Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы те...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная / Украина

ПСРМ: Майя Санду втягивает Молдову в антироссийский блок

24 августа 2021, 15:20  •  162 • Украина
Президент Молдавии рассказала в Киеве про «незаконную аннексию Крыма»
Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в саммите «Крымская платформа», который прошёл в Киеве накануне 30-летия независимости Украины.
В своём выступлении Санду подчеркнула, что Кишинёв всегда был и остаётся «надёжным партнёром Киева», а «Крым – это Украина», назвав «незаконную аннексию Крыма вопиющим нарушением международного права».
На саммит прибыли делегации 46 стран, среди которых только девять были представлены главами государств, среди них – Молдова, страны Балтии, Польша, Венгрия. В Киеве уже объявили саммит самым «масштабным международным событием» за последние 30 лет.
«Подтверждаю незыблемую поддержку Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. Крым – это Украина, а его незаконная аннексия – это очевидное нарушение норм международного права. Молдова была и будет вашим надёжным партнёром, которому можно доверять. Мы поддерживаем Резолюцию 68/262 о «Территориальной целостности Украины», принятую Генеральной Ассамблеей ООН, а также последующие резолюции»,
– заявила Санду в своём трёхминутном выступлении, в котором ни разу не упомянула Россию.
Участие президента Молдавии в киевском саммите и её выступление многим не понравилось в Молдавии. По мнению оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), Майя Санду своими действиями втягивает страну в антироссийский блок, что обязательно в будущем скажется на российско-молдавских отношениях, ударив по отечественным производителям, для которых российский рынок является основным.
«Заняв одну из сторон в российско-украинском споре вокруг Крыма, президент Майя Санду включила Молдову в антироссийский блок, тем самым подрывая важнейший принцип внешней политики Молдовы – нейтралитет и взаимоуважение в отношениях со всеми партнёрами нашей страны. Глава государства подрывает процесс восстановления доверия между Россией и Молдовой и подвергает риску все договорённости, достигнутые в ходе недавнего визита в Кишинёв замглавы администрации президента России Дмитрия Козака»,
– говорится в официальном заявлении ПСРМ.
Социалисты напомнили, что в России «рассматривают участие любых стран в «Крымской платформе» как недружественный шаг и как прямое посягательство на её территориальную целостность».
Депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча уверен – президенту Молдавии необходимо решать многочисленные внутренние проблемы, а не тратить государственные деньги на бесполезные визиты, которые могут втянуть страну в геополитические игры.
А председатель молдавской партии «Наши» Михаил Ахремцев считает, если Санду обвиняет Россию в агрессии, значит, Молдавия должна выступать на стороне Украины в войне в Донбассе, это будет логичным следствием её речи.
«Будь у Молдавии мудрый президент, он бы воздержался и от подобных заявлений, и от поездки в целом»,
– отметил политик.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





162
Источник
Похожие новости
22 августа 2021, 06:30
От участия в «Крымской платформе» отказалась одна страна. Украина утверждает, что из-за России
22 августа 2021, 01:00
В Крыму придумали ответ на новые санкции Украины
22 августа 2021, 01:00
Украина готовится к шабашу русофобских ведьмаков
22 августа 2021, 06:30
Украина готова принять афганцев на своей территории
23 августа 2021, 07:15
Что увеличивается в независимой Украине
22 августа 2021, 06:30
Курт Волкер: Украина не в состоянии победить Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 августа 2021, 02:30
Публично не признавшего Крым Дуду поправили поляки: "Не понимает"
24 августа 2021, 00:40
Журналист Le Figaro лишила Украину последних надежд: "Крым исчез"
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала ...
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платф...
24 августа 2021, 04:20
"Покупайте больше газа": в Германии рассказали, как Россия победила в битве...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
22 августа 2021, 15:40
Чемпионка ОИ отказалась от гражданства Украины: "Спасибо"
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
20 августа 2021, 03:00
Выборов не будет, будет развал Украины: Экс-депутат Рады открыл в Зеленском политический "талант"
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
19 августа 2021, 06:50
Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.