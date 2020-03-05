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ПСРМ начинает переговоры о создании коалиции с ДПМ

05 марта 2020, 15:35  •  71 • Украина
Не попадут ли социалисты в умело расставленные Плахотнюком политические «ловушки»?
После заседания республиканского совета Партии социалистов (ПСРМ), которое состоялось 4 марта, социалисты приняли решение начинать переговоры о создании парламентской коалиции с Демократической партией Молдовы (ДПМ).
При этом в декларации, принятой на заседании республиканского совета ПСРМ сказано: «ПСРМ сожалеет о том, что бывшие политические партнёры из блока ACUM не ответили на призывы вернуться к диалогу и вместе найти консенсус, который приведёт к необходимой политической стабильности, предпочитая вместо диалога настаивать на досрочных выборах».
В заявлении отмечается, что бывшим союзникам из PAS и DA было предоставлено достаточно времени для размышлений, а ДПМ оказалась единственной политической силой, открытой к диалогу.
«В результате состоявшихся дискуссий решено, что необходимо избежать досрочных парламентских выборов, потому что политическая ситуация не разрешится, и они могут нанести только ущерб гражданам»,
– говорится в декларации.
В основе же будущего союза, если он состоится, будет лежать то же самое политическое соглашение, которое подписывали ПСРМ и блок ACUM, поскольку этот документ был одобрен и обществом, и международными партнёрами.
Президент Молдовы поприветствовал решение республиканского совета ПСРМ начать политический диалог, чтобы избежать досрочных парламентских выборов.
Глава государства напомнил, что он полностью поддерживал коалицию ПСРМ и блока АCUM, несмотря на различные политические взгляды.
«Хотя это были партии с разными политическими взглядами, я считал тогда и считаю сейчас, что во главу угла надо ставить интересы всех граждан. Пора прекращать попытки разделения страны на основании ложных геополитических критериев или партийных интересов»,
– уверен Игорь Додон.
Как оказалось, Майя Санду не так давно сама выступала инициатором переговоров с демократами о создании парламентской коалиции, однако попытка не увенчалась успехом – демократы отклонили все предложения. Хотя ранее для Санду не было большего врага, чем представитель ДПМ.
Глава Демократической партии Павел Филип уже заявил о готовности партии начать переговоры с социалистами, объяснив это тем, что ДПМ открыта к диалогу со всеми. При этом Павел Филипп подчеркнул «приверженность партии европейскому вектору развития страны».
По словам одного из лидеров парламентской фракции демократов Дмитрия Дьякова, решение будет принято в ближайшие дни.
«Мы попросим гарантировать реализацию нашей программы управления, наше видение того, как Молдова должна выглядеть в будущем. Конечно, у нас нет всех рычагов, чтобы изменить ситуацию, но есть несколько секторов, таких как внешняя политика, отношения с Брюсселем. У нас должна быть возможность сказать своё слово, и мы могли бы стать гарантом поддержания баланса и хороших отношений с европейскими институтами и выполнения наших обязательств»,
– отметил Дьяков.
Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый вечером 4 марта в прямом эфире на своей странице в Facebook уже призвал всех молдаван выйти на митинги протестов.
«Нужно срочно решать, что делать. Очень быстро будет установлена в новом варианте диктатура Плахотнюка. Мы все должны объединиться и выйти на протест против «свадьбы» социалистов с демократами»,
– призвал Усатый.
Политолог Владислав Кульминский, бывший советник Майи Санду, назвал переговоры ДПМ и ПСРМ «циничным, безапелляционным торгом за контроль над доходными местами и денежными потоками».
«ДПМ попугала ПСРМ возможностью альянса с блоком ACUM, чтобы получить как можно больше министерств, ведомств, агентств, контроль над госпредприятиями. И они их получат. Президент Додон отдаст им столько, сколько они попросят. У него просто нет другого способа удержать власть, кроме как раздав доходные места и коррупционные потоки. В результате, получится выражено коррупционный, олигархический, затхлый и дурно пахнущий режим»,
– экс-советник экс-премьера не жалеет чёрных красок для описания будущего Молдовы.
К критике союза демократов и социалистов подключился даже беглый олигарх Илан Шор, который неожиданно оказался в Молдове.
«На сегодняшний день с ДПМ никто не хочет объединяться, её хотят поглотить, купить. Сегодня нет никакого интереса у демократов, кроме личной заинтересованности руководства объединяться с социалистами. Люди, голосовавшие за ДПМ, приверженцы европейского вектора, явно не рассчитывали на их коалицию с социалистами. Поэтому это не коалиция, а поглощение»,
– заявил Илан Шор на видеоконференции, добавив, что он вернулся в Молдову и даже готов предстать перед судом.
Похоже, впереди у Молдовы ещё не один политический катаклизм в самое ближайшее время.
Желание социалистов создать коалицию с ДПМ появилось сразу же после протестов, по мнению Игоря Додона, инспирированных бывшим хозяином Молдовы Владом Плахотнюком. Ему же приписывают раскол демократов с целью создания коалиции «раскольников» с ACUM и устранения социалистов с политического поля в качестве правящей партии. Но дело в том, что и союз с оставшейся частью ДПМ может оказаться для ПСРМ «ловушкой Плахотнюка».
Соб. корр. ФСК
На фото. Влад Плахотнюк

Фонд Стратегической Культуры

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