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«Психически нездоровые люди»: Супрун приравняла тех, кто ест плаценту, к смотрящим ролики Шария

02 сентября 2020, 18:10  •  88 • Украина

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун решила организовать профессиональную дискуссию по поводу «сохранения и поедания родовой плаценты». До этого она учила «туземцев», как правильно мочить манту и лечить ангину мороженым.

И вот новый этап «просвещения» от «доктора Смерть»: так называют американскую лоббистку «пользователи» медреформы, которая лишила Украину бесплатного и всеобщего здравоохранения. Теперь Супрун ставит диагнозы по принадлежности к той или иной партии. «Поедание плаценты», о котором бывшая мичиганская санитарка слышала от своих украинских пращуров – лишь предлог, чтобы лишний раз продемонстрировать дикость, нецивилизованность и тупость украинцев.


На своей странице в соцсети экс-глава МОЗ подробно расписывает процесс сушки, варки и поедания плаценты, якобы свойственный украинским роженицам.

«В любом медицинском протоколе вы не найдете рецептов приготовления плаценты, своей или чужой. Также ничего не говорится о необходимости закапывать «детское место» в землю возле хаты», - рассуждает бездетная Супрун.

По ее словам, ни одно исследование не показало пользы или значительной пользы для мам или малышей от такого дополнительного «оздоровления». Американская волонтерка клеймит малограмотных украинских баб, которые предлагают «употреблять ткань плаценты в сыром виде, вареном, в виде капсул и добавок к смузи.

«Но чаще всего ее сушат на пару и обезвоживают, а потом толкут в порошок – это средство применяют для предотвращения послеродовой депрессии и улучшения лактации…»,- поучает бывшая глава МОЗ.

И – делает из этого обобщающие выводы: дескать, такие пещерные люди, употребляющие сырой послед, голосуют потом за ОПЗЖ, смотрят Шария и доверяют украинским судам.

Интересно, что Супрун в своем новом откровении упомянула лишь одну фамилию – Анатолия Шария. Видимо, именно эта политсила и рост ее рейтингов больше всего волнуют соросят. Поэтому Супрун к ненормальным причислила всех, кто смотрит разоблачительные ролики блогера о внешнем управлении Украиной, разоблачении агентов США и откатах, которые получает «амбассада». К слову, подписчиков YouTube у Шария 2 миллиона 380 тысяч и 221.000 подписчиков Telegram-канала.

Исходя из того, что Супрун поддерживает от 7 до 9% граждан, а остальные 91-93% населения готовы её судить за псевдореформы здравоохранения, то, по мнению экс-министра, именно у большинства украинцев недостаёт здравого смысла. Поэтому они выбирают не сторонников колониальной администрации, а оппозиционные порохоботам силы.

По инсайдерским данным, Супрун сейчас «набирает силу» - после того, как соросята смогли отвоевать себе кресло главы Национальной службы здоровья, которая отвечает за финансирование всей украинской медицины.

Кроме того, Супрун активно поддерживает радикала-правосека Сергея Стерненко, из которого Госдеп пытается вырастить нового протестного лидера – возможного «поджигателя» нового майдана. Она, как и Порошенко рассчитывает вернуться в украинскую власть – после президентской победы Джо Байдена в США.

«А что вас, собственно, так удивляет в посте Ульяны Супрун, сравнившей сторонников ОПЗЖ и подписчиков Шария с теми, кто есть свою плаценту? Или вы первый раз сталкиваетесь с тем, что в Украине унижение большей части граждан «активным меньшинством» является не просто нормой, но и даже хорошим тоном?

Полноценными гражданами Украины считаются только порохоботы, националисты, грантоеды и прочая шваль. Круче них - только граждане США вроде Ульяны Супрун. Остальным отведена роль унтерменшей и быдла, которое существует лишь для того, чтобы финансировать этот банкет и иметь обязанности, но не права. И по-другому в современной Украине не будет. Привыкайте и не думайте, что какие-то там «выборы» это изменят», - прокомментировал осенний старт Супрун журналист Юрий Ткачев.

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