|
Птиц поблизости не видно: В Сети гадают, куда направится Путин после авиасалона МАКС-2019
27 августа 2019, 17:09 • 74 • Политика
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском и осмотрели новейший российский истребитель Су-57. В Сети между тем гадают, куда дальше отправится борт №1.
Путин и Эрдоган открыли сегодня авиасалон МАКС-2019. Президенты осмотрели несколько павильонов выставки, в том числе новейший российский истребитель Су-57.
Как известно, после покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 Вашингтон пригрозил не продать Турции свои F-35, которые она частично уже оплатила. Эрдоган на провокации не поддался и спокойно ответил, что готов найти замену. Собственно, похоже, нашёл.
В Сети тем временем гадают, куда может отправиться дальше борт №1, пока стоящий в Жуковском. Птиц поблизости не видно, говорится в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 августа 2019, 14:12
|
21 августа 2019, 14:54
|
22 августа 2019, 00:39
|
23 августа 2019, 02:39
|
21 августа 2019, 14:54
|
21 августа 2019, 01:54
|
27 августа 2019, 07:24