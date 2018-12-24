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Психологическая война: Киев пугает британскими наёмниками, а Донбасс - чеченскими

24 декабря 2018, 23:54  •  82 • В мире
Доброволец и ополченец Павел Раста прокомментировал Царьграду информацию о том, что со стороны ВСУ в Донбасс прибыло порядка 72 британских военных, которые приехали обучать военнослужащих украинской армии. По его словам, война включает в том числе психологический элемент, поэтому Киев пугает ополченцев британскими наёмниками, а Донбасс украинцев - чеченскими.
По его словам, слухи о наёмниках могут распускаться специально, чтобы заставить противника бояться.
"Мы в своё время распускали слухи о чеченских наёмниках, которых они тоже боятся, которых они все боялись. Вашего покорного слугу один раз за такого чеченского наёмника приняли, потому что мы стояли долго на позициях, у нас физиономии были в саже и обросшие бородами. Решили, что мы чеченские наёмники, хотя там чеченца ни одного не было вообще", - вспомнил доброволец.
Тем не менее война состоит в том числе из психологических моментов, напомнил Раста.
"Вовремя крикнуть из окопа врагу "Аллах акбар" тоже иногда бывает полезно. А со стороны врага иногда бывает полезно пустить "утку" про приехавших иностранных инструкторов. Это не значит, что они на самом деле к ним приехали, может, и приехали, может, и нет", - отметил ополченец.

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