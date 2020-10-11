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Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?

11 октября 2020, 01:35  •  90 • Украина

10 октября — всемирный день психического здоровья. По данным ВОЗ, сегодня почти 1 млрд человек страдает психическими расстройствами, что ежегодно приводит к смерти несколько миллионов человек.

Распад СССР и рост психических расстройств

Всё это касается и Украины, где после Майдана, во время вооружённого конфликта и ежедневного накачивания агрессивным негативом со стороны СМИ, психические заболевания стали просто бедой национального масштаба. Особенно усугубила ситуацию медицинская реформа имени Ульяны Супрун, в ходе которой специализированные лечебные учреждения и профессионалы вообще были признаны ненужными.


Правда, резкий рост психических болезней на Украине начался отнюдь не 6—7 лет назад. Так в журнале «Медицинские исследования» за 2001 год сказано, что с 1990 года заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами на Украине возросла на 2,8% и составила в 1999 году 265,8 на 100 тысяч населения. При этом расстройства психотического характера выросли на 3,8%, непсихотического — на 8,4%, умственная отсталость — на 21%, алкогольные психозы — в 2,1 раза, расстройства вследствие употребления наркотиков — в 3,2 раза, токсикомании — в 1,6 раза.

К концу 90-х третье место среди причин смерти на Украине занимали самоубийства. На 100 тысяч населения в 1990 году было зарегистрировано 20,6 завершённых суицидов, в 1995 г. — 28,3, в 1998 г. — 29,5, в 1999 г. — 29,1. Это 1/5 всех, кто погиб от травм и отравлений. 71,5% самоубийств совершали люди трудоспособного возраста.

Примерно в то же время ВОЗ в рамках инициативы «Психическое здоровье в мире, 2000» вместе с отделом эпидемиологии кафедры психиатрии Государственного университета Нью-Йорка в Стоуни-Брук, Киевским международным институтом социологии и Ассоциацией психиатров Украины провела исследование. По его результатам распространённость психических расстройств у граждан Украины на протяжении жизни составила 31,6%. У мужчин наиболее распространённым расстройством оказалось злоупотребление алкоголем, у женщин — депрессии. Интересно, что алкоголизм у мужчин достигал своего пика в среднем возрасте (у тех, кто работает и имеет семью), а депрессии у женщин — после 50-ти. Хотя в европейских странах и США данные факторы наоборот были протективными. Это свидетельствовало о крайне неблагоприятной экономической ситуации на Украине, когда состоявшиеся и работающие люди не уверены в завтрашнем дне и не знают, смогут ли прокормить семью.

Убийцы-психопаты в АТО

После Майдана ситуация с психическими расстройствами на фоне военного конфликта на востоке страны и резкого падения экономики стала только усугубляться. В 2016 году, когда завершилась активная фаза боевых действий, журналист Дмитрий Дзыговбродский обратился к Минздраву Украины с запросом о получении публичной информации о количестве человек, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В ответе было указано 3313 человек, пребывающих под наблюдением на конец 2015 года.

Однако в 2017 году военный психолог, завкаф воинской педагогики и психологии Военного института КНУ им. Т. Шевченко Олег Скрипкин заявил, что ПТСР имеют около 60—70 тысяч человек или 20—25% бывших военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвовавших в АТО. Также по данным исследования «Скрытые последствия конфликта: Проблемы психического здоровья внутренне перемещённых лиц и доступность психологической помощи на Украине», проведённого организацией International Alert совместно с Глобальной инициативой в психиатрии, Лондонской школой гигиены и тропической медицины и Киевским международным институтом социологии, на 7 июня 2017 года от ПТСР страдало 32% внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). 74% из них не получали психиатрической помощи из-за дороговизны услуг и медикаментов.

10 октября 2018 года на VIII Львовской психиатрической встрече выступил на тот момент главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, с 2014 года было выявлено более 2 700 случаев небоевых потерь среди военнослужащих, из которых 615 самоубийств и 228 убийств.

«Состояние психической напряжённости превратило насилие в армии в болезнь, которая уже имеет все признаки эпидемии», — признался Матиос.

Военный прокурор привёл несколько страшных примеров. Один из них — 14 февраля 2018 года в части А2802 в Николаеве. Тогда два контрактника расстреляли из автоматов четверых спящих сослуживцев. Или 16 июня 2016 года в части В0927 в Луганской области, когда пьяный прапорщик-контрактник в спальном помещении блиндажа расстрелял солдата, а потом 10—15 минут полосовал мёртвое тело ножом. Зимой 2018 года лейтенант-АТОшник вступил в конфликт с гражданским на автобусной остановке, сходил в близлежащий магазин за кухонным ножом, вернулся на остановку и зарезал человека. В мае того же года участник АТО швырнул ручную осколочную гранату дистанционного действия Ф–1 рядом с кафе в Ивано-Франковской области. 8 человек пострадало, 1 погиб. И примеров таких масса.

«После увольнения военнослужащих из рядов Вооружённых сил возникают противоречия между неудовлетворёнными потребностями и существующими в обществе ограничениями и запретами, то есть фрустрация. Отсроченные реакции на тяжёлый боевой стресс приводят таких людей к конфликтам с обществом и законом уже в мирное время. Это касается и возникновения массовых беспорядков, социальных конфликтов», — сказал Матиос.

Главная военная прокуратура в 2018 году пришла к выводу, что уровень обеспечения участников АТО психологической реабилитацией составил только 0,1%.

Психиатры бьют тревогу

Возможно, при некотором напряжении сил медицина смогла бы решить общественную проблему, созданную политиками, но началась печально известная медицинская реформа экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун.

2 марта 2018 года ей написали открытое обращение работники Львовского областного клинического психоневрологического диспансера. В частности, в нём указано:

«Причиной массовых убийств пациентов психиатрических клиник в нацистской Германии был не только расовый вопрос — с началом Второй мировой войны бюджет Третьего Рейха экономил на пациентах психиатрических клиник. Активная пропагандистская кампания агитации за реформу психиатрической помощи сводилась к экономическим выгодам от уничтожения пациентов. Очень не хочется проводить какие-то параллели между современной Украиной и действиями нацистов в середине XX века, но аллюзии на многочисленные события того времени напрашиваются сами собой».

Сравнение современной Украины с нацистской Германией от львовских врачей — это серьёзно. Но каковы факты?

23 апреля 2020 года, уже при новой власти, вице-президент Ассоциации психиатров Украины Ирина Пинчук обратилась к президенту Зеленскому, премьер-министру Шмыгалю и министру здравоохранения Степанову. В письме она рассказала о том, что Ассоциация психиатров в период с 08.04.2020 по 16.04.2020 провела опрос руководителей 53 психиатрических клиник в 21 регионе Украины.

«Финансирование психиатрических больниц, полученное от Национальной службы здоровья Украины, в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в среднем уменьшено вдвое. Кроме того, наименьшее финансирование получили больницы, в которых находятся пациенты с хроническим течением заболеваний, с утраченными социальными связями и навыками, длительным пребыванием в стационарных условиях, с признаками госпитализма», — пишет Пинчук.

Далее она перечисляет учреждения, которые получили меньше 50% необходимого финансирования:
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12% — Областная психиатрическая больница в Закарпатье (с. Ольшаны);
22,47% — Винницкая областная психиатрия №2;
34,5% — психбольница в г. Береговое (Закорпатье);
37% — психбольница г. Краматорска;
41,6% — Одесская областная психиатрия;
43% — Житомирская психбольница;
45,9% — Львовская областная психбольница.
Ассоциация психиатров Украины выразила обеспокоенность сокращением 3164 штатных единиц и 2446 физических лиц — сотрудников учреждений психиатрической помощи. Оказалось, что были уволены 197 врачей, 661 медсестра, 1237 младших медсестёр, 3 психологов и около 400 человек другого персонала. Оставшимся же не дают полноценно работать. На неполный рабочий день переведено 776 специалистов: 169 врачей, 188 медсестёр, 308 младших медсестёр и 119 других сотрудников.

Во втором письме президенту Зеленскому от 30 апреля 2020 года Ирина Пинчук указывает:

«136 пакетов медицинских гарантий „Психиатрическая помощь взрослым и детям‟ получили наркологические больницы (НСЗУ анонсировала, что она не финансирует оказание стационарной наркологической помощи) и соматические больницы, большинство из которых сегодня вообще не имеет стационарных психиатрических отделений и не оказывают стационарную психиатрическую помощь. Таким образом, недостаточное финансирование стационарной психиатрической помощи, ещё и нерационально распределённое, привело к коллапсу системы оказания этих видов услуг, с нарушением прав пациентов и работников».

Патриотическая секта реформаторов-коррупционеров

Реакции на эти обращения нет. По крайней мере, Ассоциация психиатров Украины их не опубликовала. Зато крайне ценным для понимания не только самой ситуации с коллапсом в сфере психиатрического лечения, а ещё и причин этого, напрямую связанного с медицинской реформой, коллапса является открытое письмо голландского правозащитника, генерального секретаря международной организации «Глобальная инициатива в психиатрии» Роберта ван Ворена. Ван Ворен встретил Майдан с воодушевлением и, как некоторые т. н. евроромантики, надеялся, что на Украину придут свобода, демократия и европейские стандарты медицины. И вот, 5 июня 2020 года к нему пришло озарение.

«Моё разочарование, — пишет ван Ворен, — вызвано сопротивлением, которое мы встретили с самой неожиданной стороны — со стороны тех, кто утверждал, что поддерживает принципы и ценности Майдана, но в то же время без всякого уважения вторгся в сферу, где мы уже многого достигли, и дал ход тому, что сейчас привело к краху психиатрической системы на Украине. Такое впечатление, что эти люди претендуют на обладание истиной в последней инстанции, и если вы осмеливаетесь выразить своё несогласие с их действиями, вас больше не считают „патриотом‟, и ваше мнение теряет всякую ценность. Они считают себя настолько революционными, что уничтожают старое, прежде чем построить новое.

Я категорически не понимаю, почему специалисты в области психического здоровья на Украине должны получать зарплату, за которую даже уборщица не пошла бы работать, в то время как оклады „реформаторов‟ вполне соответствуют западным стандартам. Западная помощь в очередной раз способствует коррупции, когда получаемые „реформаторами‟ зарплаты не идут ни в какое сравнение с зарплатами „простых смертных‟ в стране. Одна коррупция сменяется другой, в результате чего снова страдают люди, и, как обычно, прежде всего, те, кто и так находится в неблагоприятном положении в силу психических заболеваний или психосоциальных нарушений».

Является ли причиной описанной катастрофы целенаправленные действия «реформаторов» или их некомпетентность — пожалуй, в своё время будут разбираться следственные органы. Пока же запущенная правительством Порошенко и продолженная правительством Зеленского медреформа калечит и забирает жизни граждан Украины. А призывы ВОЗ увеличивать финансирование психиатрии остаются лишь пустыми благопожеланиями. Ведь как написали львовские врачи: «Активная пропагандистская кампания агитации за реформу психиатрической помощи сводилась к экономическим выгодам от уничтожения пациентов».

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