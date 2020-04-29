Пшеница как новая нефть: и войны тоже будут • 35 • Аналитика

28 апреля появилась информация, что Россия решила приостановить экспорт зерна. Это было сделано впервые с 2010 года. Тогда причиной остановки стала засуха, вызвавшая опасения, что неурожай приведет к дефициту зерновых внутри страны. Экспорта не будет как минимум до 1 июля.







Экспортный лимит исчерпан

На этот раз причиной временного отказа от экспорта стало исчерпание российскими экспортерами установленной квоты. Предельная норма вывоза зерна за рубеж на второй квартал текущего года, то есть до 30 июня, была установлена в конце марта в размере 7 миллионов тонн. При этом разрешенного объема хватило буквально на несколько недель, а то и дней.



Правда, физически пока не весь объем вывезен. За рубеж вывезли примерно 3,3 миллиона тонн, а остальное зерно задекларировано к вывозу на май и июнь.



В Министерстве сельского хозяйства надеются, что ограничения помогут обеспечить возросший внутренний спрос и ограничат рост цен на зерно на российском рынке. Помимо этого, есть опасения, что в текущем году урожай зерновых в России не будет высоким из-за погодных условий. Речь идет о том, что этой весной в Краснодарском и Ставропольском крае, регионах, дающих стране большой объем зерна, дождей почти не было. А лето, по прогнозам синоптиков, обещает быть аномально жарким.







Несмотря на введенные в данный момент ограничения, в перспективе Россия не намерена отказываться от роли одного из ведущих мировых экспортеров зерновых.



Экспорт продовольствия ограничила не только Россия. Похожие меры приняли также Индия, Китай, Вьетнам, Киргизия и некоторые другие страны.



Ценовой феномен

Когда в марте вводили квоту на экспорт зерна, стоимость пшеницы достигла 13 300 рублей за тонну, обогнав при этом падающую в цене российскую нефть марки Urals, цена которой опустилась на тот момент до 12,9 тысячи рублей. Сейчас стоимость тонны пшеницы достигла 14 500 рублей.



В рознице также отмечен рост цен на крупы в среднем примерно на 5 процентов. И это понятно, спрос на них высокий, ведь из-за карантина люди запасаются недорогими продуктами, способными храниться длительное время.



Хотя пшеница подорожала, это почти не отразилось на цене на муку. Объясняется это тем, что некоторый рост спроса на нее на опте и в рознице компенсирован падением спроса в сфере фастфуда и прочего общепита.





На соотношение динамики цен пшеницы и нефти обратили внимание и экспортеры этой продукции. В частности, в конце марта в Москве прошла совместная онлайн-конференция на тему «Пшеница дороже нефти: Как скажутся на экономике рекордные цены на зерно и топливо». А ее организаторами стали Российский Зерновой Союз и Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса. Неожиданная "встреча", не правда ли...



На конференции было отмечено, что причиной этого ценового феномена стала пандемия коронавируса. Одновременно произошло падение спроса на нефть и наращивание запасов зерновых на случай продовольственного кризиса.



Бесспорно, из-за снижения цен Россия понесла значительные финансовые потери. Но есть мнение, что экспорт зерновых может компенсировать эти потери. Конечно, прибыль в этих двух отраслях пока что несопоставима. Если в прошлом году Россия получила от продажи нефти 121 миллиард долларов, то зерна она продала на 25 миллиардов.



Пшеница не хуже нефти

Не исключено, что в скором будущем не только в России, но и в мире, экспорт продовольствия станет более приоритетной отраслью, чем экспорт углеводородов.



Пандемия показала, что для любой страны иметь запасы зерна важнее, чем даже запасы топлива. Нефть уже по-настоящему некуда девать, ведь спрос на нее значительно ниже предложения. Да и после карантина развитие «зеленой» энергетики и ресурсосберегающих технологий могут стать причиной снижения спроса на "чёрное золото".



Кроме того, следует понимать, что нефть, в отличие от зерна, ресурс невосполнимый. Ее не становится больше, и рано или поздно она закончится.



Что касается продуктов питания, то спрос на них никогда и ни при каких обстоятельствах не исчезнет. К тому же, несмотря на войны и эпидемии, население Земли продолжает расти. А это значит, что и спрос на продовольствие тоже постоянно увеличивается.



Рынок продовольствия повторяет сланцевую революцию

В какой-то степени, развитие рынка продовольствия начинает напоминать развитие рынка нефти. Раньше нефть добывалась только традиционным способом, а сланец никто всерьез не воспринимал. Затем сланцевая нефть, несмотря на высокую себестоимость добычи, тоже заняла свою нишу. Рост мировых цен и развитие технологий позволили сделать такой способ нефтедобычи рентабельным и даже выгодным.



То же самое сейчас происходит и в сельском хозяйстве. Например, Египет, используя капельный полив, генетику и другие технологии, стал добиваться настолько высоких урожаев картофеля, что начал его экспортировать, в том числе и в Россию. Хотя Египет – это не Белоруссия, там как раньше думали, невозможно выращивать картофель в экспортных объемах в принципе.



Или, к примеру, Зимбабве, где в полупустынной местности удалось поднять вдвое урожайность проса до 3,29 тонны с гектара. Для сравнения, в России этот показатель при самых благоприятных условиях не превышал 1,7 тонны с гектара. Причиной тому – использование засухоустойчивых сортов и учет особенностей ландшафта.



Кстати, большую помощь некоторым африканским странам в развитии сельского хозяйства оказывает Европа. И не из-за доброты душевной, а из корыстных соображений. Ведь чем более сытно живет Африка, тем меньше поток беженцев оттуда в ЕС.



Нетрудно заметить, что конкуренция на мировом рынке продовольствия становится все жестче, на него выходят все новые и новые игроки. И совсем скоро, возможно, мы будем наблюдать здесь не менее масштабные торговые войны, чем те, что последнее время происходили на рынке углеводородов. И, к сожалению, не только торговые. Действительно, пшеница в таком формате как новая нефть...



Поэтому России следует активнее внедрять новые технологии в сельское хозяйство, пока этот прибыльный рынок окончательно не разделили между другими странами. Главное, чтобы эти технологии не подрывали качество продукции для внутреннего потребления. 28 апреля появилась информация, что Россия решила приостановить экспорт зерна. Это было сделано впервые с 2010 года. Тогда причиной остановки стала засуха, вызвавшая опасения, что неурожай приведет к дефициту зерновых внутри страны. Экспорта не будет как минимум до 1 июля.На этот раз причиной временного отказа от экспорта стало исчерпание российскими экспортерами установленной квоты. Предельная норма вывоза зерна за рубеж на второй квартал текущего года, то есть до 30 июня, была установлена в конце марта в размере 7 миллионов тонн. При этом разрешенного объема хватило буквально на несколько недель, а то и дней.Правда, физически пока не весь объем вывезен. За рубеж вывезли примерно 3,3 миллиона тонн, а остальное зерно задекларировано к вывозу на май и июнь.В Министерстве сельского хозяйства надеются, что ограничения помогут обеспечить возросший внутренний спрос и ограничат рост цен на зерно на российском рынке. Помимо этого, есть опасения, что в текущем году урожай зерновых в России не будет высоким из-за погодных условий. Речь идет о том, что этой весной в Краснодарском и Ставропольском крае, регионах, дающих стране большой объем зерна, дождей почти не было. А лето, по прогнозам синоптиков, обещает быть аномально жарким.Несмотря на введенные в данный момент ограничения, в перспективе Россия не намерена отказываться от роли одного из ведущих мировых экспортеров зерновых.Экспорт продовольствия ограничила не только Россия. Похожие меры приняли также Индия, Китай, Вьетнам, Киргизия и некоторые другие страны.Когда в марте вводили квоту на экспорт зерна, стоимость пшеницы достигла 13 300 рублей за тонну, обогнав при этом падающую в цене российскую нефть марки Urals, цена которой опустилась на тот момент до 12,9 тысячи рублей. Сейчас стоимость тонны пшеницы достигла 14 500 рублей.В рознице также отмечен рост цен на крупы в среднем примерно на 5 процентов. И это понятно, спрос на них высокий, ведь из-за карантина люди запасаются недорогими продуктами, способными храниться длительное время.Хотя пшеница подорожала, это почти не отразилось на цене на муку. Объясняется это тем, что некоторый рост спроса на нее на опте и в рознице компенсирован падением спроса в сфере фастфуда и прочего общепита.На соотношение динамики цен пшеницы и нефти обратили внимание и экспортеры этой продукции. В частности, в конце марта в Москве прошла совместная онлайн-конференция на тему «Пшеница дороже нефти: Как скажутся на экономике рекордные цены на зерно и топливо». А ее организаторами стали Российский Зерновой Союз и Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса. Неожиданная "встреча", не правда ли...На конференции было отмечено, что причиной этого ценового феномена стала пандемия коронавируса. Одновременно произошло падение спроса на нефть и наращивание запасов зерновых на случай продовольственного кризиса.Бесспорно, из-за снижения цен Россия понесла значительные финансовые потери. Но есть мнение, что экспорт зерновых может компенсировать эти потери. Конечно, прибыль в этих двух отраслях пока что несопоставима. Если в прошлом году Россия получила от продажи нефти 121 миллиард долларов, то зерна она продала на 25 миллиардов.Не исключено, что в скором будущем не только в России, но и в мире, экспорт продовольствия станет более приоритетной отраслью, чем экспорт углеводородов.Пандемия показала, что для любой страны иметь запасы зерна важнее, чем даже запасы топлива. Нефть уже по-настоящему некуда девать, ведь спрос на нее значительно ниже предложения. Да и после карантина развитие «зеленой» энергетики и ресурсосберегающих технологий могут стать причиной снижения спроса на "чёрное золото".Кроме того, следует понимать, что нефть, в отличие от зерна, ресурс невосполнимый. Ее не становится больше, и рано или поздно она закончится.Что касается продуктов питания, то спрос на них никогда и ни при каких обстоятельствах не исчезнет. К тому же, несмотря на войны и эпидемии, население Земли продолжает расти. А это значит, что и спрос на продовольствие тоже постоянно увеличивается.В какой-то степени, развитие рынка продовольствия начинает напоминать развитие рынка нефти. Раньше нефть добывалась только традиционным способом, а сланец никто всерьез не воспринимал. Затем сланцевая нефть, несмотря на высокую себестоимость добычи, тоже заняла свою нишу. Рост мировых цен и развитие технологий позволили сделать такой способ нефтедобычи рентабельным и даже выгодным.То же самое сейчас происходит и в сельском хозяйстве. Например, Египет, используя капельный полив, генетику и другие технологии, стал добиваться настолько высоких урожаев картофеля, что начал его экспортировать, в том числе и в Россию. Хотя Египет – это не Белоруссия, там как раньше думали, невозможно выращивать картофель в экспортных объемах в принципе.Или, к примеру, Зимбабве, где в полупустынной местности удалось поднять вдвое урожайность проса до 3,29 тонны с гектара. Для сравнения, в России этот показатель при самых благоприятных условиях не превышал 1,7 тонны с гектара. Причиной тому – использование засухоустойчивых сортов и учет особенностей ландшафта.Кстати, большую помощь некоторым африканским странам в развитии сельского хозяйства оказывает Европа. И не из-за доброты душевной, а из корыстных соображений. Ведь чем более сытно живет Африка, тем меньше поток беженцев оттуда в ЕС.Нетрудно заметить, что конкуренция на мировом рынке продовольствия становится все жестче, на него выходят все новые и новые игроки. И совсем скоро, возможно, мы будем наблюдать здесь не менее масштабные торговые войны, чем те, что последнее время происходили на рынке углеводородов. И, к сожалению, не только торговые. Действительно, пшеница в таком формате как новая нефть...Поэтому России следует активнее внедрять новые технологии в сельское хозяйство, пока этот прибыльный рынок окончательно не разделили между другими странами. Главное, чтобы эти технологии не подрывали качество продукции для внутреннего потребления. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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