — говорится в тексте.

В частности, были утверждены титулы архиереев новой церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если они дублируются, принят типовой устав управления ими.

3 февраля в киевском Софийском соборе прошла церемония интронизации главы новой церкви Украины Епифания.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил ему томос об автокефалии. 

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