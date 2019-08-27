Птиц поблизости не видно: В Сети гадают, куда направится Путин после авиасалона МАКС-2019

Путин и Эрдоган открыли сегодня авиасалон МАКС-2019. Президенты осмотрели несколько павильонов выставки, в том числе новейший российский истребитель Су-57.

Как известно, после покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 Вашингтон пригрозил не продать Турции свои F-35, которые она частично уже оплатила. Эрдоган на провокации не поддался и спокойно ответил, что готов найти замену. Собственно, похоже, нашёл.

В Сети тем временем гадают, куда может отправиться дальше борт №1, пока стоящий в Жуковском. Птиц поблизости не видно, говорится в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".