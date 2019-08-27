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Птиц поблизости не видно: В Сети гадают, куда направится Путин после авиасалона МАКС-2019

27 августа 2019, 17:09  •  74 • Политика
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском и осмотрели новейший российский истребитель Су-57. В Сети между тем гадают, куда дальше отправится борт №1.
Путин и Эрдоган открыли сегодня авиасалон МАКС-2019. Президенты осмотрели несколько павильонов выставки, в том числе новейший российский истребитель Су-57.
Как известно, после покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 Вашингтон пригрозил не продать Турции свои F-35, которые она частично уже оплатила. Эрдоган на провокации не поддался и спокойно ответил, что готов найти замену. Собственно, похоже, нашёл.
В Сети тем временем гадают, куда может отправиться дальше борт №1, пока стоящий в Жуковском. Птиц поблизости не видно, говорится в Telegram-канале "Вы слушали Маяк".

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