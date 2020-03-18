«Пшел вон!»: Телеведущий Соловьев навсегда выгнал Ковтуна из шоу за его хамство

Эксперты спорили на шоу Владимира Соловьева о пандемии коронавируса. Украинский политолог Вячеслав Ковтун устроил в студии бурную перепалку. Горлопана пришлось резко усмирять.

- Самое страшное, вы не понимаете, как работает эпидемия, вы не понимаете, как это нарастает, - сказал украинцу-русофобу Соловьев. - Если вы считаете, что американцы, европейцы глупее вас… Ну, считайте, что не пристает к тем, кто любит сало.

На это Ковтун закричал, что Украина по-настоящему борется с коронавирусом и принимает радикальные меры. А вот Россия, по его словам, только ведет разговоры: «У нас (в Украине, - ред.) реально ничего не летает, ничего не ходит, метро закрыли».

И тут другой политолог поймал Ковтуна на лжи: «За сутки в Украину вернулось 50 тысяч! Это цифры МВД, дебил!»

- Сам ты дебил ... конченый, – огрызнулся в ответ Ковтун.

А после Ковтун кинулся к своему обидчику. Но украинца вовремя остановил Владимир Соловьев.

- Пшел вон отсюда, и больше в студии чтобы не появлялся. Чтобы моим гостям такие выражения говорить! - выгнал Ковтуна телеведущий.

Уже утром Соловьев написал в соцсетях: «Пришлось выгнать Ковтуна. Навсегда».