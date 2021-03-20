Психолог о вызывающем поведении Байдена: "У старика может быть болезнь Альцгеймера"

Психолог Сергей Ениколопо прокомментировал вызывающее поведение президента США Джо Байдена. "У старика может быть болезнь Альцгеймера", - допустил он.

Чтобы поставить точный диагноз главе США Джо Байдену, необходимо провести полноценное клиническое расследование. Об этом РИА ФАН заявил психолог Сергей Ениколопов.

Комментируя забывчивость и странность в поведении американского лидера, эксперт не исключил наличия патологий, связанных с возрастом.

"Поставить диагноз человеку на расстоянии нельзя. У старика может быть болезнь Альцгеймера, Паркинсона, опухоль в мозге, сосудистые нарушения", - пояснил он.

Существует большой список причин провалов в памяти. Однако странности в поведении Байдена являются уже проблемой самих американцев, которые доверили политику пост президента.

Это говорит о проблемах с мышлением электората, которому предложили выбрать, кто из двух стариков (включая Дональда Трампа) находится в более вменяемом состоянии.

Как пишет polit.info, немецкий политолог Александр Рар указал на нейтральное отношение Европы к последним нападкам Джо Байдена на Москву. По его словам, европейцы понимают важность продолжения американо-российского диалога.

Сторонам необходимо решить целый ряд серьёзных вопросов: продление СНВ-3, сделка по Ирану, конфликт на Ближнем Востоке и так далее.

Байден признал президента России Владимира Путина "убийцей", тот дал сдачи, но в более мягкой манере. Европу же пугает перспектива выбора между двумя полюсами.