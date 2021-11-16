Психоз нужно подпитывать, или Литва при чрезвычайном положении

Польша выжмет из кризиса с мигрантами всё и даже больше

Директор Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы Рустам Любаев каждое утро пугает обывателей возможным прорывом кордона «толпами нелегальных мигрантов, которых используют в качестве тарана для дестабилизации Европейского союза». Президент Гитанас Науседа подбрасывает поленья в костёр: «Идёт всё меньше гибридная и всё больше военная атака». И не понимает, почему Брюссель отказывает в деньгах для возведения забора («строительства инженерных заграждений») на восточных рубежах Европейского союза.

Стройным хором поют литовские дипломаты, члены парламента, министры, политологи, журналисты. Домыслы в их устах громоздятся на домыслы. Делаются выводы, которые ведут к еще более «глубоким» выводам. Хор всячески оправдывает необходимость чрезвычайного положения (ЧП), объявленного Вильнюсом с 10 ноября на протяжении всей линии границы и на 10 километров вглубь территории от условной полосы, отделяющей «стабильную Литву от непрогнозируемой Белоруссии».

Между тем обстановка на кордоне спокойная. Такого скопления беженцев, как в районе международного погранперехода «Брузги – Кузница», нет и не предвидится. От ЧП страдают лишь жители литовского приграничья. Каждый из них обязан иметь при себе специальное удостоверение, выданное СОГГ. Чтобы посетить зону, посторонним требуется особое разрешение. В районе периодически выключают мобильную связь. Считается, что мигранты и связанные с ними жители европейских стран координируют действия, назначают ориентиры для передвижения в тёмное время суток и точки встречи.

Литовские полицейские задержали нескольких водителей, встречавших мелкие группы нелегалов для переправки их на запад, но к разочарованию чиновников МВД и МИД, ни белорусов, ни россиян среди вовлечённых в этот бизнес не оказалось: всё больше граждане Германии, Грузии, Латвии, Украины, Литвы.

Ради скудного улова не было нужды ставить такую мелкоячеистую сеть, как чрезвычайное положение, но в Литве ЧП стало аксессуаром кризиса. «Русский шпион» Альгирдас Палецкис считает введение чрезвычайного положения пропагандистским жестом, демонстрирующем солидарность литовцев со взглядами официальной Варшавы.

Польские власти уже давно пикируются с Брюсселем. Вильнюсу напряжение между Варшавой и столицей Евросоюза ни к чему, но все европейские интересы Вильнюса завязаны на Польшу. Соответственно, чем сильнее в Польше напряжение, тем хуже Литве.

Литовцы понимают, что несколько тысяч мигрантов, желающих из Белоруссии попасть в Германию, не представляют серьёзной угрозы для Литвы. Однако психоз нужно подпитывать. Поэтому в унисон с поляком Анджеем Дудой Литва обвиняют Минск в «государственном терроризме». Когда польский премьер Моравецкий закатил истерику, уверяя, что кризис носит не миграционный, а политический характер, в Литве главу иностранного правительства поддержали безоговорочно.

Президент Литвы в известном смысле новатор. Он первым среди лидеров стран-членов ЕС заговорил о причастности президента России к миграционой атаке на западное содружество. В настоящий момент все литовские болтуны согласны – Лукашенко не додумался бы шантажировать страны Евросоюза, этот план ему подсказал Путин.

Распространяющийся бред укрепляет ориентацию Вильнюса на Польшу. На днях почти 1/3 депутатов Литовского сейма подготовила проект резолюции «О солидарности с Польской Республикой» (по поводу реформы судебной системы, вызвавшей конфликт Варшавы и Брюсселя). Документ призывает ЕС отменить решения, принятые по Польше. Парламент Литвы отмечает: «Вместе с поляками Литва сегодня защищает восточные границы Евросоюза и НАТО от атак, организованных Минском и Москвой».

Напомним, что главным триггером конфликта Варшавы с Брюсселем стала деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, созданной в 2017 году. В ЕС потребовали упразднить её как угрожающую независимости и безопасности судей. Варшава согласилась приостановить работу палаты, но в Брюсселе посчитали, что член ЕС не полностью выполнил свои обязательства. В ответ Конституционный трибунал Польши вынес вердикт о преобладании национального законодательства над общеевропейским. За это Еврокомиссия обязала поляков каждый день выплачивать один миллион евро до тех пор, пока они не прекратят работу дисциплинарной комиссии. В Варшаве дали понять, что проигнорируют это решение.

В Вильнюсе считают, что попытки беженцев прорваться в Польшу и далее в Германию – прекрасный повод примирить Варшаву и Брюссель. Из Александра Лукашенко Варшава лепит образ второго Каддафи, попутно втягивая в конфликт Россию. Отметим несколько существенных моментов.

Первое. Варшава нарушает требования Женевской конвенции, не впуская в страну людей, стремящихся туда. В польское приграничье не могут попасть представители международных организаций, журналисты, правозащитники, депутаты местного сейма и делегаты от Еврокомиссии. Въезд запрещён всем.

Второе. Трудно отрицать тот факт, что Евросоюз пригласил беженцев. Однако есть «хорошие» беженцы, попадающие в Европу через Италию и Испанию; из Франции в Великобританию ежесуточно прибывает около тысячи беженцев и никаких речей о гибридных атаках не слышно. И есть беженцы «плохие», идущие через Белоруссию. Двуличие бьёт в глаза, но в Европе его не замечают.

Третье: то там, то тут раздаются призывы активировать статьи № 4 и № 5 договора о Североатлантическом альянсе, чтобы поставить ситуацию на грань войны.

Четвёртое: Польша пусть творит с беженцами все, что хочет, Литва поможет. Варшава сделала максимальные ставки – родина и вся Европа в опасности! Польша стягивает к границе танки, численность мотопехоты довели до дивизии.

Президент Александр Лукашенко, обвиняемый европейскими столицами во всех смертных грехах, комментирует ситуацию так: «Польша поднимает шум, используя удобный повод для отвлечения внимания от скандала с Евросоюзом, от наложенных штрафов, от внутренних протестов против нынешнего руководства».

Однако в Варшаве и Вильнюсе белорусского президента не слышат. Там готовы пожертвовать жизнями курдов, арабов и других беженцев. Опыт у Варшавы и Вильнюса есть: он накоплен в середине ХХ века при «окончательном решении» еврейского вопроса.