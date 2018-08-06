«Психологический эффект»: к чему может привести возобновление американских санкций против Ирана

6 августа вновь вступает в силу первая волна санкций США против Ирана, действие которых было приостановлено после заключения ядерной сделки в 2015 году. Ограничения коснутся в том числе торговли драгметаллами, авиационной и автомобильной промышленности. Санкции против иранской нефти будут возобновлены позднее — в ноябре 2018 года. Кроме того, Вашингтон намерен принимать меры в отношении других стран за сотрудничество с Тегераном. Эксперты считают, что экономический эффект от возвращения санкций будет не очень заметен, поскольку иранцы научились их обходить. В то же время ситуация негативно отражается на популярности президента страны Хасана Рухани, который выступает за диалог с Западом.

Шестого августа 2018 года вновь вступит в действие первая волна антииранских санкций США, приостановленных после подписания в 2015 году Соединёнными Штатами, Ираном, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения, согласно которому Иран приостановил свою ядерную программу в обмен на снятие санкций.

В два захода

В соответствии с заявлениями Минфина США от 8 мая и 27 июня 2018 года, 6 августа 2018 года должны быть возобновлены ограничительные меры на приобретение иранским правительством американских долларов, а американскими гражданами — иранских риалов, санкции на торговлю с Тегераном драгоценными металлами, эмбарго на поставки в Иран угля, алюминия, стали, графита и программного оборудования, санкции против иранского суверенного долга и автомобильной промышленности.

Кроме того, с этого дня американские авиастроители не смогут экспортировать в исламскую республику самолёты и запчасти к ним, а американские торговые сети и частные лица — покупать персидские ковры, фисташки и чёрную икру.

Четвёртого ноября вступит в силу вторая волна возобновлённых санкций. Они затронут операторов иранских портов, судостроителей и морской транспорт, энергетическую отрасль страны, Центробанк и финансовый сектор Ирана.

Главный удар Вашингтон планирует нанести по нефтяной отрасли страны. С 4 ноября 2018 года Штаты снова введут санкции на транзакции, связанные с иранской нефтью и нефтепродуктами. Ранее в США заявляли о возможности введения санкций против покупателей иранской нефти, которая сейчас идёт в основном в страны ЕС, Индию, Китай, Южную Корею и Японию. 12 июля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон может ввести санкции против России, Китая и ЕС, если они будут помогать Ирану обходить американские ограничительные меры.

Против американских санкций уже выступили Турция и Китай. Официальной реакции Токио, Сеула и Нью-Дели пока не поступало, хотя информация, которую передают мировым СМИ их источники в бизнес-сообществах и правящих кругах этих стран, свидетельствует об интенсивных переговорах с США по данному вопросу. Все надеются выторговать себе послабления.

Вашингтон, в свою очередь, сигнализирует, что хотел бы заменить иранскую нефть саудовской.

«Только что поговорил с королём Саудовской Аравии Салманом и объяснил ему, что из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле я прошу Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, возможно, до 2 млн баррелей, чтобы компенсировать разницу... Он согласился!» — написал 30 июля в своём Twitter Дональд Трамп.

Из-за угрозы введения новых санкций Иран уже покинули такие крупнейшие компании, как американские Boeing, General Electric, датская Maersk, французские Peugeot и Total, индийская Reliance Industries и немецкая Siemens. По сообщениям правительства США, более 50 иностранных фирм отказались работать с Ираном из-за угрозы санкций.

«Санкции повлияют на Иран очень мало, против страны и так действует множество других ограничительных мер. Просто хуже уже не будет, — отметил в беседе с RT востоковед Саид Гафуров. — При этом Иран научился очень хорошо их обходить».

Президент Ирана Хасан Рухани © Lisi Niesner/File Photo

Reuters

Обходные пути

Как отметил в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Леонид Савин, Иран, чтобы обойти американские санкции, «будет искать новые рынки сбыта и выстраивать новые альянсы». В частности, по его словам, речь может идти о схемах бартерного обмена нефти на различные товары и услуги. Как сообщало 2 августа иранское агентство Mehr, такая договорённость была достигнута недавно с Белоруссией. Об интересе к программе «нефть в обмен на товары» заявлял и министр энергетики России Александр Новак.

Нефтяной терминал Ирана на острове Харк © ATTA KENARE

AFP

Гафуров уверен, что Россия будет активно работать над развитием торгово-экономических связей с Ираном, не опасаясь введения новых американских ограничительных мер.

«Мы санкций не боимся, — отмечает эксперт. — Иран уже практически официально признан одним из важнейших партнёров России и наиболее перспективным рынком после Китая».

При этом Москва и Тегеран уже находятся под американскими санкциями и давно вынуждены учитывать этот фактор при выстраивании двусторонних отношений.

Семнадцатого мая на Астанинском экономическом форуме было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Кроме того, российские СМИ в текущем году сообщали о перспективах внедрения в Иране до конца 2018 года банковских карт российской национальной независимой платёжной системы «Мир».

«Банковская система для торговли с Ираном постепенно создаётся, но иранцы ждут, когда к ним придёт «Мир», — отмечает Гафуров.

В то же время, по словам эксперта, ЕС, который сильно зависит от политического и экономического партнёрства с США, из-за американских санкций рискует потерять вложения, сделанные ранее в Иран.

«Европа опять потеряет кучу своих инвестиций, как она их потеряла, когда санкции по ядерной программе вводились в прошлый раз», — подчеркнул политолог.

По словам Савина, американские санкции только усилят недоверие Ирана к Западу и его ориентацию на альтернативные США и ЕС центры силы.

«Иран будет присматриваться к различным новым блокам и неформальным клубам типа БРИКС. Большее значение приобретёт ШОС, куда Иран хочет вступить», — уверен Савин.

Козыри для консерваторов

Шестнадцатого июля глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран подал на США в Международный суд ООН из-за того, что Вашингтон вышел в одностороннем порядке из ядерной сделки. Кроме того, Иран разморозил в июне 2018-го производство уранового концентрата, а руководство страны периодически озвучивает заявления об усилении активности по обогащению урана.

Корпус стражей исламской революции анонсировал, что может закрыть Ормузский пролив, по которому идёт экспорт нефти из Персидского залива, если будет введено эмбарго на экспорт иранского чёрного золота. Однако эксперты полагают, что такой шаг со стороны Тегерана маловероятен, так как грозит войной в регионе. Иран не пытался блокировать пролив ни во время предыдущего нефтяного эмбарго, ни во время ирано-иракской войны 1980—1988 годов.

В Тегеране не оставляют надежд на то, что оставшиеся верными СВПД страны предложат вариант его сохранения, который будет выгоден исламской республике, и не намерены пока выходить из сделки.

«Мяч на стороне Европы», — заявил 31 июля во время встречи с британским послом в Тегеране президент Ирана Хасан Рухани.

В то же время, несмотря на заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о готовности встретиться с Рухани без каких-то предварительных условий, иранское руководство общаться с американским лидером не желает, пока США не вернётся в СПВД. Об этом в ответ на заявление Трампа сообщил замглавы администрации президента Ирана Хамид Абуталеби.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео озвучил 12 требований США к Тегерану. Среди них: отказ от разработки ядерного оружия (США считают, что Иран тайно продолжает ядерную программу) и развития ракетных технологий, прекращение помощи союзникам в регионе и вывод своих военных советников из Сирии. По мнению экспертов, американцы надеются, что с помощью санкционного механизма смогут изменить политику Ирана.

В самой исламской республике приближение даты введения американских санкций уже привело к внутриполитическим последствиям. 1 августа парламент страны междлис впервые решил «вызвать на ковёр» президента Хасана Рухани. Ему дали месяц на то, чтобы отчитаться перед парламентариями о причинах падения риала, ухудшения экономической ситуации в стране и проблем с доступом к международным финансовым сервисам.

По словам Леонида Савина, экономические неудачи и санкции США действительно негативно сказываются на популярности президента и правительства Ирана. Однако результат может оказаться прямо противоположным американским ожиданиям. Нынешнее правительство, имеющее репутацию реформистов и сторонников диалога с Западом, может смениться более жёсткой командой. А это скажется и на внутренней, и на внешней политике страны.

«Скорее всего, консерваторы смогут использовать противоречия внутрииранской политики, неудачи курса Рухани и давление со стороны Запада и набрать больше очков», — утверждает эксперт.

По мнению Саида Гафурова, «главный эффект новых американских санкций будет психологическим» и негативно скажется на поддержке умеренного курса президента Рухани.

«В Иране имеет место очень большое недовольство правительством, и есть такое ощущение, что внутри Ирана многие будут пытаться свалить его, как в смысле кадровом, так и в смысле изменения внутриэкономического и внутриполитического курса», — подытожил эксперт.