Псевдоаллергия? Навального выписали из больницы на следующий день после госпитализации

На следующий день после острого приступа аллергии в СИЗО и госпитализации, призывавший на несанкционированный митинг Алексей Навальный был выписан из больницы. Он покинул медучреждение без каких-либо трудностей.

Ранее глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева заявило, что задержанный блогер якобы пострадал от неизвестного химического вещества, которое вызвало интоксикацию. По её словам, чтобы спасти жизнь "борца с режимом" нужен небольшой отряд, включая токсикологов, офтальмологов и других. Но, как оказалось, на излечения от аллергии хватило один день полежать в больнице.

Врач, аллерголог-иммунолог, Владимир Болибок рассказал, что 65% пациентов с симптомами аллергии на самом деле имеют псевдоаллергию. Он появляется из-за так называемых "тучных" клеток, расположенных на коже человека. Их задача - защищать организм от паразитов.

"Иногда после употребления определённых продуктов в кишечнике всасываются вещества, которые имеют способность раздражать эти клетки", - цитирует News.ru слова врача.

Это проявляется в виде сыпи и покраснения. Среди продуктов, способных вызвать такую реакцию - арбузы и дыни, так как в них содержится большое количество соли азотной кислоты.