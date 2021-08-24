ПСРМ: Майя Санду втягивает Молдову в антироссийский блок

Президент Молдавии рассказала в Киеве про «незаконную аннексию Крыма»

Президент Молдавии Майя Санду приняла участие в саммите «Крымская платформа», который прошёл в Киеве накануне 30-летия независимости Украины.

В своём выступлении Санду подчеркнула, что Кишинёв всегда был и остаётся «надёжным партнёром Киева», а «Крым – это Украина», назвав «незаконную аннексию Крыма вопиющим нарушением международного права».

На саммит прибыли делегации 46 стран, среди которых только девять были представлены главами государств, среди них – Молдова, страны Балтии, Польша, Венгрия. В Киеве уже объявили саммит самым «масштабным международным событием» за последние 30 лет.

«Подтверждаю незыблемую поддержку Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ. Крым – это Украина, а его незаконная аннексия – это очевидное нарушение норм международного права. Молдова была и будет вашим надёжным партнёром, которому можно доверять. Мы поддерживаем Резолюцию 68/262 о «Территориальной целостности Украины», принятую Генеральной Ассамблеей ООН, а также последующие резолюции»,

– заявила Санду в своём трёхминутном выступлении, в котором ни разу не упомянула Россию.

Участие президента Молдавии в киевском саммите и её выступление многим не понравилось в Молдавии. По мнению оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), Майя Санду своими действиями втягивает страну в антироссийский блок, что обязательно в будущем скажется на российско-молдавских отношениях, ударив по отечественным производителям, для которых российский рынок является основным.

«Заняв одну из сторон в российско-украинском споре вокруг Крыма, президент Майя Санду включила Молдову в антироссийский блок, тем самым подрывая важнейший принцип внешней политики Молдовы – нейтралитет и взаимоуважение в отношениях со всеми партнёрами нашей страны. Глава государства подрывает процесс восстановления доверия между Россией и Молдовой и подвергает риску все договорённости, достигнутые в ходе недавнего визита в Кишинёв замглавы администрации президента России Дмитрия Козака»,

– говорится в официальном заявлении ПСРМ.

Социалисты напомнили, что в России «рассматривают участие любых стран в «Крымской платформе» как недружественный шаг и как прямое посягательство на её территориальную целостность».

Депутат Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча уверен – президенту Молдавии необходимо решать многочисленные внутренние проблемы, а не тратить государственные деньги на бесполезные визиты, которые могут втянуть страну в геополитические игры.

А председатель молдавской партии «Наши» Михаил Ахремцев считает, если Санду обвиняет Россию в агрессии, значит, Молдавия должна выступать на стороне Украины в войне в Донбассе, это будет логичным следствием её речи.

«Будь у Молдавии мудрый президент, он бы воздержался и от подобных заявлений, и от поездки в целом»,

– отметил политик.