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Псаки упомянула об озабоченности Байдена

12 июня 2021, 04:15  •  52 • Политика
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки упомянула об озабоченности Джо Байдена в преддверии встречи с Владимиром Путиным. Это стало её ответом на вопрос о высказывании коллеги из России Дмитрия Пескова.
Дмитрий Песков в интервью американскому каналу CNN заявил, что "обсуждать нечего", когда его спросили, намерены ли главы России и США обсудить тему Алексея Навального.
Джен Псаки прокомментировала слова Пескова. Она отметила, что этот вопрос не входит в повестку, чему удивляться совершенно не следует. Но однозначно Джо Байден собирается говорить о нарушениях прав человека, арестах активистов и диссидентов.
"Президент не собирается отказываться от обсуждения тем, которые вызывают его озабоченность", - произнесла Псаки в эфире того же телеканала.
Встреча президентов состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин признался, что каких-либо "прорывов" от этого саммита не ожидает. Глава государства отметил: у России и США совпадают некоторые интересы. По словам Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.

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