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Психолог понадеялась на разумность русских: названы способы избежать паники из-за коронавируса
17 марта 2020, 01:35 • 26 • В мире
Психолог Татьяна Яничева назвала способы избежать паники из-за коронавируса и понадеялась на разумность русских. По её словам, на протяжении истории "наши люди закалялись и готовились к разного рода природным невзгодам".
С распространением коронавируса в мире среди людей всё больше зреет паника. Так, в США резко вырос спрос на "наборы для выживания" и огнестрельное оружие.
Американцы массово скупали маски, продукты с долгим сроком хранения и патроны.
Российский психолог, доцент кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяна Яничева выразила надежду, что русские будут более сознательными, и отметила, что они "на протяжении всей своей истории закалялись и готовились к разного рода природным невзгодам".
"Очень хочется, чтобы наши люди к распространению коронавирусной инфекции отнеслись разумнее. Но честно скажу - риск есть, потому что специфика любой паники заключается в том, что это неуправляемый процесс", - приводит её слова "РИА ФАН".
Специалист указала, что паника передаётся очень быстро от одного человека к другому и люди в таком состоянии не контролируют свои действия.
Яничева отметила важность того, чтобы в СМИ верно освещалась ситуация с COVID-19, а не раздувалось нагнетание. В то же время обезопасить себя от паники может каждый. Для этого важно включать разум и фильтровать поступающую информацию, полагаясь только на официальные данные и статистику.
"Если вы чувствуете, что люди вокруг вас паникуют, а такое бывает, и это видно по соцсетям, где публикуются какие-то истерические посты, нужно себя от этого ограждать, блокировать группы, контакты людей, которые распространяют панику, вносить их в чёрный список, физически выключать телефон", - рекомендовала она.
По последним данным, всего в России заболели 63 человека. В мире заразились около 170 тысяч человек, более 75 тысяч вылечились, более 6 тысяч погибли.
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