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Психолог объяснила вред однополых семей в деле воспитания детей
02 июня 2020, 06:55 • 92 • Политика
Психолог объяснила важность традиционной семьи для гармоничного развития ребёнка. "Мама должна любить, а папа устанавливать границы и выводить в большой мир. И тогда, если у нас один родитель, то он должен совмещать функции обоих, и любить, и ставить границы. И в таком случае хорошо не получается ни то, ни другое", - указала специалист.
Поправки к Конституции России закрепят в основном законе страны понятие брака как союза мужчины и женщины. Почему это важно и как сказывается на ребёнке, объяснила психолог Наталья Искра.
Она отметила, что для гармоничного развития детей необходима именно традиционная семья из мужчины и женщины, где супруг исполняет психологическую роль "папы", а супруга – "мамы". Психолог подчеркнула, что отсутствие одной из этих ролей – это проблема не только однополых семей, но и родителей-одиночек.
Психолог подчеркнула, что мужская и женская функция крайне важны для правильной социализации ребёнка. Поэтому традиционная семья позволяет детям лучше адаптироваться к жизни в обществе.
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