Псевдорелигиозные формы польского национализма

О кощунственных польских пародиях на христианские молитвы

Националистическая идеология отличается нетерпимостью к тому, кого считает своим врагом. Это продемонстрировал в своё время германский нацизм, сейчас показывает украинский национализм. И польский национализм, развивавшийся в конце XVIII – первой половине XIX века тоже не исключение. Только он имел специфическую религиозную окраску.

Всё началось с того, что правящие группы в Речи Посполитой довели её до полной анархии и начали приходить в себя, лишь когда увидели страну разделённой между сильными соседями. Образ внешних врагов, терзающих Польшу как невинную жертву, стал популярным сюжетом польской патриотической литературы. Характерной её особенностью были образчики сатирически-политической пропаганды, кощунственно пародировавшие известные христианские молитвы.

Политические события тех лет вызывали у польских патриотов болезненные чувства. По итогам разделов Речи Посполитой 1772, 1793 и 1795 годов Российская империя приобрела 462 тыс. км 2 , Пруссия – 149 тыс. км2 и Австрийская империя – 130 тыс. км2. Таким образом, 62% земель Речи Посполитой оказались в составе России, 20% – Пруссии и 18% – Австрии. Россия приобрела 4,5 млн. жителей, Пруссия – 2,8 млн. и Австрийская монархия – 4,2 млн. человек. При этом в состав России отошли территории, где коренное население составляли литовцы, белорусы и украинцы, а поляки были элементом пришлым. Напротив, Пруссия и Австрийская империя захватили исконные польские земли с коренным польским населением (за исключением Галиции).

Надо отметить, что польский народ не поднялся на защиту разделяемой страны. Мещане и крестьяне практически не участвовали в политической жизни Речи Посполитой, которая превратилась в государство одного «народа» – шляхты. Вековой антагонизм между шляхтичем и «хлопом» не могли преодолеть никакие декларации наподобие Поланецкого универсала, изданного от имени вождя польского восстания 1794 г. Тадеуша Костюшко, который освобождал крестьян без земли и сохранял отработку на помещиков (барщину).

Недовольные разделами польские шляхтичи эмигрировали в революционную Францию и думали найти здесь поддержку для восстановления Речи Посполитой. Польский легион Яна Домбровского сражался за интересы Франции в Италии и даже усмирял восстание негров на Гаити, но всё это без пользы для польского национального дела. Гимн этих легионов («Мазурка Домбровского») является, тем не менее, официальным гимном Польши. Под покровительством Турции поляки создавали свои полки и на территории Валахии (армия Ксаверия Домбровского) – и тоже безрезультатно. Западные «союзники» смотрели на поляков как на расходный материал для решения собственных задач.

Впрочем, судьба Польши была удобным предлогом для Наполеона, стремившегося разделить собиравшиеся против Франции европейские коалиции: ослабить Пруссию, создать угрозу для Австрии, сдержать Россию. В 1807 г. к России по Тильзитскому миру отошла Белостокская область (еще 8 тыс. км2 и около 0,3 млн. жителей). Тогда же Наполеон учредил Варшавское герцогство из польских областей, принадлежавших Пруссии, а в 1809 г. полякам вернули часть территории от побеждённых австрийцев. С учётом всех приобретений Варшавское герцогство насчитывало теперь 155 тыс. км2 с 4,3 млн. жителей.

В Отечественной войне 1812 года, которую Наполеон окрестил «второй польской кампанией», многие поляки поддержали французского императора в надежде на восстановление Речи Посполитой в границах 1772 года. Однако Великой армии Бонапарта победить народ России было не суждено. По итогам Венского конгресса бывшее Варшавское герцогство за исключением нескольких областей, отданных австрийской и прусской монархиям, отошло под скипетр императора Александра I. Так в составе Российского государства сконцентрировались около 83% земель бывшей Речи Посполитой. Остальные 17% оставались под властью немецких правителей Австрии и Пруссии.

Таким образом, поляки по итогам Венского конгресса оказались в 1815 году в Царстве Польском во главе с русским монархом. Была провозглашена довольно либеральная польская Конституция по образцу Конституции Варшавского герцогства (в остальной Российской империи оставалось неограниченное самодержавие). Однако польские патриоты были недовольны, что Царство Польское оставалось без восточных областей бывшей Речи Посполитой. Этим осквернителям храмов Смоленска и Москвы, воевавшим на стороне Наполеона, прощения было мало. Нарождавшийся польский национализм требовал больших уступок от своих победителей: отдать Могилёв, Витебск, Волынь, Подолию, Литву. В конце 1815 г. на аудиенции в Варшаве депутаты Виленской, Гродненской и Минской губерний во главе с Клеофасом Огинским просили присоединения к Царству Польскому земель до границ 1772 г. Они получили закономерный и твёрдый отказ императора.

Однако польский национализм не мог расстаться с иллюзией, что Литва, Белоруссия и западная часть Украины – польские территории. Отсюда выросли попытки 1831 и 1863 годов восстановить Речь Посполитую путём вооружённых восстаний против России.

В этих обстоятельствах и появлялись памфлеты, в которых известные молитвы переделывались на манер политической сатиры. Разные варианты «Польского катехизиса», обезображенные тексты «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся» («Радуйся, Марие»), Символ веры, Десять заповедей и «Символ веры» – всё это продукты пропаганды мятежников со времён разделов Речи Посполитой. Польский национализм находил политическое воодушевление в таких литературных проделках. Ниже приводятся тексты по рукописной копии из архивного собрания материалов журнала «Русская старина», выходившего в 1870-1917 гг. Они наглядно характеризуют псевдорелигиозную (и антирелигиозную) суть польского национализма.

Отче наш иже еси в Вене, Петербурге и Берлине, да святится имя твое в тех странах, да будет царствие твое и в нашей Польше, да будет воля твоя, яко в Австрии, в Бранденбургии, тако и в России, законов наших насущных не отнимай от нас, и отпусти нам нашу вольность, якоже и мы отпускаем фураж нашим должникам, и не введи на во утешение, но избави нас от подушного. Аминь.

Радуйся, Мария Терезия, исполнь совета Прусского Фридрих с тобою, благословенна еси между австрийцами и благословен плод чрева твоего цесаря Иосиф. Аминь.

Верую в Екатерину императрицу и самодержицу Всероссийскую, верую во Фридриха Бранденбургского короля Прусского Единого обманщика Зачавшего от духа военного, родившегося от неосторожности Польской, страдавшего от оружия российского, распятого от лаудона и дауна, но не умершаго, погребеннаго и снишедшаго во ад ис подданства полскаго, при третьем короле воскресшего, вошедшего в столичный город королевской, седящего одесную всех монархов, и паки грядущего избити всех мертвых, верую во Иосифа цесаря христианского, во едину святую христианскую церковь, но не во едину католицкую римскую, чаю когда-нибудь воскресения смертных полян для спокойнейшей жизни. Аминь.

Заповеди.

1. Аз есмь Станислав король твой изведший из своевольства Польшу и из дому непорядков.

2. Не приемли имени короля Государя твоего всуе да не отмстит за него Россия.

3. Помни день непослушания, святити в лето, делая замешательства, совершающие всякие беспокойства твои, на 7-е лето почиет король Государь твой.

4. Чти отца твоего прусака и матерь твою императрицу, да поживеши и долголетен будеши в Сибири, яже государь твой дал тебе за непослушание.

5. Не делай никаких убивств, ни маршалив твой, ни конфедерация твоя, ниже из чужих обозов взятой скот твой, ниже француз пришлец твой изменившей тебе во вратах твоих.

6. Не бей россиян, для тово, что они поддадутся тебе.

7. Не прелюбодействуй, да не в вяще размножився, аще и по всею возляжеши.

8. Не укради для того, что уже нет ничего.

9. Не глаголи лживаго свидетельства в газетах, ибо уже никто итак не верит.

10. не пожелай жены ближнего своего, ни коня его, ни раба его, ни вола его, ни петуха его, ни гуся его, ни всего елико есть ближнего твоего, но буди доволен и куском сухаря от фуража оставшегося».