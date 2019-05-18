«Психологическая война»: как корабли ВМС США в Персидском заливе могут повлиять на обстановку в регионе

Два американских эсминца вошли в акваторию Персидского залива, приблизившись к иранским территориальным водам. Об этом сообщил Военно-морской институт США. Корабли являются частью большой авианосной группы американских ВМС. Её перебросили в регион, чтобы оказать психологическое давление на Тегеран, отношения с которым у Вашингтона в последнее время резко обострились, считают эксперты.

Два американских эсминца, USS McFaul и USS Gonzales, оснащённых крылатыми ракетами «Томагавк», вошли в акваторию Персидского залива, сообщает пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.

Этот исследовательский центр утверждает, что оба корабля являются частью ударной авианосной группы ВМС США, переброшенной на днях к берегам Омана. В неё входят эсминцы USS Bainbridge, USS Mason и USS Nitze, ракетный крейсер USS Leyte Gulf, авианосец USS Abraham Lincoln и, возможно, несколько атомных подлодок.

О намерении США отправить эту авианосную группу к берегам Ирана 5 мая заявил советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В его заявлении, распространённом Белым домом, сообщается, что USS Abraham Lincoln и корабли сопровождения отправятся в регион Персидского залива, чтобы послать «иранскому режиму чёткий и однозначный сигнал о том, что любое посягательство на интересы США или их союзников будет встречено неумолимой силой». Авианосная группа прибыла к берегам Омана. Однако о входе американских военных кораблей в Персидский залив не сообщалось.

По мнению экспертов, непосредственным поводом для перемещения авианосной группы во главе с USS Abraham Lincoln стал инцидент, который произошёл 12 мая вблизи территориальных вод Объединенных Арабских Эмиратов, неподалёку от порта Фуджейра. Здесь были повреждены четыре танкера. Два из них принадлежат Саудовской Аравии, один — Норвегии, ещё один — ОАЭ.

«Согласно конфиденциальной оценке, составленной на этой неделе Норвежской ассоциацией судовладельцев по страхованию от военных рисков (DNK), нападение (на танкеры), вероятно, было совершено находящимся поблизости надводным судном, с которого к танкерам были направлены подводные беспилотники, несущие детонирующие при ударе высококачественные взрывчатые вещества весом 30—50 кг», — сообщило агентство Reuters.

Военный сценарий

Обострение ситуации в Персидском заливе — закономерное следствие курса администрации Дональда Трампа, который сознательно избрал жёсткий тон в общении с иранскими властями, отмечают эксперты.

«Американо-иранские отношения были плохими в течении 40 лет, начиная с Исламской революции в Иране. Но они то ухудшались, то относительно стабилизировались. После прихода к власти в США Дональда Трампа отношения двух стран только обостряются», — напомнил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Владимир Сажин.

Трамп не продолжил курс Барака Обамы на смягчение политики в отношении Ирана. Эксперт подчёркивает, что в отличие от своего предшественника американский президент — принципиальный противник международной договорённости от 2015 года о сворачивании иранской ядерной программы — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Отозвать подпись США под этим документом Трамп обещал ещё в ходе своей избирательной кампании. Победив, он сдержал обещание. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД, после чего Трамп ввёл два пакета жёстких санкций против Ирана, которые сильно ударили по экономике исламской республики, напоминает Сажин.

Корпус стражей Исламской революции Ирана

Reuters

© Raheb Homavandi

В апреле американский президент сознательно «поднял ставки», отмечает эксперт.

«Трамп объявил Корпус стражей исламской революции террористической организацией, иранцы в ответ объявили террористической организацией Центральное командование ВС США, которое отвечает за регион Ближнего и Среднего Востока. Таким образом, любой американский военнослужащий в Ираке, Сирии или Афганистане для иранцев террорист со всеми вытекающими последствиями», — отметил Сажин.

Заявление Болтона и передислокация американской авианосной группы стали следствием этого решения иранских властей, считает он. Однако, по мнению Сажина, прямое военное столкновение США и Ирана маловероятно.

«В Вашингтоне и Тегеране понимают, что если дело дойдёт до применения силы, то это будет катастрофа. Иран — это не Ирак, это 82 млн жителей, это довольно многочисленные вооружённые силы, которые состоят из армии и Корпуса стражей исламской революции. По разным данным, их общая численность — от 550 до 900 тыс. человек. Это мощная сила, даже если не учитывать подготовленное народное ополчение, составляющее 3 млн человек. Проводить сухопутную операцию против Ирана без применения ядерного оружия невозможно», — полагает он.

Ракетные и авиационные удары также исключены, потому что иранцы в состоянии ответить на них, считает Сажин.

Востоковед Саид Гафуров полагает, что хотя полномасштабная война между США и Ираном вряд ли произойдёт, возможны американские удары по позициям Корпуса стражей иранской революции в Сирии.

«Вероятность этих ударов я оцениваю как высокую», — сказал эксперт в беседе с RT.

Тем не менее аналитики считают, что нельзя недооценивать серьёзность складывающейся ситуации.

«Если две армии или два флота противостоят друг другу, всегда есть вероятность случайного инцидента, после которого события будут развиваться непредсказуемо», — отметил Сажин.

Показательно, что Трамп крайне резко отреагировал на статью газеты The Wall Street Journal, в которой говорилось, что некоторые представители вашингтонской администрации уверены в готовности Ирана первым развязать войну с США.

«СМИ, распространяющие фейковые новости, наносят вред нашей стране, неверно и крайне неточно освещая ситуацию, связанную с Ираном. Информация преподносится бессистемно, берётся из ненадёжных источников (читай: придумывается) и попросту опасна, хоть Иран не знает что и думать — и сейчас это может быть нам очень на руку», — написал американский президент в своём Twitter.

Цена мира

Дальнейшие действия США во многом зависят от того, кто по итогам расследования будет назван виновным в инциденте в Фуджейре, считают эксперты.

«Если ответственность возложат на Иран, обстановка обострится. Трампу надо будет как-то ответить. Правда, вряд ли эти танкеры атаковал Иран — это совершенно не в его интересах. Тегеран сейчас надеется, что система противодействия американским санкциям, которую разработал Евросоюз, заработает в полную силу. А если Иран заподозрят в каких-то терактах или диверсиях, это может испортить его отношения с ЕС», — говорит Сажин.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Jonathan Ernst

Саид Гафуров считает, что стабилизации американо-иранских отношений препятствует финансовый вопрос.

«США вышли из СВПД, когда настало время выполнить пункт этого соглашения о размораживании средств Ирана в американских банках. Американцы говорят, что речь идёт о $50 млрд, иранцы — о $150 млрд.

Трамп вышел из СВПД, когда обнаружилось, что валится рынок ценных бумаг США. Иранцев попросили не выводить деньги, они отказались. Поэтому американский президент вышел из СВПД», — полагает эксперт.

По его мнению, отношения двух стран улучшатся только тогда, когда они договорятся о судьбе иранских активов.

Сейчас идёт «психологическая война между Ираном и США», считает Сажин. Её частью является переброска американского флота в Персидский залив.

«США давят на иранские власти, чтобы они пошли на компромисс не только по ядерной программе, что предусматривает СВПД, но и по ракетной программе, и по своей политике на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего в Сирии и Йемене, по правам человека в самом Иране. Но это практически смена курса руководства исламской республики. А аятолла Хаменеи, верховный лидер Ирана, считает, что смена курса — это почти то же самое, что смена режима, поэтому ни того ни другого не будет. Более того, в Иране укрепляются радикальные сторонники жёсткой линии по отношению к Западу и США», — подводит итог эксперт.