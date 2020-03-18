Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил прокуроров в магазин
Монтян рассказала, когда галичане поклянутся в верности Путину
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
"Заплачет много духов": Русские военкоры ответили протурецким боевикам...
Главная / В России

«Пшел вон!»: Телеведущий Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из шоу за его хамство

18 марта 2020, 15:00  •  117 • В России

Эксперты спорили на шоу Владимира Соловьева о пандемии коронавируса. Украинский политолог Вячеслав Ковтун устроил в студии бурную перепалку. Горлопана пришлось резко усмирять.

- Самое страшное, вы не понимаете, как работает эпидемия, вы не понимаете, как это нарастает, - сказал украинцу-русофобу Соловьев. - Если вы считаете, что американцы, европейцы глупее вас… Ну, считайте, что не пристает к тем, кто любит сало.

На это Ковтун закричал, что Украина по-настоящему борется с коронавирусом и принимает радикальные меры. А вот Россия, по его словам, только ведет разговоры: «У нас (в Украине, - ред.) реально ничего не летает, ничего не ходит, метро закрыли».

И тут другой политолог поймал Ковтуна на лжи: «За сутки в Украину вернулось 50 тысяч! Это цифры МВД, дебил!»

- Сам ты дебил ... конченый, – огрызнулся в ответ Ковтун.

А после Ковтун кинулся к своему обидчику. Но украинца вовремя остановил Владимир Соловьев.

- Пшел вон отсюда, и больше в студии чтобы не появлялся. Чтобы моим гостям такие выражения говорить! - выгнал Ковтуна телеведущий.

Уже утром Соловьев написал в соцсетях: «Пришлось выгнать Ковтуна. Навсегда».

Пошел вон! : Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из шоу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
17 марта 2020, 19:30
«Причины смерти неоднозначные»: в Москве годовалая девочка провела двое суток в квартире с мёртвой матерью
18 марта 2020, 08:30
Связать регионы: каким будет российский пассажирский лайнер Ил-114-300
17 марта 2020, 23:30
«С его уходом закончилась целая эпоха»: в Москве скончался Эдуард Лимонов
18 марта 2020, 12:30
«Мы выйдем из подполья и начнём этот бой»: лингвистическая экспертиза по делу «Сети» выявила пропаганду терроризма
17 марта 2020, 23:00
Владимир Путин: Изменения в Конституцию важны, но здоровье граждан важнее
18 марта 2020, 09:00
Первые полеты курсанток Краснодарского военного авиаучилища пройдут 19 марта
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 марта 2020, 02:35
Истерия вокруг коронавируса сводит украинцев с ума
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия проиграет в "нефтяной войне" с Россией: Forbes назвал три причины
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
14 марта 2020, 20:35
В международной системе первой жертвой коронавируса стал распавшийся Евросоюз
17 марта 2020, 10:35
"Им скоро конец": почему Россия этим не заболела
13 марта 2020, 08:35
Отсчет конца Украины, похоже, пошел
12 марта 2020, 08:35
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.