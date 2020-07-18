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"Псевдовыборы": белорусскую оппозицию обвинили в работе на Лукашенко

18 июля 2020, 18:00  •  68 • Политика
Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
По словам Позняка, в республике есть лишь один человек, достойный верховного поста
Белорусский политик и общественный деятель Зенон Позняк заявил, что нынешняя предвыборная кампания в стране богата кандидатами, которые работают на правящий режим. Текущие события, считает он, являются "псевдовыборами".
Позняк заявил, что внимательный наблюдатель может заметить, насколько "неестественно быстро" прошло объединение кандидатов и штабов несостоявшихся соперников Лукашенко на фазе создания "массового ложного голосования". Все его оппоненты, заявил Позняк на своей странице в "Фейсбук", действуют по согласованной с Минском политтехнологии, так как правительство заинтересовано в максимальной явке.
Впрочем, автор допустил небольшое исключение: единственным достойным кандидатом в президенты Белоруссии он назвал Светлану Тихановскую, супругу блогера Сергея Тихановского, которого арестовали после его выдвижения на пост главы республики.
Как отмечает "Политнавигатор", Зенон Позняк в настоящее время находится в США, куда бежал из Белоруссии.
Ранее "Утро.ру" писало, что эксперт Гарри Погоняйло назвал президента республики Александр Лукашенко "больным человеком", который постоянно допускает ошибки в своей работе. По мнению специалиста, глава государства поругался со странами ЕАЭС и не строит никаких отношений с Западом.

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