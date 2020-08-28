Психологическая травма: Американцы признали, что бежали от русских в Сирии

Автор:

Александр Цыганов

Неправы те комментаторы, которые сравнили дорожно-транспортное происшествие в Сирии с тем, как собаки гоняют зайцев. Зайцы нехарактерны для района Аль-Маликия мухафазы Аль-Хасака. Их всего два вида в Сирии. Вот кого только в Сирии нет – и голобрюхие мешкокрылы там обитают, и широкоухий складчатогуб есть, и американцы завелись. А с зайцами напряжёнка.

Так что логичнее было бы азартную охоту русских военных полицейских на американские бронемашины сравнить с загоном тушканчиков. Или, что ближе к реальному статусу американцев в Сирии, – к охоте на шакала обыкновенного, сanis aureus. А что, очень похоже: устроились в чужой стране, как у себя дома, качают её нефть, разбрасывают со своей шерсти блох, терроризирующих потом всю округу. Где ни приляжет canis americanis – там сразу банды террористов появляются. Приходится их потом огнём выкуривать. Залповым.

Шакал обыкновенный, американский

Ныне американцы шакалят на востоке Сирии. Про то, что там под ними курды арабов терроризируют, и говорить не стоит. Само собою. Тем паче, что после того, как американо-израильский голем ИГ (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации) вышел из-под контроля, любую насильственную акцию против любого араба можно представить борьбой с террористами. Зато весьма важно, что для поддержания хоть какого-то мира и порядка по провинции Хасака ездят российские военные патрули. И там, где они ездят, никто никого не прессует. Ни курды арабов, ни турки курдов. Во всяком случае – когда они ездят.

Единственные, для кого такие патрули нож вострый, – американцы. Во-первых, наглядная альтернатива: русские не качают чужую нефть, зато обеспечивают какой-никакой порядок. В отличие от янки, которым мир и порядок по барабану, зато нужны дармовые ресурсы. Во-вторых, русские обеспечивают на этой самой дальней восточной окраине Сирии власть законного правительства в Дамаске. Опять же, в отличие от янки, которые устами специального представителя США по Сирии Джеймса Джеффри откровенно, на голубом глазу, объявили, что сирийский "режим не должен получить новые территории". И потому правительство Асада не должно очищать от незаконных вооружённых формирований занимаемые теми территории Сирии, а должно "вернуться за стол переговоров и иметь дело с международным сообществом".

Нет, всё понятно с позицией американца. Ведь американские войска на территории Сирии сами являются незаконными вооружёнными формированиями. Ну-ка, Асад когда-нибудь до оккупируемых ими территорий своей страны доберётся? И захочет шакала американского из своей страны наладить под зад ногой? Право-то на его стороне.

Русские мешают…

Между прочим, это Джеффри в Турции так вещал. Елеем турецкие хотелки смазывал. А то уныл стал Эрдоган в Сирии и тих. Ливией чересчур увлёкся, на десяток тысяч террористов антиасадовские силы ослабил, маршала Хафтара обарывать. Да с Грецией бицепсами меряется. А между тем, напомнил сострадательный к туркам американец, Сирия является "огромной угрозой безопасности для всех её соседей, начиная с Турции".

Прямо так и видишь Асада с хищным блеском в глазах и кривым дамасским кинжалом в зубах, по ночам переползающего турецкую границу и вырезающего полицейские участки на сопредельной территории. Ровнёхонько как курды. Которые под американцами теперь ходят. А может, и вместе с ними. Если американские инструкторы натаскивают курдских боевиков в Сирии, отчего им не сходить принять у них выпускной экзамен в Турции? В конце концов, священное дело установления курдской государственности отжимом ещё одной-двух арабских деревенек не выиграешь. Священный Курдистан – он на востоке Турции должен воссиять…

Однако русские и этому мешают! Вот и пытаются американцы всякими способами их патрули от ключевых маршрутов оттереть. Но стрелять нельзя! Это же русские! От них всего можно ожидать. Потому в ход идут "мирные" вытеснения их машин, перекрытие дорог, различные подставы. Или устройство КПП с разворотом от него русских обратно. Особенно приятно было, когда русский броневичок в грязи на обочине застрял.

Деконфликтинг как мера по спасению города Вашингтон

А поскольку русским тоже стрелять нельзя – есть специальные такие протоколы "деконфликтинга", – то они на такие действия долго не умели адекватно реагировать. Нет, лихие покатушки – это они тоже умеют. А с учётом того, что русская военная полиция в Сирии преимущественно на базе чеченских батальонов формировалась, – так и в особенности. Только вся беда-то в том, что даже в Москве на какой-нибудь свадьбе лихие сыны гор не могут удержаться от того, чтобы дать автоматную очередь. Но там люди вокруг, приходится палить в воздух. А тут – американцы. Ну-ка, пальнёт какой джигит по ним, что тогда? Врубать по всем каналам песню со словами "Медленно ракеты уплывают вдаль…"? Так зачем ракеты зря тратить? Негры ту Америку уже изрядно расшатали, осталось только выборов там дождаться, да майдана с гражданской войной по их итогам…

Американские войска на территории Сирии являются незаконными вооружёнными формированиями. Фото: Baderkhan Ahmad/AP/TASS

В общем, командирский завет из Москвы сводится к двум словам: "Но потом…". А до того – сами соображайте, ребята. И без оружия. Представьте себе, что вы стройбат. Но имейте в виду, что, если будете уступать пиндос… э-э, нашему потенциальному партнёру, общественность по интернетам будет издеваться, а командование выразит недоумение. Это армия, сынки. Такой друг парадоксов, что гении от зависти головы свои об стену разбивают…

И вот тут американцы быстро сменили белозубые улыбки на угрюмость. Хотя с чего бы, кажется? Ну, сидишь ты себе в бронеавтомобиле. Бронеавтомобиль едет по чужой стране, в которую тебя никто не звал. Ибо не турист ты, а военный. Чужой военный, надо ещё раз уточнить.

А в стране этой есть свои военные. А также русские. Которых сюда звали. К тому же русские кавказских национальностей. Которых не так давно даже в армию не брали. Стройбатовцам, к примеру, оружие не давали, а этих – вообще не брали.

И вот они едут по дороге. В бронемашине. А ты их подрезаешь. А потом пытаешься то ли удрать, то ли прорваться от жаждущих справедливости джигитов. И? Ты хоть бы видеоподборки в интернете посмотрел, американец, про поведение русского мирняка на дорогах! Мирняка, американец! А тут военные! И они по тебе даже не стреляют! Просто догоняют и таранят в бочину.

Обижаться не надо. Благодарить надо!

Нет, может, им оружия и не дают, памятуя о дороговизне ракет и бесплатности негров, разносящих Америку даром. Но тем более американцам не обижаться надо, а благодарить русское командование. Тем более что весь инцидент со столкновением начался с "попытки военнослужащих США блокировать движение российской колонны в нарушение договорённостей", как о том заявила пресс-служба Министерства обороны России. И что характерно, после того как кадры с показом "загона пиндоса" разошлись по интернетам, это подтвердили… сами американцы. То есть из самого штаба операции "Непоколебимая решимость" пришло заявление, что позавчерашний инцидент произошёл из-за столкновения американского бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV с российской бронемашиной.

О скандале с россиянами в Белоруссии и пандемии: интервью Путина - главное То есть они бежали, бравые американские воины! Совершили ДТП и пытались улизнуть по-быстрому. А наши их догоняли. Они ж полиция, хоть и военная. Обязаны порядок на дорогах поддерживать. Тем более, когда нарушитель – вообще нелегал. Может, он наркотики через границу возит. Или террорист вообще!

Так на что теперь обижаться? В бок ударили? Но из машины не вытащили и не пристрелили? Ах, ну да, нечем… Неважно, бейсбольная-то бита точно у них там в бэтээре должна быть. А все американцы живые. Только что-то про сотрясение мозга из Вашингтона слюной забрызгало. О каком мозге тут вообще говорить можно, ребята?

И что это за обвинения такие – "небезопасные и непрофессиональные действия", "нарушение правил предотвращения конфликтов", "российская машина врезалась в американский бронеавтомобиль"? Это некто Джон Уллиот, представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США. Дяденька, хочется спросить сего обиженного, ты хоть представляешь, что стало бы с вашим International MaxxPro о четырёх колёсах, буде в неё всерьёз врезался бы БТР-82А о четырёх осях, на полметра ниже и на треть метра уже, а также на две тонны тяжелее и разгоняющийся до 100 км/ч? Вряд ли после этого ты смог бы удовлетворённо констатировать: "После этого бронеавтомобиль войск США покинул место происшествия в целях избежания конфликта".

Молодцы, что сказать. Спровоцировали конфликт, нарвались на него, получили "небезопасную" ответку и свалили, во все лопатки избегая конфликта. Там, поди, не сотрясение мозга было, а схожие с его симптомами другие реакции организмов. Весь мир ведь дрожит перед беспредельной отвагой американских вояк…

Ничего, после трёх посещений психотерапевта снова будут готовы в бой. То есть в патруль. Новые веселящие человечество видеоролики провоцировать. А потом снова жаловаться. На психологические травмы.