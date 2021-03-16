Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы • 193 • Украина

В данном случае «Выколю себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой» выглядит детским лепетом, ибо речь идет не просто о дурном характере, а о тяжелом психическом расстройстве — русофобия называется. Коллектив Одесского художественного музея присоединился к Манифесту «О преступлениях России в Крыму», опубликованном инициативой CRIME (A). «Crime» переводится с английского как «преступление».



Такой себе флешмоб грантоедов, которые «Пишичитая» не читали и не смотрели — в частности, выпуск о том, как буква «К» на безграмотного мальчика Колю обиделась, превратив его в Олю, окно, в оно, а клен в лён. И коллектив музейщиков выдал: «Мы убрали букву «А» с логотипа Одесского художественного музея в знак поддержки Манифеста «О преступлениях России в Крыму». Этим мы хотим привлечь внимание общественности к преступлениям России в оккупированном Крыму. Мы как культурная институция разделяем ценности инициативы».





Напомним, что директором музея уже несколько лет трудится активист майдана и русофоб, скандальный художник, воспевающий в своем творчестве половые извращения, Александр Ройтбурд.







Директор музея и его художества



Чтобы опозорить музей, открытый в Одессе 122 года назад, первую коллекцию которому подарила Петербургская Академия художеств, Ройтбурду понадобилось всего пару лет.



Четыре года назад он выиграл конкурс на должность главы музея за то, что плясал на костях погибших в Доме профсоюзов одесситов и вовремя подгавкивал «Слава Украине!». Однако депутаты облсовета за кандидатуру Ройтбурда не проголосовали. Против него сыграли как его радикальные националистические воззрения, так и тошнотворная живопись. Однако, наплевав на закон, экс-губернатор Одесской области, нынешний министр здравоохранения Максим Степанов (тот самый, который когда-то выступил поручителем и внес залог в 609 тысяч грн. за убийцу Стерненко) заключил с Ройтбурдом контракт, все-таки назначив его директором художественного музея. И в считанные месяцы Ройтбурд превратил жемчужину живописи в нерукопожатный притон: то панков голых в музее показывал, то проводил выставки гениталий. Причем, чтобы «затоптать русский мир», он тащил в музей не просто богемных кликуш в вышиванках и веночках, а самых рафинированных и опасных ублюдин вроде упомянутого Стерненко. Не всем, мягко говоря, такая ситуация нравилась.





И началась долгая нудная судебная тяжба, во время которой — только вдумайтесь! — противники и защитники Ройтбурда говорили не о его творческих или управленческих качествах, а крыли друг друга экспертизами на тему «Пишет Ройтбурд картины дерьмом или нет», ибо, как утверждают очевидцы, на одной из его выставок завоняло.



А теперь Ройтбурда уже не сдержишь в миазмах — теперь он сам депутат облсовета.



Напомню также, что именно Ройтбурд первым заявил, что «2 мая 2014 года — день, спасший страну», а «обгоревший Дом профсоюзов — это эмбрион недоразвившейся в Одессе ОНР. Его надо сравнять с землей. Пока эту Богом проклятую площадь не превратят в ТРЦ, строительство других центров в Одессе надо запретить. А там, чтобы и аквапарк, и гидропарк, и луна-парк, и скейт-парк, и дендропарк, и зоопарк, хоть парк юрского периода, и как на месте Бастилии табличка «здесь танцуют».



С какой стороны ни посмотри — что с творческой, что с политической — выписывается моральный урод. Четыре года он позорит музей и Одессу. Так что нет никакой гарантии, что однажды посетители картинной галереи не обнаружат в фамилиях Саврасов, Левитан, Айвазовский и т. д. букву «А».



Однако, заявив о себе как о революционере в искусстве, а не просто заштатном художнике, Ройтбурд все-таки не дорабатывает. Вот Павленский, «выдатный» борец с путинским режимом, пошел в этом направлении намного дальше, прибив на Красной площади свою мошонку гвоздем к брусчатке. А так как Ройтбурд не переносит соперничества, то предлагаю переиграть Павленского, например, так. Прийти на собрание своей партии «Европейская солидарность», облить себя бензином и поджечь в знак протеста. И Павленский от зависти удавится. И людям приятно. И даже, может, самому Путину доложат. И в историю психиатрии войдет.

В данном случае «Выколю себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой» выглядит детским лепетом, ибо речь идет не просто о дурном характере, а о тяжелом психическом расстройстве — русофобия называется. Коллектив Одесского художественного музея присоединился к Манифесту «О преступлениях России в Крыму», опубликованном инициативой CRIME (A). «Crime» переводится с английского как «преступление».Такой себе флешмоб грантоедов, которые «Пишичитая» не читали и не смотрели — в частности, выпуск о том, как буква «К» на безграмотного мальчика Колю обиделась, превратив его в Олю, окно, в оно, а клен в лён. И коллектив музейщиков выдал: «Мы убрали букву «А» с логотипа Одесского художественного музея в знак поддержки Манифеста «О преступлениях России в Крыму». Этим мы хотим привлечь внимание общественности к преступлениям России в оккупированном Крыму. Мы как культурная институция разделяем ценности инициативы».Напомним, что директором музея уже несколько лет трудится активист майдана и русофоб, скандальный художник, воспевающий в своем творчестве половые извращения, Александр Ройтбурд.Чтобы опозорить музей, открытый в Одессе 122 года назад, первую коллекцию которому подарила Петербургская Академия художеств, Ройтбурду понадобилось всего пару лет.Четыре года назад он выиграл конкурс на должность главы музея за то, что плясал на костях погибших в Доме профсоюзов одесситов и вовремя подгавкивал «Слава Украине!». Однако депутаты облсовета за кандидатуру Ройтбурда не проголосовали. Против него сыграли как его радикальные националистические воззрения, так и тошнотворная живопись. Однако, наплевав на закон, экс-губернатор Одесской области, нынешний министр здравоохранения Максим Степанов (тот самый, который когда-то выступил поручителем и внес залог в 609 тысяч грн. за убийцу Стерненко) заключил с Ройтбурдом контракт, все-таки назначив его директором художественного музея. И в считанные месяцы Ройтбурд превратил жемчужину живописи в нерукопожатный притон: то панков голых в музее показывал, то проводил выставки гениталий. Причем, чтобы «затоптать русский мир», он тащил в музей не просто богемных кликуш в вышиванках и веночках, а самых рафинированных и опасных ублюдин вроде упомянутого Стерненко. Не всем, мягко говоря, такая ситуация нравилась.И началась долгая нудная судебная тяжба, во время которой — только вдумайтесь! — противники и защитники Ройтбурда говорили не о его творческих или управленческих качествах, а крыли друг друга экспертизами на тему «Пишет Ройтбурд картины дерьмом или нет», ибо, как утверждают очевидцы, на одной из его выставок завоняло.А теперь Ройтбурда уже не сдержишь в миазмах — теперь он сам депутат облсовета.Напомню также, что именно Ройтбурд первым заявил, что «2 мая 2014 года — день, спасший страну», а «обгоревший Дом профсоюзов — это эмбрион недоразвившейся в Одессе ОНР. Его надо сравнять с землей. Пока эту Богом проклятую площадь не превратят в ТРЦ, строительство других центров в Одессе надо запретить. А там, чтобы и аквапарк, и гидропарк, и луна-парк, и скейт-парк, и дендропарк, и зоопарк, хоть парк юрского периода, и как на месте Бастилии табличка «здесь танцуют».С какой стороны ни посмотри — что с творческой, что с политической — выписывается моральный урод. Четыре года он позорит музей и Одессу. Так что нет никакой гарантии, что однажды посетители картинной галереи не обнаружат в фамилиях Саврасов, Левитан, Айвазовский и т. д. букву «А».Однако, заявив о себе как о революционере в искусстве, а не просто заштатном художнике, Ройтбурд все-таки не дорабатывает. Вот Павленский, «выдатный» борец с путинским режимом, пошел в этом направлении намного дальше, прибив на Красной площади свою мошонку гвоздем к брусчатке. А так как Ройтбурд не переносит соперничества, то предлагаю переиграть Павленского, например, так. Прийти на собрание своей партии «Европейская солидарность», облить себя бензином и поджечь в знак протеста. И Павленский от зависти удавится. И людям приятно. И даже, может, самому Путину доложат. И в историю психиатрии войдет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





193 Источник Похожие новости Политолог рассказал, как Россия может наказать Украину за водную блокаду Крыма Украинское ТВ: Начинается колоссальное обострение и запуск югославского сценария Украина: Коллективное прозрение не за горами О польских концлагерях и пропагандистской войне Бортник: Украиной публично управляет политбюро из спецслужб и американцев США пустят «в расход» всех украинских олигархов: Мешают управлять Украиной Новости партнеров