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Псевдоаллергия? Навального выписали из больницы на следующий день после госпитализации

29 июля 2019, 17:39  •  59 • Политика
Госпитализированного из СИЗО с острой аллергией Навального выписали уже на следующий день. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отмечает, что 65% пациентов с симптомами аллергии на самом деле имеют псевдоаллергию.
На следующий день после острого приступа аллергии в СИЗО и госпитализации, призывавший на несанкционированный митинг Алексей Навальный был выписан из больницы. Он покинул медучреждение без каких-либо трудностей.
Ранее глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева заявило, что задержанный блогер якобы пострадал от неизвестного химического вещества, которое вызвало интоксикацию. По её словам, чтобы спасти жизнь "борца с режимом" нужен небольшой отряд, включая токсикологов, офтальмологов и других. Но, как оказалось, на излечения от аллергии хватило один день полежать в больнице.
Врач, аллерголог-иммунолог, Владимир Болибок рассказал, что 65% пациентов с симптомами аллергии на самом деле имеют псевдоаллергию. Он появляется из-за так называемых "тучных" клеток, расположенных на коже человека. Их задача - защищать организм от паразитов.
"Иногда после употребления определённых продуктов в кишечнике всасываются вещества, которые имеют способность раздражать эти клетки", - цитирует News.ru слова врача.
Это проявляется в виде сыпи и покраснения. Среди продуктов, способных вызвать такую реакцию - арбузы и дыни, так как в них содержится большое количество соли азотной кислоты.

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