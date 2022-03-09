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Псаки свалила на Россию рост цен в США

09 марта 2022, 00:10  •  99 • Политика
Джен Псаки утверждает, что рекордный рост цен на бензин в США объясняется действиями России, а не антироссийскими санкциями.
Резкий рост цен на топливо в США связан с действиями России, а не с американскими санкциями. С таким заявлением выступила 8 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее цены на топливо в США побили исторический максимум, достигнув отметки в 4,17 доллара за галлон, или примерно 150 рублей за литр. Это стало результатом санкций, введённых против России из-за спецоперации на Украине. Однако в Белом доме делают вид, что ни при чём
Рекордный рост цен на бензин в США объясняется действиями России, а не антироссийскими санкциями,
- заявила Псаки.
Незадолго до этого президент США Джо Байден объявил о запрете на покупку нефти и газа у России. Это спровоцировало новый рост цен на энергоносители. Можно ожидать, что цены на бензин в США продолжат бить рекорды.
Напомним, что в Британии хотя бы честно признали, что граждане страны будут страдать от санкций против России. Глава МИД Лиз Трасс назвала это достойной платой за то, чтобы сорвать планы президента России Владимира Путина.

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