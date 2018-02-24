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Псков 23 февраля

24 февраля 2018, 05:09  •  227 • Аналитика
23 февраля 2018г. в районе г.Пскова именуемым Кресты прошли торжества в честь 100-летия создания РККА.

В Крестах, в 1969г. был установлен памятник посвященный событиям февраля 1918 г.




Основные бои 18 года происходили южнее в районе Черехи.

Февраль месяц на удивление выдался зимним и в ожидании торжеств и участникам, и зрителям пришлось немного померзнуть. Мерзли солдаты, мерзли музыканты, мерзла техника.





Внимание привлекла знаменная группа, обмундированная в "Ратник". Как-то в "Ратнике", с саблями наголо, смотрится несколько непривычно.



В торжественном параде участвовали десантники, мотопехота, летчики, пограничники, морские пограничники и студенты академии ФСИН.



Был проведен пробных проход.




По итогам которого командиры были вызваны на "ковер" и получили втык.



Подсуетились журналисты.




Но парад прошел без эксцессов.



По окончанию парада, по традиции, техника была отдана на "разграбление" детворе.




Из техники появилось что-то новенькое: снегоход - летом его почему-то не показывают, и БТР-МДМ.






Из комментариев офицера-экскурсовода. БТР-МДМ в сравнении с БТР-Д, хороший, и перевозит побольше, и пролазит почти всюду. Но иногда переворачивается и хорошая мишень для гранатометчика.

По окончанию торжеств была проведена реконструкция событий 1918г. Реконструкция была проведена силами 76ДШД. Поэтому это была не историческая, а пожалуй тематическая реконструкция.

Место для фотосъемки очень неудобное, встречное солнце и снег. Так-что извините за фотокадры. "Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"

Вновь созданные подразделения РККА окопались...



...и заслали солдата-пропагандиста в ряды зрителей.




В подразделение прибыл комиссар, разъясняющий последние декреты.



После непродолжительной стрельбы, силами кайзеровцев окопы РККА были взяты.





Но подоспевшее подразделение РККА отбила атаку. В конце концов , мы победили.

А под конец реконструкции произошло братание зрителей с солдатами РККА и Кайзера.



Кроме победы РККА, комментатор еще пытался протолкнуть мысль о том что бои 1918 года проходили в этом месте.

Вот таким выдался по настоящему зимний, и во много интересный день 23 февраля 2018г. в Пскове.
Автор: Игорь, Псков

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