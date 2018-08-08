«Психологическое воздействие»: зачем Пентагон собирается создавать космические войска

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство работает над созданием космических войск. Соответствующее поручение Пентагону ранее дал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Официально Вашингтон объясняет потребность в космическом вооружении возросшей мощью России и Китая. Однако эксперты отмечают, что риторика о защите внеземного пространства от «угрозы с востока» призвана оправдать вполне прагматичные цели военного лобби по увеличению финансирования, а также оказать психологическое воздействие на внешнеполитических игроков. О перспективах милитаризации космоса — в материале RT.

Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что его ведомство работает над созданием космических войск. Соответствующее поручение Пентагону в июне дал президент США Дональд Трамп. Идею о создании в Соединённых Штатах военно-космических сил глава Белого дома озвучил, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе в Калифорнии. В министерстве пояснили слова президента.

«Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов», — заявил Мэттис в интервью телеканалу ABC News.

По словам главы Пентагона, ведомство полностью поддерживает инициативу Трампа и работает над реализацией его идеи. Мэттис также отметил, что космос — «такое же поле боя, как земля, воздух и море», практически повторив слова главы Белого дома.

Министр обороны США Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп

Reuters

Спорный момент

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, в настоящий момент Вашингтон прорабатывает организационные аспекты создания космических войск. Одним из спорных моментов является выделение этого подразделения в отдельное командование.

Ранее республиканец Майк Роджерс и демократ Джим Купер внесли законопроект о выделении Космического командования в отдельный род войск. По мнению конгрессменов, пребывание космических войск в составе ВВС препятствует привлечению финансов в столь важную в стратегическом отношении сферу. Также Роджерс и Купер критиковали командование ВВС за недостаточные усилия по милитаризации космоса и сконцентрированность на развитии исключительно авиации. По их мнению, армия США может выстроить полноценные космические войска в ближайшие три—четыре года.

Однако начальник штаба ВВС США Дэвид Голдфин и министр ВВС Хезер Уилсон выступили против законопроекта. По их мнению, вычленение Космического командования в отдельную структуру повлечёт чудовищную бюрократическую волокиту. Эту точку зрения поддерживает и большинство генералитета ВВС США.

«Сейчас в Стратегическом командовании ВВС США уже существует подразделение космических войск, которое занимается спутниковыми группировками, обслуживающими Пентагон средствами связи и ретрансляции. Туда входят спутники оптико-электронной разведки, радиорелейные спутники, которые перехватывают и дешифрируют сигналы, а также спутники по предупреждению о ракетном запуске. Этому подразделению хотят придать иной статус, подключив к разработкам военно-промышленного комплекса США и управления перспективных исследовательских проектов Минобороны», — пояснил Леонков.

Эксперт отметил, что в настоящее время американцы разрабатывают кинетическое и лазерное оружие, а также орбитальные комплексы по перехвату баллистических ракет.

«Эти крупные проекты необходимо отдать кому-то под командование. Нужно, чтобы руководство выступало заказчиком проектов, принимало бы разработки на вооружение, а также планировало боевые операции. Для реализации боевых задач управление должно быть оперативным, о чём и заявил Мэттис», — сказал Леонков.

Космическое лобби

Идея создания космических войск обосновывается опасениями Пентагона по поводу возможной угрозы со стороны России и Китая. Так, в марте этого года подобную обеспокоенность выразила Национальная разведка США. По её данным, российские и китайские противоспутниковые технологии могут быть приняты на вооружение уже «в ближайшие несколько лет».

В Пентагоне уверены, что создаваемое в РФ и КНР космическое оружие направлено против американских спутников. По словам главы Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена, Москва и Пекин инвестируют в орбитальную платформу, которая сможет сбивать американские космические аппараты с помощью ракет и лазеров или же будет способно создавать им помехи.

«Они создали эти возможности, чтобы бросить вызов Соединённым Штатам, бросить вызов нашим союзникам и изменить баланс сил в мире. Мы не можем этого допустить», — подчеркнул генерал.

Однако, как отметил в беседе с RT заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, за риторикой Пентагона об «угрозе с востока» скрываются вполне прагматичные цели военного лобби по увеличению финансирования. Преувеличивая мнимую угрозу со стороны России и Китая, власти США хотят оправдать выделение огромного объёма средств на оборонно-промышленный комплекс, считает депутат.

По мнению собеседников RT, ещё одним фактором, усилившим беспокойство США, стало обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Напомним, в ходе своего выступления глава России продемонстрировал новые виды вооружения.

«После этого выступления один из представителей Пентагона попросил денег на космическое направление. Минобороны США решило вывести на орбиту дополнительную группировку спутников для наблюдения за гиперзвуковыми аппаратами, которые сделала Россия. Теперь лобби, которое представляет так называемую военную партию, собирается заниматься милитаризацией космоса», — полагает Леонков.

Заседание конгресса США

globallookpress.com

© D. Myles Cullen

Напомним, конгресс США намерен увеличить общий оборонный бюджет страны. В 2019 финансовом году (начнётся 1 октября 2018 года) он может составить рекордные $716 млрд.

В оборонном бюджете США на 2018 год среди задач Агентства по противоракетной обороне числилась разработка базирующейся в космосе системы по перехвату баллистических ракет. Бюджет на 2019 финансовый год также предусматривает развёртывание такой системы. Согласно документу, разработка и внедрение «устойчивой космической сенсорной архитектуры» должны быть завершены к 31 декабря 2022 года. Работы будут проводиться Агентством ПРО совместно с DARPA и ВВС США.

Милитаризация космоса

Между тем, как пояснил Леонков, пока единственным аспектом военного присутствия в космосе являются орбитальные спутники. Разведывательные спутниковые аппараты в настоящий момент есть у США, России и Китая.

«Пока что речь идёт только о таком расширении космической составляющей американской противоракетной обороны, которое предусматривает увеличение количества спутников. Также возможны инвестиции в развитие орбитальных систем слежения», — заявил эксперт.

По мнению аналитиков, заявления Вашингтона преследуют целью оказать прежде всего «психологическое воздействие» на геополитических противников.

Пограничное состояние: как США намерены бороться с нелегальной миграцией из Канады «Безусловно, громкие заявления со стороны Дональда Трампа — это игра мускулами. Эти сентенции говорят скорее о милитаристской политике со стороны США в целом. Публично Вашингтон выступает против гонки вооружения, но шаги Белого дома говорят об обратном. Действия по наращиванию вооружения, в том числе космического, направлены не на создание глобальной стабильности в мире, а на создание однополярного мира с Соединёнными Штатами во главе», — подытожил Юрий Швыткин.

Курс Вашингтона на милитаризацию космоса вызывает обеспокоенность у мирового сообщества. Так, в прошлом году на комитете по разоружению Генассамблеи ООН Россия инициировала резолюцию «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве». Суть резолюции сводится к необходимости немедленного старта переговоров по созданию международного юридически обязывающего документа на запрет размещения на орбите летального оружия.

Документ нашёл поддержку 121 государства. Однако США, Франция, Великобритания, Израиль и Украина проголосовали против.

После одобрения палатой представителей проекта увеличенного оборонного бюджета на 2019 год российский МИД призвал Вашингтон к отказу от гонки вооружений в космосе.

«Данные усилия — прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация», — говорится в сообщении МИД РФ.

Также серьёзную озабоченность высказали в Йоханнесбургской декларации лидеры стран БРИКС. Главы «пятёрки» призвали не превращать космос в арену для военной конфронтации и подчеркнули, что предотвращение размещения оружия в межзвёздном пространстве «поможет избежать огромной угрозы для международного мира и безопасности».