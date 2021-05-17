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«ПсячиЙ» и «язык фашистов и оккупантов»: Новый языковый скандал в Одесской области

17 мая 2021, 18:40  •  113 • Украина

В Черноморске Одесской области образовался очередной скандал на почве языкового вопроса.

Известные «активисты» подняли тревогу и пожаловались на преподавателя спецдисциплин морского специализированного колледжа Одесского национального морского университета Александр Макаренко.

По их данным, он оскорбил украинский язык, назвав его «псячим».

Такое заявление преподаватель сделал в ходе дискуссии в соцсетях относительно новых правил по главенствованию государственного языка в Украине.

Также, Макаренко назвал украинский язык «языком оккупантов и фашистов».

«Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова — мова окупантаў та фашыстаў», - пестрят украинские СМИ цитатой преподавателя.

Кроме того, Макаренко выразил недовольство относительно нового украинского правописания.

«Я не могу назвать новое украинское правописание украинским языком. Я бы за такое издевательство над действительно красивым языком вырвал бы язык тем, кто это сделал с ним. Почему-то украинских нацистов митингующих с беглыми белорусскими нацистами у Дюка не напряг их комментарий по поводу украинского народа, а напряг комментарий преподавателя, касаемо насильно внедряемого уродливолго суржика», - отметил Макаренко.


По словам заместителя директора по образовательной работе колледжа Натальи Федоровой, в учебном заведении намерены принять меры в отношении Макаренко.

«Руководство колледжа не будет относиться терпимо к таким высказываниям. Неприемлемо, что преподаватель нашего учреждения публично делает такие высказывания. Мы побеседуем с детьми в тех группах, где он преподает, и выясним, пропагандирует ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках», — пообещала замдиректора.

Также бдительные «активисты» обратились к уполномоченному по защите государственного языка (языковому омбудсмену) Тарасу Креминю и на правительственную «горячую линию».

11 мая Шестой апелляционный административный суд аннулировал решение Окружного административного суда Киева об отмене нового украинского правописания. Оно было признан противоправным.

Напомним, Украину систематически сотрясают языковые скандалы, которые усилились после вступления в силу в январе этого года норм закона, которые обязывают сферы торговли и обслуживания использовать при общении с клиентами государственный язык.

В Одессе ранее в магазине верхней одежды покупатель назвал украинский язык «говяжьим».

В Киеве возник конфликт из-за того, что в салоне для животных принципиально не предоставляют услуги украиноязычным клиентам.

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